Lãi suất đã giảm, chờ tín dụng khởi sắc

Lãi suất điều hành giảm thêm 0,25% - 0,5% Trong 3 quyết định ban hành ngày 16-6 của NHNN, Quyết định số 1323/QĐ-NHNN quy định lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên NH và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với tổ chức tín dụng giảm từ 5,5%/năm xuống 5%/năm; lãi suất tái cấp vốn giảm từ 5%/năm xuống 4,5%/năm; lãi suất tái chiết khấu giảm từ 3,5%/năm xuống 3%/năm. Còn tại Quyết định số 1324/QĐ-NHNN, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giữ nguyên ở mức 0,5%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 5%/năm xuống 4,75%/năm; lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VNĐ tại quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô giảm từ 5,5%/năm xuống 5,25%/năm; lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường. Ngoài ra, theo Quyết định số 1325/QĐ-NHNN, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VNĐ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 4,5%/năm xuống 4%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VNĐ của quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 5,5%/năm xuống 5%/năm. D.Ngọc Theo dõi kỹ lạm phát Chuyên gia kinh tế, TS Cấn Văn Lực cùng nhóm chuyên gia Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV vừa có báo cáo đánh giá nhanh về động thái giảm tiếp lãi suất điều hành của NHNN. Theo đó, nhóm chuyên gia này cho rằng cần theo dõi kỹ lạm phát vì áp lực lạm phát của Việt Nam vẫn còn do có độ trễ nhập khẩu lạm phát; giá một số mặt hàng do nhà nước quản lý có thể tăng như giá điện, phí y tế - giáo dục, lương cơ sở tăng từ ngày 1-7... Tuy nhiên, cũng không quá quan ngại lạm phát trong năm nay, do lạm phát và giá cả toàn cầu đang giảm, tỉ giá ổn định, sức cầu còn yếu, vòng quay tiền còn chậm, dự báo CPI bình quân cả năm tăng khoảng 4%. Khuyến cáo được đưa ra là cần nâng cao hiệu quả phối hợp chính sách, nhất là giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, giá cả và các chính sách vĩ mô khác nhằm chủ động kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.