Hôn nhân hào môn sóng gió, Diệp Lâm Anh giàu có cỡ nào?

Thời gian gần đây, những "ồn ào" xung quanh cuộc hôn nhân giữa Diệp Lâm Anh và chồng đại gia trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý không nhỏ từ dư luận.

Diệp Lâm Anh ly thân với chồng đại gia sau 3 năm gắn bó.

Cụ thể, ngày 10/1, trong cuộc trao đổi với truyền thông, đại diện của nữ diễn viên xác nhận thông tin ly thân với chồng và thông tin thêm cô đã dọn ra riêng được một tuần.

Trong chia sẻ mới nhất, nữ diễn viên cho biết hôn nhân không thể cứu vãn. Trước đó, cô và chồng "chiến tranh lạnh" dù sống chung nhà. Cuộc hôn nhân giữa "chân dài- đại gia" trên bờ vực sụp đổ chỉ sau hơn 3 năm gắn bó.

Được biết, Diệp Lâm Anh kết hôn cùng chồng thiếu gia vào năm 2018. Sau khi lấy chồng hào môn, người đẹp gốc Hà Nội không lui về "ở ẩn" chăm sóc gia đình mà vẫn vô cùng năng nổ trong các hoạt động nghệ thuật và kinh doanh riêng.

Diệp Lâm Anh nổi tiếng kinh doanh vô cùng "mát tay" khi gây dựng nên một chuỗi thương hiệu trà sữa nổi tiếng khắp trong Nam ngoài Bắc, gặt hái những thành công đáng nể.

Năm 2017, Diệp Lâm Anh cùng ông xã đại gia mang thương hiệu trà sữa The Alley về Việt Nam. Từ 1 cơ sở đầu tiên, The Alley nhanh chóng có thêm rất nhiều cơ sở tại TP.HCM và cả Hà Nội. Có thể nói, từ The Alley, sữa tươi trân châu đường đen trở thành "huyền thoại" và tạo nên cơn sốt lan toả đến mọi thương hiệu trà sữa, cà phê lớn nhỏ khác.

Một trong những yếu tố "đắt giá" trong kinh doanh của Diệp Lâm Anh khiến ai cũng phải trầm trồ kinh ngạc, đó chính là sự mạnh tay đầu tư. Từ những mặt tiền đáng giá, đầu tư trong sản phẩm và đặc biệt hơn nữa chính là việc mời đến những vị khách thu hút.

Diệp Lâm Anh khiến dân tình khắp nơi ngưỡng mộ khi cô mời cả các tài tử So Ji Sub và Ji Chang Wook đến Việt Nam.

Thương hiệu trà sữa này nhanh chóng khuấy động Sài Gòn với lễ khai trương bùng nổ cùng sự góp mặt của ngôi sao hạng A tại Hàn Quốc – nam tài tử So Ji Sub. Diệp Lâm Anh cũng gây ngỡ ngàng khi mời cả tài tử Ji Chang Wook đến Việt Nam.

The Alley hiện đã có hơn 40 cửa hàng khắp cả nước, được đông đảo giới trẻ yêu thích và đánh giá cao.

Sau chuỗi cửa hàng trà sữa The Alley, Diệp Lâm Anh còn ra mắt The Alley Coffee và sau đó là cả thương hiệu sữa chua trân châu B-Boy vào đầu tháng 9/2020 – được kỳ vọng sẽ "soán ngôi" các thương hiệu sữa chua khác hiện có trên thị trường.

Mặc dù không tạo nên cơn sốt như trà sữa The Alley nhưng 2 thương hiệu này cũng là minh chứng cho khả năng kinh doanh đáng nể của Diệp Lâm Anh.

Bên cạnh kinh doanh đồ uống, người đẹp sinh năm 1989 cũng khá mát tay với mảng thời trang. Hiện, cô đang phát triển 3 thương hiệu thời trang gồm Coco Jambo - chuyên đồ thiết kế cho nữ theo xu hướng thanh lịch, Bakynaky - chuyên áo T-shirt, quần jogger theo xu hướng hiphop và Boorin Clothing - chuyên về đồ thun theo xu hướng sporty chic.

Ngoài ra, Diệp Lâm Anh còn sở hữu 2 sân chơi cocktail bar gồm Chicky Coffee Lounge và Santori Lounge.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/hon-nhan-hao-mon-song-gio-diep-lam-anh-giau-co-co-nao-a525477.html