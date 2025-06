Kinh tế 24h qua: Giá vàng giảm mạnh; Triệt phá đường dây sản xuất mỹ phẩm giả tinh vi lừa được cả chuyên gia

Giá vàng đảo chiều giảm mạnh

Chiều 24/6, sau nhiều ngày “đứng im”, giá vàng trong nước bất ngờ được điều chỉnh giảm so với phiên buổi sáng khi giá vàng thế giới giảm tới 48,18 USD/ounce so với chốt phiên Mỹ đêm qua. Cụ thể, tính đến 16h25 ngày 24/6/2025, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 3.319,79 USD/ounce, giảm 48,18 USD/ounce so với chốt phiên Mỹ đêm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 105,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty SJC niêm yết ở mức 117,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên buổi sáng.

Vàng nhẫn loại 1-5 chỉ cũng được đơn vị này giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên buổi sáng khi niêm yết ở mức 113,5-116 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Hưng – Thịnh – Vượng của Doji niêm yết ở mức 114-116 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên sáng nay.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 117-119,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng nhẫn được đơn vị này điều chỉnh giảm đến 400 nghìn đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng nay khi niêm yết ở mức 113,2-116,2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 117,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 200 nghìn đồng/lượng so với phiên buổi sáng. Vàng miếng Vàng rồng Thăng Long có giá 114,5-117,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 100 nghìn đồng/lượng so với phiên buổi sáng. Như vậy, so với giá vàng thế giới, giá vàng miếng SJC trong nước hiện cao hơn 14,2 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao hơn từ 10,5-12 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu.

Công ty liên quan TikToker Vũ Hồng Phúc “Cún Bông” bị khởi tố: Doanh thu 120 tỷ nhưng chỉ kê khai 5 tỷ

Công an TP Hà Nội đã khởi tố Vũ Nam Phương (TikToker Vũ Hồng Phúc “Cún Bông”), chồng Nguyễn Nam Thắng, và kế toán Chu Thị Mỹ Nhung về tội vi phạm quy định kế toán, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng tiền thuế.

Phương, một KOLs với hàng trăm nghìn người theo dõi, cùng chồng điều hành Công ty cổ phần dược Hoa Kỳ, kinh doanh hoa quả, thực phẩm chức năng qua cửa hàng VHP và các kênh thương mại điện tử.

Từ năm 2023, họ chỉ kê khai doanh thu hơn 5 tỷ đồng, nhưng thực tế đạt hơn 120 tỷ đồng. Công an đang xác minh thêm giao dịch hơn 500 tỷ đồng qua tài khoản của Phương.

Công ty, thành lập năm 2017 với vốn 20 tỷ đồng, đăng ký 34 ngành nghề, chủ yếu bán buôn dược phẩm, mỹ phẩm. Nguyễn Nam Thắng là Tổng giám đốc từ tháng 11/2024. Vũ Hồng Phúc nổi tiếng với phong cách sống sang chảnh, sở hữu bộ sưu tập túi hiệu đắt đỏ, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Tỷ phú giàu nhất Thái Lan chia cổ phần ThaiBev cho 5 người con, giữ quyền điều hành

Tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi, người giàu nhất Thái Lan, vừa chuyển nhượng cổ phần tại các công ty sở hữu 66% Thai Beverage (ThaiBev) cho 5 người con, nhưng vẫn giữ toàn quyền điều hành. Động thái này, công bố ngày 23/6 tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore, đánh dấu bước đầu trong kế hoạch kế thừa, dù chưa rõ ai sẽ tiếp quản đế chế đồ uống hàng đầu Đông Nam Á. Thỏa thuận cổ đông mới đảm bảo ông Charoen, 80 tuổi, tiếp tục ra quyết định chiến lược, duy trì phong cách quản trị tập trung, trấn an nhà đầu tư.

