Nhà đầu tư kiếm bộn tiền nhờ cơn sốt mới nổi ChatGPT

Sự lan truyền mạnh mẽ xung quanh công cụ ChatGPT đã lan đến thị trường chứng khoán Trung Quốc, kích hoạt các đợt tăng giá mạnh mẽ đối với các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo sau nhiều tháng hoạt động mờ nhạt, giúp các nhà đầu tư thắng đậm trong lĩnh vực này.

Cổ phiếu của Beijing Deep Glint Technology Co. đã tăng vọt tới 16% vào thứ Tư, nâng mức tăng trong năm 2023 lên hơn 60%. Hanwang Technology Co. đã tăng hơn 40% trong khoảng thời gian này, vượt xa mức tăng 7% trong Chỉ số CSI 300.

Sự gia tăng phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng đối với mọi thứ liên quan đến AI sau khi ChatGPT — một công cụ AI do phòng thí nghiệm nghiên cứu OpenAI tạo ra — đã gây bão trên Internet kể từ khi ra mắt vào tháng 11. Công ty tìm kiếm khổng lồ của Trung Quốc Baidu Inc. đang có kế hoạch tung ra một chatbot tương tự, giúp thu hút dòng vốn vào lĩnh vực này, theo Huatai Securities USA Inc.

Toàn bộ thị trường chứng khoán Trung Quốc đã khởi sắc từ cuối tháng 10 nhờ niềm lạc quan trước việc nền kinh tế mở cửa trở lại. Tuy nhiên các công ty AI bị tụt lại phía sau do những lo ngại về tình hình tài chính và họ tiến triển quá chậm trên lộ trình đạt những mục tiêu quá sức đã đề ra trước đó.

Ví dụ, cổ phiếu của CloudWalk Technology đã tăng hơn 50% kể từ đầu năm nhưng công ty này ước tính khoản lỗ ròng của năm 2022 sẽ tăng 48% so với 1 năm trước, lên 934 triệu nhân dân tệ (138 triệu USD).

Shen Meng, giám đốc của Chanson & Co tại Bắc Kinh, cho biết: “Khái niệm ChatGPT đã được theo đuổi từ lâu ở Trung Quốc, một trong những quốc gia tích cực nhất trong việc ủng hộ AI, với nhiều công ty lớn đang chuẩn bị tung ra các sản phẩm tương tự ChatGPT.” Ông nói thêm: “Tuy nhiên sự phục hồi có thể chững lại sau một thời gian ngắn,” nếu các công ty không thực sự phát triển một cách rõ ràng.

