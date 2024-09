Hết tháng cô hồn, cổ phiếu bất động sản vẫn liên tục gặp biến cố

Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán: DIG) vừa công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 ghi nhận doanh thu thuần đạt 635 tỉ đồng (giảm hơn 180 tỉ đồng so với báo cáo tự lập), tăng 77% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trừ đi các chi phí, lãi trước thuế của DIC Group chỉ đạt 21,5 tỉ đồng, giảm tới 55% so với báo cáo tự lập.

Tuy vậy, nếu so với cùng kỳ, lợi nhuận của DIC Corp giảm hơn 95%. Nguyên nhân là do doanh thu hoạt động tài chính giảm hơn 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 34,8 tỉ đồng trong khi các chi phí khác tăng mạnh.

Biến động cổ phiếu DIG trong thời gian qua, hiện ở mức 22.800 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Trong năm 2024, DIC Corp đặt mục tiêu cao ngất ngưỡng với doanh thu 2.300 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.010 tỉ đồng, gấp 6 lần kết quả thực hiện năm trước.

Tuy nhiên, sau nửa năm, doanh nghiệp này chỉ mới thực hiện được 28% mục tiêu doanh thu và chỉ 2% mục tiêu lợi nhuận.

Năm trước đó, DIC Corp cũng đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức ngàn tỉ nhưng cuối cùng không thực hiện được.

Trước thông tin này, giá cổ phiếu DIG tiếp tục giảm gần 2% trong phiên sáng 4-9 xuống 22.800 đồng/cổ phiếu.

Trong thời gian qua, cổ đông DIC Group liên tục gặp nhiều cú sốc lớn như việc Nguyên Chủ tịch HĐQT DIC Corp Nguyễn Thiện Tuấn qua đời ngày 10-8.

Đến ngày 12-8, hai công ty chứng khoán gồm Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan và Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam công bố đã bán giải chấp 5,3 triệu cổ phiếu DIG của ông Tuấn.

Tiếp sau đó, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại Công ty Đầu tư phát triển - Xây dựng ( nay là DIC Corp).

Kết luận cho thấy Bộ Xây dựng căn cứ Nghị định 187/2004 của Chính phủ để lập phương án cổ phần hóa doanh nghiệp là không đúng quy định.

Quyết định 1094/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng phê duyệt giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa trên cơ sở thẩm tra việc xác định giá trị doanh nghiệp của Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Xây dựng) không được Ban chỉ đạo cổ phần hóa thẩm tra là không đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính và Nghị định 109/2007 của Chính phủ.

"Hạn chế, thiếu sót và vi phạm trên dẫn đến một số trình tự, thủ tục không được thực hiện theo quy định: Công ty cổ phần đầu tư phát triển - xây dựng không lập phương án sử dụng đất; không xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý đối với đất thuê là loại đất đô thị để tính vào giá trị doanh nghiệp" - kết luận thanh tra nêu.

Thanh tra Chính phủ phát hiện đơn vị tư vấn - Công ty cổ phần giám định, thẩm định Việt Nam (VIVACO) xác định không đúng suất vốn đầu tư và nguyên giá của 2 công trình xây dựng trên đất. Điều đó dẫn đến giá trị tài sản đánh giá chênh lệch giảm gần 2,5 tỉ đồng.

VIVACO không xác định lại giá trị quyền sử dụng đất 25 căn biệt thự thuộc Khu biệt thự Phương Nam, không đúng quy định của Chính phủ....

Trên thị trường, cổ phiếu DIG sau khi đạt đỉnh tại 34.000 đồng/cổ phiếu hồi giữa tháng 4-2024 đã liên tục đi xuống chỉ còn chưa tới 22.000 đồng/cổ phiếu vào giữa tháng 8 vừa qua. Từ vùng đáy, DIG tăng vọt lên gần 26.000 đồng/cổ phiều vào ngày 28-8. Tuy nhiên, cổ phiếu này sau đó lại khiến nhiều nhà đầu tư hụt hẫng khi điều chỉnh liên tục và hiện chỉ còn 22.800 đồng/cổ phiếu.

So với đầu năm 2024, cổ phiếu này đã giảm gần 15% nhưng so với thời hoàng kim khi ở mức trên 100.000 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu DIG đã "bốc hơi" gần 5 lần.

