Lợi nhuận tăng gấp 39 lần, "đại gia" dầu khí nói gì?

Vn-index mở cửa khá tích cực khi tăng hơn 4 điểm. Thị trường được giữ nhịp khá tốt khi các nhóm cổ phiếu thay phiên nhau tăng.

Trong phiên sáng, cổ phiếu của Tập đoàn Hòa Phát là tâm điểm giao dịch khi ghi nhận số lượng cổ phiếu khớp lệnh lên tới gần 22,8 triệu đơn vị, tương đương giá trị gần 510 tỷ đổng.

Sang phiên chiều, Vn-index đổ đèo giảm mạnh.

Chốt phiên giao dịch ngày 1/2, VN-Index giảm 35,21 điểm (3,17%) còn 1.075,97 điểm, HNX-Index giảm 6,42 điểm (2,89%) còn 216,01 điểm, UPCoM-Index giảm 1,05 điểm (1,39%) còn 74,77 điểm.

Thị trường rực sắc đỏ

Thanh khoản tiếp tục tăng vọt trong phiên giao dịch hôm nay. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 20 nghìn tỷ đồng.

GAS tác động tích cực nhất đến thị trường khi mang về cho Vn-index 0,34 điểm. Ở chiều ngược lại, VHM lấy đi của Vn-index 3,05 điểm.

POW của Điện lực Dầu khí Việt Nam giao dịch tích cực trong phần lớn thời gian giao dịch. Tuy nhiên, về cuối phiên, cùng xu thế giảm của thị trường, POW cũng đảo chiều sau hai phiên tăng liên tiếp. Chốt phiên, cổ phiếu này giảm 3,63%, đạt 11.950 đồng.

Liên quan đến POW, Tổng Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 với doanh thu thuần đạt 7.669,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 731,8 tỷ đồng, lần lượt tăng gấp 2,1 lần và 39,2 lần so với quý 4/2021.

Kết quả kinh doanh của Điện lực Dầu khí Việt Nam khởi sắc

Lũy kế cả năm 2022, Điện lực Dầu khí Việt Nam ghi nhận 28.235 tỷ đồng doanh thu và 2.323 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 21% và 13% so với năm 2021. Như vậy, tổng công ty đã hoàn thành 115% mục tiêu doanh thu và 312% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2022.

Theo giải trình, doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu do sản lượng điện tại các nhà máy điện của Điện lực Dầu khí Việt Nam tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2021, giúp lợi nhuận gộp đạt 1.437 tỷ đồng trong quý 4/2022, so với mức lỗ 329 tỷ đồng trong quý 4/2021. Bên cạnh đó, hoạt động tài chính giúp công ty thu về 115 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi và chênh lệch tỷ giá, so với mức lỗ 48 tỷ đồng trong quý 4/2021.

