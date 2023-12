Lãi suất ngân hàng năm 2024 sẽ ra sao?

Nối dài đà tăng

Ngày 8/12, Ngân hàng UOB có dự báo về tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong quý IV năm nay. Theo đó, tăng trưởng GDP thực tế của Việt Nam đã tăng tốc lên 5,3% so với cùng kỳ trong quý III, từ mức 4,14% so với cùng kỳ trong quý II. Mức tăng trưởng này được hỗ trợ từ sự cải thiện trong hoạt động xuất nhập khẩu thương mại, sản xuất và tiêu dùng nội địa, sau khi gặp khó khăn trong nửa đầu năm.

UOB dự báo tăng trưởng của Việt Nam.

Dữ liệu công bố trong khoảng thời gian từ tháng 10 - 11 một lần nữa khẳng định rằng, các hoạt động kinh tế đã ổn định và trong một số lĩnh vực được cải thiện rõ rệt so với nửa đầu năm. Doanh số bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 10,1% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp tăng 5,8% so với cùng kỳ trong tháng 11. Sản lượng sản xuất đã tăng tốc không ngừng kể từ khi ghi nhận mức âm vào tháng 5, cho thấy động lực tăng trưởng của ngành có thể sẽ kéo dài đến năm 2024.

Việc cắt giảm lãi suất từ ​​Ngân hàng Nhà nước giúp giảm chi phí kinh doanh, trong khi Chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Gần đây, đã có quyết định cắt giảm 2% thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8%, có hiệu lực từ ngày 1/1 đến 30/6/2024. Những biện pháp này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp và sẽ khuyến khích tăng trưởng sản xuất và kinh doanh cao hơn nữa.

Thị trường bất động sản Việt Nam đang có một số dấu hiệu ổn định và phục hồi, với các báo cáo cho thấy nhiều nhà đầu tư đã mở lại hoạt động bán hàng và tung ra các dự án mới. Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) báo cáo hàng loạt dự án quy mô lớn, trải dài trên nhiều lĩnh vực từ Bắc vào Nam, các chiến dịch bán hàng được triển khai để tăng cường nguồn cung.

Dù tăng trưởng mạnh hơn trong quý III nhưng lực cản từ 6 tháng đầu năm là nguyên nhân chính khiến tốc độ tăng trưởng trong cả năm có thể bị hạn chế. “Chúng tôi kỳ vọng động lực từ quý III sẽ được tiếp tục trong quý cuối cùng của năm, đặc biệt là với nhiều chính sách hỗ trợ trong nước. Chúng tôi duy trì dự báo tăng trưởng cả năm của Việt Nam ở mức 5%, với giả định tốc độ tăng trưởng GDP thực tế trong quý IV sẽ tăng lên 7% so với cùng kỳ năm trước”, báo cáo nêu.

Lãi suất 2024 sẽ ổn định

Theo UOB, Ngân hàng Nhà nước đã phản ứng nhanh chóng trước tình trạng suy thoái kinh tế hồi đầu năm nay bằng việc cắt giảm lãi suất. Lần giảm lãi suất chính sách cuối cùng diễn ra vào tháng 6 đã hạ lãi suất tái cấp vốn tích lũy xuống còn 4,5%.

Dự báo về tỷ giá USD/VND của OUB.

Tuy nhiên, với tốc độ của các hoạt động kinh tế đang được cải thiện và tỷ lệ lạm phát đã giảm xuống dưới mức mục tiêu, khả năng cắt giảm lãi suất tiếp theo đã giảm xuống. Thực tế, chính phủ đã chuyển trọng tâm sang các biện pháp phi lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế.

“Chúng tôi tin rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì lãi suất tái cấp vốn ở mức hiện tại là 4,5%, rút lại dự báo cắt giảm 100 điểm cơ bản trước đó của chúng tôi”, báo cáo của UOB nêu.

Giống như các đồng tiền châu Á khác, tỷ giá USD/VNĐ đã giảm xuống mức thấp hơn sau khi đạt mức dự báo 23.500 đồng trong quý IV vào tháng 10 sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phát đi tín hiệu có thể kết thúc chu kỳ tăng lãi suất.

Mặc dù VNĐ có thể đi theo xu hướng phục hồi ngoại hối rộng khắp châu Á, nhưng mức tăng có thể bị hạn chế do sự phục hồi kinh tế khiêm tốn vào năm 2024. Dự báo USD/VNĐ cập nhật của UOB là 24.000 đồng trong quý I/2024, 23.800 đồng trong quý II/2024, 23.600 đồng trong quý III/2024 và 23.500 đồng trong quý IV/2024.

