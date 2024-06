Lãi suất tiết kiệm tăng, người dân gửi 500 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Theo số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố, trong tháng 3-2024 có gần 39.000 tỉ đồng tiền gửi mới từ dân cư chảy vào các tổ chức tín dụng. Tính chung 3 tháng, tiền gửi từ dân cư tăng thêm hơn 143.000 tỉ đồng, nâng tổng tiền gửi từ dân cư đạt hơn 6,67 triệu tỉ đồng, tăng 2,2% so với cuối năm ngoái. Con số này tích cực so hơn với mức giảm 3,14% tiền gửi của các tổ chức kinh tế chảy vào ngân hàng cùng thời điểm.

Đáng chú ý, tháng 3 cũng là thời điểm các ngân hàng thương mại bắt đầu tăng lãi suất tiết kiệm để hút tiền từ dân cư, sau một vài tháng sụt giảm trước đó.

Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tiền gửi từ dân cư tăng trong khi tiền gửi từ tổ chức kinh tế vào hệ thống ngân hàng vẫn giảm

Ngoài ra, tăng trưởng tín dụng tăng trở lại cũng là một nguyên nhân khiến các ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi để huy động vốn phục vụ hoạt động cho vay.

Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy tín dụng bắt đầu tăng trưởng dương vào tháng 3 sau 2 tháng đầu năm sụt giảm. Đến giữa tháng 6, tăng trưởng cho vay đạt 3,79% so với cuối năm ngoái nhưng huy động vốn từ dân cư chỉ tăng 2,2% trong khi vốn từ tổ chức kinh tế giảm 3,14%...

Diễn biến này buộc các ngân hàng thương mại tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất huy động nhằm giữ chân khách hàng và đẩy mạnh thu hút dòng vốn nhàn rỗi từ dân cư.

Ngày 22-6, có khoản tiền gửi 500 triệu đồng vừa đến kỳ đáo hạn, anh Thanh Hoàng (ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) quyết định tiếp tục gửi tiết kiệm nhưng anh không gửi tại ngân hàng cũ mà tìm nhà băng nào vừa tăng lãi suất để có mức sinh lời cao hơn.

"Một số ngân hàng vừa tăng lãi suất lên 6%/năm khi gửi dài trên 12 tháng nên tôi quyết định chọn gửi dài thay vì chỉ gửi 1-3 tháng như trước" - anh Hoàng nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, mức lãi suất 6%/năm mà anh Hoàng nói vừa xuất hiện tại ngân hàng số Cake by VPBank. Cụ thể, trong biểu lãi suất cập nhật mới nhất của ngân hàng số này, khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng được hưởng lãi suất 5,8% và gửi dài hạn từ 24-36 tháng sẽ được nhận mức lãi lên tới 6%/năm.

Theo đó, với số tiền 500 triệu đồng, nếu gửi kỳ hạn 12 tháng ở Cake by VPBank, anh Hoàng có thể nhận lãi 29 triệu đồng/năm; còn gửi kỳ hạn 24-36 tháng, tiền lãi mỗi năm sẽ là 30 triệu đồng.

Lãi suất gửi tiết kiệm đang nhích lên

Khảo sát ở kỳ hạn 6 tháng cho thấy VPBank vừa tăng lãi suất thêm 0,3 điểm % so với 1 tuần trước lên 4,6%/năm. Các ngân hàng khác như BVBank, VietABank, VIB cũng vừa tăng thêm từ 0,1 - 0,2 điểm % so với biểu lãi suất gần nhất; Oceanbank tăng khá cao 0,4 điểm % so với hồi đầu tháng… Hiện tại, lãi suất cao nhất ở kỳ hạn này là 4,8 – 4,9%/năm tại BacABank, BaoVietBank, Oceanbank, BVBank.

Ở kỳ hạn 12 tháng, một số ngân hàng cũng vừa điều chỉnh lãi suất như VPBank lên 5,1%/năm; BVBank lên 5,5%; VietABank lên 5%; Oceanbank lên 5,5%, NCB lên 5,3%/năm… tăng từ 0,1-0,3 điểm % so với vài tuần trước.

