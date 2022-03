Ham mua nhà xây sẵn, tưởng "ngon" ai ngờ mắc sai lầm khiến tiền mất mà không ở nổi

Vì giá thành rẻ hơn hình thức mua đất rồi tự xây nhà, nhiều cặp vợ chồng trẻ đã chọn mua nhà xây sẵn để sớm an cư. Tuy nhiên, câu nói "tiền nào của nấy" quả không sai khi nhiều trường hợp mua nhà xây sẵn mới 1-2 năm đã lộ ra nhiều bất cập. Khi nhận ra được vấn đề thì người mua hối không kịp vì đã "tiền trao cháo múc".

Chị Anh Ngọc (Long Biên) là một trong những "nạn nhân" của việc mua nhà xây sẵn. Chia sẻ trên báo Đại Đoàn Kết, chị cho biết, hiện tại đang ở căn nhà 3 tầng, diện tích 40 m2 mà chị đã mua với giá 1,9 tỷ cách đây 2 năm.

Băn khoăn trong việc mua nhà xây sẵn hay mua đất rồi tự xây nhà, với số tiền 1,2 tỷ đồng đang có lúc bấy giờ, chị Ngọc lo lắng nếu mua đất xong sẽ không còn đủ tiền để xây nhà. Cuối cùng chị và chồng quyết định mua nhà xây sẵn vì cho rằng với giá 1,9 tỷ, có một căn nhà mới xây, đồ đạc sạch sẽ, sáng bóng là quá rẻ, hơn nữa chủ nhà cũng đồng ý bớt 50 triệu đồng "lấy lộc".

"Cuối cùng vì môi giới liên tục giục nếu không chốt nhanh sẽ có khách khác chốt, bản thân vợ chồng tôi cũng nhận thấy mức giá trên khá ổn nên đã nhanh chóng xuống tiền", chị Ngọc hối hận kể lại.

Niềm vui ở nhà mới chưa được bao lâu thì chỉ sau một năm, nhà đã xuất hiện những vết nứt nhỏ ở tường, nhà ẩm ướt và bị thấm dột đặc biệt vào những ngày mưa gió.

"Mỗi lần mưa, trần nhà bị thấm nước, nước men theo trần nhỏ giọt dưới sàn. Mưa càng to, nước nhỏ xuống càng nhiều. Những nơi bị thấm ngày càng lan rộng, vết nứt ở tường cũng ngày càng to hơn. Những ngày mưa to, nhà cửa ẩm ướt, mùi mốc vô cùng khó chịu. Vợ chồng tôi đã thuê thợ sửa chữa, tốn kém nhiều nhưng chẳng ăn thua", chị Ngọc chia sẻ.

Hiện tại nhà cửa xuống cấp nhanh, muốn bán cũng rất khó mà ở cũng không nổi.

Trường hợp giống như chị Anh Ngọc không phải là hiếm ở các thành phố lớn hiện nay. Không chỉ có tâm lý muốn ở luôn mà ngay việc xây nhà ở những khu vực đông đúc như Hà Nội cũng gặp nhiều khó khăn do ngõ hẻm chật hẹp, do hàng xóm... Bởi thế, nhiều người chọn nhà xây sẵn như một phương án tốt để rồi ở chẳng xong mà bán cũng không nổi.

Bởi thế, để tránh việc mua nhà xây sẵn để rồi ở không được, người mua cần chú ý những điểm sau khi đi mua nhà:

1. Địa chất của căn nhà

Tìm hiểu về địa chất của căn nhà đóng một vai trò rất quan trọng bởi nó ảnh hưởng tới độ bền, tính an toàn của căn nhà. Rõ ràng, một căn nhà được xây dựng trên nền đất chắc chắn thì sẽ lâu bền với thời gian hơn nhà xây trên nền đất yếu, nhão, dễ lún, sụt.

