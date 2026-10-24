Nên miễn tất cả các thuế nông nghiệp để “nhớ ơn” người nông dân "phơi lưng trần" lo an ninh lương thực

Thảo luận tại tổ của Quốc hội về dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư đang trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước khi thông qua, PGS, TS Trần Hoàng Ngân, Đại biểu Quốc hội TP.HCM trăn trở về tăng trưởng ngành nông nghiệp trước thách thức mới và đề xuất những giải pháp chiến lược, đột phá.

Cần phải làm gì để “nhớ ơn” người nông dân!

Về mặt quan điểm sửa đổi chính sách và pháp luật về Đầu tư, ông Ngân cho biết việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư hiện nay rất cần thiết và cấp bách.

Đại biểu Ngân nhấn mạnh: Quốc hội đang thảo luận về ba động lực tăng trưởng, hay còn gọi là “cỗ xe tam mã”. Cỗ xe quan trọng thứ nhất là đầu tư, thứ hai là tiêu dùng và thứ ba là xuất khẩu.

PGS, TS Trần Hoàng Ngân, Đại biểu Quốc hội TP.HCM (Ảnh: Media QH).

Về đầu tư, ông Ngân nhấn mạnh đến vai trò của ngành nông nghiệp, vị đại biểu nói: Ngành nông nghiệp Việt Nam là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, từ ngàn xưa đến nay và đặc biệt là trong 40 năm Đổi mới (1986-2026), ngành nông nghiệp chỉ tăng trưởng cao nhất từ 3,5 đến 4%. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, hướng tới tăng trưởng hai con số, ngành nông nghiệp chỉ tăng trưởng 3,5-4% mà mục tiêu để vượt lên mức hai con số là vấn đề thách thức.

“Tôi đã từng chia sẻ với các địa phương, tỉnh, thành có cơ cấu nông nghiệp trên 30% RGDP rằng: Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, họ phải phấn đấu liên tục, miệt mài nhưng chưa biết có đạt được hay không. Khó lắm, rất khó!”, PGS, TS Trần Hoàng Ngân nói.

“Tôi mong chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư, kể cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài cho lĩnh vực nông nghiệp. Đưa khoa học công nghệ, công nghệ cao vào nông nghiệp, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh mạnh mẽ hơn, thậm chí miễn tất cả các loại thuế liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp… để vực dậy, phát triển nền nông nghiệp”, ông Ngân nói.

Theo Đại biểu Ngân, những chính sách trên là: “Cách “nhớ ơn” những người nông dân đã vượt nắng thắng mưa, phơi trần lưng trên mảnh đất để làm ruộng, giúp chúng ta có an ninh lương thực. Tôi nghĩ yếu tố đó cần được xem xét trong Luật Đầu tư”.

Cũng cho ý kiến về dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, tại tổ của Quốc hội, đại biểu Bùi Xuân Hải (Đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng): Đề nghị tính toán khả năng ngân sách khi hỗ trợ nhà đầu tư hợp lý.

Theo ông Hải tại Khoản 6 Điều 1 dự thảo, bổ sung các quy định về hỗ trợ đầu tư đặc biệt tại Khoản 7 mới của Điều 17 Luật Đầu tư, Chính phủ đề xuất nhiều khoản hỗ trợ bằng tiền cho nhà đầu tư.

Trong đó có các khoản hỗ trợ bao gồm chi phí đào tạo lao động Việt Nam, nghiên cứu và phát triển, đầu tư công trình hạ tầng xã hội, sản xuất sản phẩm công nghệ cao cùng nhiều loại chi phí khác. Ngoài ra, dự thảo còn có điều khoản mở, cho phép Chính phủ quy định thêm các khoản chi phí được hỗ trợ.

“Tôi cho rằng nhà đầu tư sẽ hoan nghênh đề xuất này” Đại biểu Đoàn Hải Phòng nói.

Tuy nhiên, ông này đặt vấn đề “chưa thấy nội dung tính toán tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến” cũng như “khả năng cân đối ngân sách Nhà nước” dành cho chính sách này.

Đại biểu Hải cho rằng, nếu chưa tính toán trước mà đã đưa ra hàng loạt cam kết hỗ trợ, tính khả thi khi triển khai có thể không cao. Khả năng ngân sách đáp ứng các khoản hỗ trợ cho nhà đầu tư có thể không đạt được như mong muốn của cả Nhà nước và doanh nghiệp.

