Lăng kính chứng khoán 4/9: Xu hướng tăng ngắn hạn vẫn được bảo toàn

Nhận định đầu tư

Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN): Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng và chỉ số VN-Index sẽ thử thách lại vùng 1.290 – 1.300 điểm. Đồng thời, độ rộng thị trường vẫn trong xu hướng tăng cùng với đó là thị trường vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực trong ngắn hạn.

YSVN kỳ vọng chỉ số VN-Index sớm vượt vùng kháng cự 1.290 – 1.300 điểm trong những phiên giao dịch tới. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục tăng cho thấy các nhà đầu tư vẫn tỏ ra lạc quan với diễn biến thị trường trong ngắn hạn. Nhà đầu tư có thể tiếp tục tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng tỉ trọng cổ phiếu và cũng như mua mới.

Diễn biến chỉ số VN-Index tuần qua (Nguồn: TradingView).

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC): Nguồn cung chưa lớn nhưng dòng tiền còn thận trọng khi chỉ số tăng điểm. Tuy nhiên VN-Index vẫn đang có diễn biến cân bằng trên vùng 1.280 điểm.

Dự kiến chỉ số sẽ tiếp tục được hỗ trợ và nới rộng nhịp tăng sau kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, cần lưu ý nguồn cung sẽ tăng đáng kể và gây áp lực cho VN-Index tại vùng cản quanh 1.300 điểm.

Chứng khoán Shinhan (SSV): Xu hướng tăng ngắn hạn vẫn đang được bảo toàn và VN-Index sẽ bị thử thách lại tại vùng kháng cự 1.290 – 1.300 điểm.SSV khuyến nghị nhà đầu tư có thể mua vào cổ phiếu với tỉ trọng vừa phải.

Nhóm cổ phiếu đáng chú ý là nhóm ngành Ngân hàng, đặc biệt là những ngân hàng có thể hưởng lợi từ việc gia tăng dư nợ nhờ tăng trưởng tín dụng từ đầu năm tốt.

Khuyến nghị đầu tư

- KDH (CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang): Mua. Giá mục tiêu 1 năm là 45.700 đồng/cổ phiếu, tăng 21% so với hiện tại.

SSI Research khuyến nghị dựa trên kỳ vọng công ty mở bán thành công 2 dự án tại thành phố Thủ Đức trong nửa cuối năm 2024; tăng trưởng lợi nhuận dự kiến mạnh mẽ trong 2025; và chuyển cơ sở định giá sang năm 2025.

Ban lãnh đạo KDH dự kiến sẽ bàn giao các căn hộ đã bán từ dự án The Privia trong quý IV/2024. KDH đã thông báo cho khách hàng về việc bàn giao các căn hộ sẽ bắt đầu từ tháng 10/2024. Nhờ việc bàn giao căn hộ tại dự án The Privia và việc bán một số lô đất trong nửa đầu năm 2024, SSI kỳ vọng KDH sẽ đạt doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2024 lần lượt là 3.660 tỷ đồng (tăng 75,2% so với cùng kỳ) và 971 tỷ đồng (tăng 35,6% so với cùng kỳ).

Cho năm 2025, với kỳ vọng việc bắt đầu mở bán dự án The Emeria và The Clarita tại Tp.HCM trong nửa cuối năm 2024, KDH dự kiến đạt doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 6.280 tỷ đồng (tăng 72% so với cùng kỳ) và 1.180 tỷ đồng (tăng 21,8% so với cùng kỳ).

Rủi ro giảm đối với khuyến nghị: Khó khăn trong giải phóng mặt bằng và chi phí đền bù cao hơn tại các dự án lớn tại Tp.HCM; sự chậm chễ trong việc cấp phép dự án ảnh hưởng đến việc bán hàng của công ty.

Quan điểm ngắn hạn: Tích cực nhờ kỳ vọng lợi nhuận sẽ khả quan hơn trong nửa cuối năm 2024 khi KDH bắt đầu bàn giao các căn hộ dự án The Privia.

- HDC (CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu): Chờ bán.

Ngày 27/8/2024 vừa qua, công ty đã ra thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 với tỉlệ thực hiện quyền là 15%, tương ứng phát hành hơn 23,2 triệu cổ phiếu, ngày đăng ký cuối cùng là 17/9/2024.

Về tình hình kinh doanh, công ty cho biết hiện tại chủ yếu tập trung cho bán hàng tại dự án Ngọc Tước 2.

Riêng dự án trọng điểm The Light City, trong năm nay dự kiến sẽ chưa có đóng góp đáng kể, công ty đang tập trung làm hạ tầng và tháng 7 vừa qua Công ty vừa ký kết hợp đồng hợp tác với Tổ chức giáo dục FPT Edu để làm trường học liên cấp ngay bên trong dự án.