Do vậy, trước khi chốt mua một căn nhà xây sẵn, bạn nên tìm hiểu kỹ xem căn nhà được xây dựng trên nền đất được san lấp từ ruộng, ao, hồ hay trên nền đất cứng. Với các căn nhà có nền đất yếu, bạn nên cân nhắc bởi trong quá trình xây dựng, bên cạnh việc gia cố móng thì người ta còn dùng vật liệu nhẹ để làm giảm trọng lượng căn nhà.

Với mục đích xây để bán nên hầu như những căn nhà xây dựng sẵn thường được tính toán sao cho tiết kiệm tối đa kinh phí. Các loại vật tư nhiều khi không đảm bảo, không gia cố nền móng cẩn thận nên nếu nền đất yếu, rất có thể sẽ xảy ra tình trạng sụt lún sau một thời gian sử dụng.

2. Pháp lý của nhà xây sẵn

Một trong những kinh nghiệm mua nhà phố xây sẵn để tránh sai lầm là tìm hiểu kỹ về tính pháp lý. Bởi đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyền sở hữu của bạn.

Để tránh những rắc rối và tranh cãi sau này, bạn chỉ xuống tiền mua khi nhà xây sẵn có đầy đủ giấy tờ pháp lý. Ngoài ra, bạn cũng cần tìm hiểu kỹ xem ngôi nhà xây sẵn đó có dính đến tranh chấp, kiện tụng hay đang thế chấp. Để có thông tin chính xác, bạn có thể dò hỏi hàng xóm xung quanh hoặc kiểm tra tại các cơ quan chức năng ở khu vực đó.

Lưu ý: Đối với những ngôi nhà xây sẵn thuộc sở hữu chung, bạn chỉ mua khi có biên bản chấp thuận bán của đầy đủ các người trong quyền sở hữu. Đồng thời, mọi giao dịch mua bán phải được công chứng đầy đủ.

3. Chủ đầu tư xây nhà

Nếu may mắn mua được căn nhà mà chủ cũ xây để ở, chỉ mới sống được một thời gian ngắn rồi có nhu cầu chuyển đi nên mới bán nhà, bạn có thể yên tâm hơn một chút vì người xây nhà để ở sẽ chú ý đến chất lượng công trình, cẩn thận hơn trong lựa chọn vật tư và thi công.

Với nhà mới do những người chuyên kinh doanh xây để bán, bạn nên xem kỹ bởi rất có thể họ chỉ chú trọng xây cho đẹp mà không chú ý đến độ bền chắc lâu dài. Nhiều người chỉ mong bán nhà được giá, thu về nhiều lợi nhuận còn trong quá trình xây dựng, họ đã tính toán để giảm tối đa chi phí.

Nếu là nhà xây sẵn ở các dự án lớn thì chất lượng công trình có thể an tâm hơn, nhưng bạn cần sáng suốt lựa chọn nhà đầu tư có uy tín, được chính khách hàng cũ đánh giá cao.

4. Chất lượng của nhà xây sẵn

Mục đích của mua nhà xây sẵn là để giảm chi phí xây dựng. Vì vậy, bạn cần phải có kinh nghiệm mua nhà phố xây sẵn để tránh sai lầm là tìm hiểu kỹ về chất lượng nhà thực tế. Bởi nếu nhà đã xuống cấp, không chắc chắn thì bạn cần phải bỏ nhiều chi phí hơn khi sẽ phải phá dỡ để xây dựng lại hay cải tạo.

Để kiểm tra chất lượng của ngôi nhà, bạn cần quan tâm đến nhiều yếu tố bao gồm hệ thống móng nhà, sàn, tường, trần, hệ thống điện, nước… Nếu không am hiểu về cách đánh giá chất lượng nhà thì tốt nhất bạn nên nhờ đơn vị chuyên nghiệp để hỗ trợ.