Về các chính sách áp dụng cơ chế đặc thù của địa phương, Đại biểu Đoàn Hải Phòng ủng hộ việc trao cho các địa phương cơ chế nhất định để thu hút đầu tư phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của từng tỉnh, thành phố.

Nên cho địa phương dùng % ngân sách để thu hút nhà đầu tư

Tuy nhiên, ông này cho rằng, các chính sách không được trái quy định của Trung ương, không tạo ra cạnh tranh tiêu cực, cạnh tranh không lành mạnh, làm tổn hại lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích của các địa phương khác.

Ông Hải cho rằng, dự thảo bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật Đầu tư quy định địa phương sẽ hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp triển khai hoạt động đào tạo lao động tại cơ sở đào tạo của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Nhưng ông Hải cho rằng có ba vấn đề cần làm rõ. Đó là cần xác định rõ đối tượng lao động được hỗ trợ đào tạo là lao động Việt Nam hay cả lao động nước ngoài?

Đại biểu Bùi Xuân Hải (Đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng) (Ảnh: Media QH).

Thứ hai, theo ông Hải, quy định chỉ hỗ trợ đào tạo tại cơ sở đào tạo của doanh nghiệp có tính khả thi chưa cao, bởi doanh nghiệp phải thành lập cơ sở đào tạo và thực hiện các thủ tục pháp lý để thành lập trường theo Luật Giáo dục nghề nghiệp. Quy trình này phức tạp, trong khi rất ít doanh nghiệp thành lập trường đào tạo, chủ yếu là các tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Thứ ba, ông này cho rằng phải cân nhắc chi phí đào tạo lao động ở nước ngoài. Chi phí đào tạo tại các nước phát triển như Bắc Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Liên minh châu Âu rất cao. Vì vậy, việc sử dụng ngân sách để hỗ trợ các khoản chi phí này cần được xem xét kỹ.

Đại biểu Đoàn Hải Phòng, Hiệu trưởng Đại học Hải Phòng đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc cho phép địa phương sử dụng một tỷ lệ phần trăm nhất định trong ngân sách địa phương để xây dựng chính sách thu hút nhà đầu tư phù hợp với mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của mình.

“Có thể xem xét tỷ lệ 3% hoặc 5% ngân sách địa phương dành cho gói hỗ trợ thu hút đầu tư. Địa phương có ngân sách lớn sẽ có nguồn hỗ trợ lớn hơn, địa phương có ngân sách nhỏ sẽ có nguồn hỗ trợ tương ứng. Cách tiếp cận này tạo sự công bằng, hợp lý, đồng thời khuyến khích các địa phương sử dụng ngân sách hiệu quả, linh hoạt, phù hợp với định hướng phát triển. Khi thu hút được nhiều nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, địa phương sẽ có điều kiện nâng cao hiệu quả chính sách hỗ trợ”, ông Hải cho biết.

Thảo luận tại tổ, ông Lê Ngọc Châu, Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng cho biết, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài không chỉ nhằm tăng vốn đăng ký hay thúc đẩy công nghiệp xuất khẩu mà còn phải nâng cao tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ và năng lực tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Lê Ngọc Châu, Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng (Ảnh: Anh Văn)

Theo ông Châu, những định hướng này cũng đã được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 10 về thu hút đầu tư nước ngoài.Thực tế thời gian qua, một số tỉnh, thành phố đã đưa ra các quy định khác nhau để thu hút đầu tư nước ngoài, dẫn đến cạnh tranh giữa các địa phương, trong khi phần lợi ích có thể thuộc về nhà đầu tư. Các chính sách được đưa ra bao gồm thu hút công nghệ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và quy định về tỷ lệ nội địa hóa.

Vì vậy, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng đề nghị Chính phủ xây dựng các quy định, tiêu chí cơ bản để địa phương làm căn cứ thực hiện, qua đó nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.Ông dẫn ví dụ lĩnh vực sản xuất ô tô đã phát triển nhiều chục năm, với kỳ vọng nâng cao năng lực sản xuất trong nước, nhưng kết quả đạt được vẫn chưa như mong muốn. Từ thực tế này, ông Châu đề nghị tiếp tục xem xét các quy định tại Điều 17, đặc biệt là Điều 17a, nhằm bảo đảm chính sách thu hút đầu tư góp phần nâng cao năng lực doanh nghiệp nội địa và hiệu quả phát triển kinh tế.