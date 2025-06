Không dễ tham gia sản xuất vàng miếng

Ứng dụng công nghệ kiểm soát vàng nhập khẩu Các chuyên gia nhận định việc cho phép nhiều DN nhập khẩu vàng là bước tiến quan trọng nhằm tăng nguồn cung, thu hẹp chênh lệch giá trong nước và quốc tế, đồng thời thúc đẩy tính cạnh tranh trên thị trường. TS Nguyễn Tuấn Anh đề xuất cần giám sát chặt chẽ dòng ngoại tệ - yếu tố then chốt để bảo vệ tỉ giá và dự trữ ngoại hối. Các DN nhập khẩu phải báo cáo rõ ràng về nguồn ngoại tệ sử dụng, tránh hiện tượng rút vốn từ thị trường tự do. "Công nghệ blockchain có thể được áp dụng để theo dõi dòng vàng từ khâu nhập khẩu đến phân phối, bảo đảm minh bạch nguồn gốc và hạn chế hành vi thao túng thị trường. Nếu triển khai đồng bộ, Việt Nam có thể tận dụng được lợi ích từ việc tự do hóa nhập khẩu vàng mà vẫn duy trì được ổn định kinh tế" - TS Nguyễn Tuấn Anh nhìn nhận.