5. Hệ thống cấp thoát nước

Hệ thống cấp thoát nước là yếu tố đảm bảo sinh hoạt ổn định, vệ sinh. Vì vậy, nên tránh mua nhà mới mà thường xuyên bị mất nước, điện chập chờn, không đủ tải. Thực tế, có rất nhiều người khi mua nhà xây sẵn gặp phải tình trạng tắc cống, tắc bể phốt dù mới chuyển đến sống một thời gian ngắn. Nguyên nhân chính gây nên tình trạng này là do trong quá trình xây dựng, chủ thầu muốn tiết kiệm chi phí nên dùng ống nhựa loại bé, xây bể phốt nhỏ hoặc thi công ẩu, sai kỹ thuật. Việc này ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của mỗi người.

Phần móng và ngầm của công trình sẽ khó đánh giá về chất lượng hơn so với các phần nổi nên bạn cần thận trọng và tìm hiểu thật kỹ.

Khi chọn mua nhà xây sẵn, hãy yêu cầu bên bán cung cấp chi tiết các bản vẽ kỹ thuật, giấy phép nghiệm thu, hình ảnh, văn bản… để làm căn cứ khảo sát. Tuy nhiên, bạn cũng cần đề phòng với những ai bán nhà, giới thiệu là nhà xây để ở nhưng cần tiền bán gấp, muốn chứng minh làm móng tốt thông qua video.

Thông thường, nếu xây nhà để ở thì hiếm người quay lại cảnh làm móng nhà thành video chỉn chu. Ngôi nhà đó nhiều khả năng là nhà xây với mục đích để bán, ngay cả video cũng chưa chắc đã là của công trình đó mà là của nhà khác, "làm màu" để đánh lừa người mua.

6. Phong thủy của nhà

Nhà là tài sản có giá trị lớn. Vì vậy, khi mua nhà, bạn cần cân nhắc, tính toán cẩn thận. Bên cạnh, vị trí, tính pháp lý, chất lượng, bạn cũng cần quan tâm đến yếu tố phong thủy. Bởi một ngôi nhà hợp phong thủy sẽ giúp mang đến nhiều may mắn và tài lộc cho chủ nhân.

Đối với phong thủy nhà, bạn cần quan tâm đến hướng nhà, vị trí và các yếu tố của môi trường xung quanh. Đối với hướng nhà và vị trí, bạn nên nghiên cứu để đảm bảo hợp mệnh.

Ngoài ra, một số yếu tố phong thủy cơ bản cần nhớ khi chọn nhà như không chọn nhà ở vị trí đường đâm thẳng vào cổng nhà, gần bãi rác, nghĩa trang…

7. Chú ý ngõ vào nhà

Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều căn nhà xây sẵn nằm rải rác trong các khu dân cư, thường do một số cá nhân đầu tư xây để kinh doanh kiếm lời. Đối với những căn nhà này, người mua cần thật chú ý tới ngõ vào nhà. Trên thực tế, có những khu vực mà ngõ đi vẫn còn tranh chấp mặc dù căn nhà đã có sổ đỏ hẳn hoi. Đối với những trường hợp này, tốt nhất là nên tránh để khỏi phiền phức về sau.

8. Tìm hiểu thông tin từ hàng xóm xung quanh

Trên thực tế, để bán được nhà, người bán hoặc môi giới thường tìm mọi cách "phù phép" để nâng giá trị căn nhà, còn người mua dễ bị "ảo giác" về giá trị kinh tế của các dự án còn "nằm trên giấy" hay tuyến đường đi qua..., dẫn tới việc quyết định mua nhà bị "hớ", trả giá cao hơn so với giá trị thực tế.

Trước khi quyết định mua một căn nhà xây sẵn, bạn hãy tìm hiểu, lắng nghe ý kiến của những người hàng xóm sống xung quanh căn nhà đang xem xét. Qua việc chuyện trò, tiếp xúc, bạn sẽ biết thêm những thông tin về hệ thống cấp, thoát nước trong khu vực, môi trường sống, văn hóa của cư dân, hơn nữa bạn còn hiểu hơn về chất lượng nhà và giá trị khu đất.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/ham-mua-nha-xay-san-tuong-ngon-ai-ngo-mac-sai-lam-khien-tien-mat-ma-khong-o-noi-172220301232659164.htm