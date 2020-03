Ngân hàng Nhà nước lý giải việc giá USD đột ngột tăng mạnh

Đến chiều 23-3, giá USD ở các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng mạnh so với buổi sáng, lên mức 23.600 đồng/USD mua vào, 23.760 đồng/USD bán ra, tăng thêm 110 đồng mỗi USD so với buổi sáng và tăng tới 230 đồng/USD so với giá cuối tuần.