Hai con trai, Thapana (Tổng giám đốc ThaiBev) và Panote (CEO Frasers Property), cùng ba con gái, Thapanee (CEO Berli Jucker), Wallapa (Asset World Corp), và Atinant, giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái kinh doanh gia đình. Việc phân chia cổ phần giúp các con vừa sở hữu vừa điều hành, chuẩn bị cho chuyển giao lâu dài. Tuy nhiên, chưa có người kế vị rõ ràng, tiềm ẩn nguy cơ xung đột nội bộ hoặc chồng chéo lợi ích.

ThaiBev, sở hữu thương hiệu Chang Beer, là tài sản cốt lõi, biểu tượng cho sự vươn ra toàn cầu của gia đình Charoen. Việc giữ quyền kiểm soát giúp duy trì ổn định, nhưng thách thức nằm ở việc đảm bảo đồng thuận gia đình và hiệu quả kinh doanh lâu dài.

Chủ tịch Công ty cổ phần nước GMT Sỹ Anh Tuyên vừa bị bắt giàu thế nào?

Chủ tịch Công ty cổ phần nước GMT Sỹ Anh Tuyên bị bắt ngày 21/6/2025 vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ông Tuyên, cùng Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Trí Trung, bị cáo buộc sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp trá hình, đưa thông tin sai lệch về nguồn vốn 42.000 tỷ đồng, hứa hẹn lợi nhuận cao và lắp đặt hệ thống sản xuất nước ion kiềm. Họ hướng dẫn nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, không thực hiện góp vốn như cam kết, rồi chiếm đoạt tiền chi tiêu cá nhân, gây thiệt hại lớn cho nhiều người.

GMT Water, tiền thân là Công ty cổ phần nước CNA (thành lập 2019), có vốn điều lệ ban đầu 30 tỷ đồng, trong đó Tuyên góp 9 tỷ đồng (30%). Đến 2022, công ty đổi tên và tăng vốn lên 250 tỷ đồng; nếu giữ tỷ lệ 30%, vốn góp của Tuyên ước tính 75 tỷ đồng.

Ông còn là Tổng giám đốc Công ty Khánh An (vốn 9 tỷ đồng, Tuyên góp 2,7 tỷ đồng), nhưng doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Các công ty liên quan khác, như Công ty Bảo Châu (vốn 200 tỷ đồng) và Vinaca Sài Gòn, cũng không còn hoạt động hoặc đã giải thể. Hành vi của Tuyên gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự và môi trường đầu tư.

Triệt phá đường dây sản xuất mỹ phẩm giả tinh vi đến mức lừa được cả chuyên gia: SK-II, Kiehl's và Estée Lauder giả thực chất chỉ “như nước lã”

Ngày 20/6, Cảnh sát Hàn Quốc triệt phá đường dây sản xuất mỹ phẩm giả quy mô lớn, làm giả các thương hiệu cao cấp như SK-II, Kiehl's, Estée Lauder. Hơn 87.000 sản phẩm giả, trị giá gần 8 tỷ won (153 tỷ đồng), bị thu giữ. Đường dây do Park (42 tuổi) và 3 đối tượng khác điều hành từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024, phân phối qua kênh bán hàng truyền hình và xuất khẩu.

Các sản phẩm giả trông giống thật đến mức lừa được khách hàng, chuyên gia lẫn đối tác

Bao bì, nhãn mác giả được làm tinh vi, đánh lừa cả chuyên gia và đối tác. Mỹ phẩm giả bán giá chỉ bằng 30% hàng thật, quảng cáo là “hàng nhập khẩu chính ngạch”, thu lợi nhuận 2,1 tỷ won (40 tỷ đồng). Phân tích cho thấy sản phẩm gần như “nước lã”, thiếu thành phần chính như niacinamide trong tinh chất SK-II, dù không chứa chất độc hại.

Vụ việc bị phát giác khi một nhà phân phối phát hiện bất thường trong lô hàng giả. Cục Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc nhấn mạnh nguy cơ mất an toàn từ mỹ phẩm giả do không qua kiểm tra chất lượng, cam kết tăng cường xử lý để bảo vệ người tiêu dùng.