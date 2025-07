Nhà Trắng chỉ trích Chủ tịch Fed Powell “quản lý yếu kém” và đây là dẫn chứng

Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Mỹ (OMB), ông Russell Vought đã công khai chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell với lời lẽ nặng nề, cho rằng ông đã "quản lý cực kỳ tồi tệ" cơ quan này. Ông Vought đặc biệt nhấn mạnh đến việc Fed thâm hụt ngân sách từ năm tài khóa 2023 – điều chưa từng xảy ra trước đó trong lịch sử cơ quan này.

Tâm điểm chỉ trích là dự án cải tạo trụ sở chính của Fed tại Washington, vốn đã bị đội vốn lên tới 2,5 tỷ USD – cao hơn 700 triệu USD so với dự toán ban đầu. “Chi phí mỗi mét vuông lên tới 1.923 USD, gấp đôi so với mức bình thường khi cải tạo các tòa nhà liên bang có giá trị lịch sử. Nếu tính tương đương, cung điện Versailles thời nay cũng chỉ tốn 3 tỷ USD,” ông Vought so sánh một cách mỉa mai trên mạng xã hội X.

Ông Powell bị chỉ trích dữ dội

Những hạng mục nào khiến Nhà Trắng nghi ngờ Fed đang lãng phí ngân sách?

Trong bức thư gửi Chủ tịch Powell, ông Vought dẫn lại phiên điều trần trước Thượng viện ngày 25/6, cho rằng những nội dung ông Powell trình bày có dấu hiệu “gây hiểu nhầm” cho Quốc hội. Theo ông Vought, bản thiết kế ban đầu của dự án bao gồm các hạng mục xa hoa như vườn trên mái, phòng ăn riêng cho khách VIP, thang máy riêng, bể nước trang trí và đá cẩm thạch cao cấp.

Tuy nhiên, trong lời khai trước Quốc hội, ông Powell đã phủ nhận tất cả: “Không có phòng ăn VIP, không có đá cẩm thạch mới, không có thang máy đặc biệt, không có bể nước, không có vườn trên mái hay tổ ong.” Điều này khiến OMB đặt nghi vấn: nếu bản thiết kế ban đầu có các hạng mục đó nhưng không triển khai, thì Fed đang sai lệch so với kế hoạch đã được phê duyệt; còn nếu có triển khai, thì lời khai của Powell là không chính xác.

Một điểm quan trọng được ông Vought nêu là khả năng dự án cải tạo trụ sở Fed đã không tuân thủ Đạo luật Quy hoạch Thủ đô Quốc gia (NCPA). Luật này quy định rằng mọi dự án như vậy phải được Ủy ban Quy hoạch Thủ đô Quốc gia (NCPC) thông qua. Nếu có sự thay đổi lớn so với bản thiết kế được duyệt, Fed bắt buộc phải xin lại phê duyệt.

“Lời khai của ông Powell cho thấy dự án đang không đúng với kế hoạch được NCPC chấp thuận. Điều này có thể khiến toàn bộ dự án rơi vào tình trạng vi phạm pháp luật và phải dừng thi công ngay lập tức,” ông Vought khẳng định.

Ông cũng yêu cầu Chủ tịch Fed trả lời 11 câu hỏi liên quan đến dự án trong vòng 7 ngày làm việc, bao gồm chi tiết về các hạng mục xây dựng, chi phí và sự tuân thủ quy định pháp lý.

Đây có phải là bước đi nhằm loại bỏ ông Powell khỏi Fed?

Căng thẳng giữa ông Trump và ông Powell không phải chuyện mới. Tổng thống Mỹ nhiều lần công khai chỉ trích Fed vì không giảm lãi suất theo kỳ vọng của ông. Thậm chí, ông Trump từng xem xét việc sa thải Chủ tịch Powell trước khi nhiệm kỳ kết thúc vào mùa xuân năm sau.

Tuy nhiên, một phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao Mỹ cho thấy các thành viên Hội đồng Fed có quyền bảo vệ đặc biệt khỏi việc bị Tổng thống sa thải tùy tiện. Dù vậy, bức thư của ông Vought lại đặt ra câu hỏi liệu chính quyền Trump có đang tìm cách xây dựng lý do “chính đáng” để cách chức ông Powell.

Hiện tại, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức nào về bức thư của Giám đốc OMB. Sự im lặng này được cho là bước đi cẩn trọng, trong bối cảnh căng thẳng chính trị giữa Nhà Trắng và Fed có thể ảnh hưởng đến niềm tin của thị trường.

Trong quá khứ, Fed luôn bảo vệ tính độc lập trong việc đưa ra các chính sách tiền tệ, tránh bị chi phối bởi chính trị. Việc bị cáo buộc “lãng phí ngân sách” hay “báo cáo sai lệch” có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của cơ quan này nếu không có phản hồi rõ ràng.