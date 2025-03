Giá vàng vượt mốc 100 triệu đồng/lượng, người mua vàng từ đầu năm giờ lãi bao nhiêu?

Giá vàng chạm đỉnh, người mua vàng lãi đậm

Theo ghi nhận từ các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như SJC, PNJ và DOJI, giá vàng miếng SJC sáng 19/3 dao động ở mức 98,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 99,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Doanh nghiệp Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC 98,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 100 triệu đồng/lượng (bán ra).

15h chiều 19/3, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá Vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và vàng nhẫn tròn trơn ở mức giá 98,85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 100,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn 99,05 triệu đồng/lượng (mua vào) - 100,65 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng thiết lập đỉnh lịch sử, người Hà Nội tấp nập xếp hàng mua.

So với ngày 1/1/2025, khi giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 84,2 triệu đồng/lượng, giá vàng hiện tại đã tăng thêm 15,8 triệu đồng/lượng - một mức tăng đáng kinh ngạc chỉ trong chưa đầy 3 tháng.

Tính toán cụ thể, nếu một người mua vàng vào ngày 1/1/2025 với giá 84,2 triệu đồng/lượng và bán ra hôm 19/3 ở mức 100 triệu đồng/lượng, họ sẽ thu về khoản lãi 15,8 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, nếu tính cả chênh lệch giá mua - bán, lợi nhuận thực tế sẽ là 14,1 triệu đồng/lượng. Với người mua 10 lượng vàng đầu năm, tổng lãi có thể lên tới 141 triệu đồng - một con số khiến nhiều nhà đầu tư không khỏi phấn khởi.

Thời điểm ngày vía Thần tài (7/2/2025), giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 86,5 - 89,95 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC cũng đi lên, trong đó Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng nâng giá mua và bán lên ngưỡng từ 86,5 - 90,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Diễn biến giá vàng trong 1 tháng qua

Diễn biến cho thấy, giá vàng 2 tháng đầu năm không mấy xê dịch với đà tăng nhẹ khoảng 2-3 triệu đồng/lượng, kể cả sau ngày Vía Thần tài. Đến tháng 3/2025, giá vàng bắt đầu tăng bốc đầu và liên tục xô đổ mọi kỷ lục.

Cụ thể, hôm 15/3, giá vàng thế giới tăng vượt ngưỡng 3.000 USD/ounce, có thời điểm chạm mức 3.004 USD sau đó suy yếu. Giá vàng lúc đó tăng cao bởi nhu cầu trú ẩn an toàn vốn sau khi Mỹ áp mức thuế cao đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia trên thế giới. Thị trường ngày càng lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu, có thể gây ra suy thoái kinh tế thế giới.

Những ngày gần đây, giá vàng thậm chí tăng tới 1 triệu đồng/ngày và chính thức cán mốc 100 triệu đồng/lượng vào khoảng 11h ngày 19/3. Đến 15h cùng ngày, giá vàng tiếp tục được điều chỉnh, vượt mốc 100 triệu đồng.

Ước tính với mức giá mua vào ở các tiệm vàng thời điểm hiện tại, người mua vàng trong ngày Vía Thần tài năm nay đã lãi gần 10 triệu đồng/lượng. Vài năm trở lại đây, đa số người mua vàng trong ngày Vía Thần tài đều ghi nhận có lãi sau một năm đầu tư vào kim loại quý này.

Điều gì đẩy giá vàng "phi mã"?

Các chuyên gia nhận định, giá vàng tăng vọt nhờ tác động từ cả thị trường trong và ngoài nước. Trên thế giới, giá vàng hiện giao dịch quanh mức 3.035 USD/ounce.

PGS.TS Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế cho rằng, có nhiều nguyên nhân khiến giá vàng nhẫn trong nước ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử. Đó là do giá vàng thế giới tăng mạnh, vượt 3.000 USD/ounce, đạt đỉnh cao nhất mọi thời đại. Sự gia tăng này chủ yếu do nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao trong bối cảnh bất ổn về thuế quan và kinh tế toàn cầu. Chính sách thương mại biến đổi liên tục của Tổng thống Mỹ Donald Trump càng khiến nhà đầu tư tìm đến vàng.

Mặt khác, nhu cầu trong nước tăng cao khi người dân, nhà đầu tư có xu hướng mua vàng nhẫn nhiều hơn do tính linh hoạt và khả năng tích trữ. Trong khi đó, lượng vàng nhẫn trên thị trường không dồi dào, khiến giá bị đẩy lên. Đặc biệt, khoảng cách giữa giá mua và bán của vàng nhẫn ít biến động hơn vàng miếng, giảm rủi ro khi giao dịch nên hấp dẫn nhà đầu tư hơn.

Ông Nguyễn Văn Hùng, một nhà đầu tư lâu năm tại Hà Nội, chia sẻ: "Tôi mua 5 lượng vàng miếng SJC hồi đầu năm với giá 84,5 triệu đồng/lượng. Giờ bán ra được 100 triệu đồng/lượng, lãi gần 75 triệu đồng. Nhưng tôi vẫn đang cân nhắc vì nhiều người dự báo giá vàng còn tăng nữa".

Chị Lan Anh, một người dân tại TP.HCM, chia sẻ: "Tôi mua 3 lượng vàng hồi đầu năm với giá 84,2 triệu đồng/lượng để tích trữ. Giờ thấy giá lên 100 triệu, lãi gần 47 triệu đồng, tôi đang tính bán bớt một phần để chốt lời".

Nên chốt lời hay tiếp tục kỳ vọng "cơn sóng vàng" sắp tới?

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, giảng viên cao cấp Học viện Tài chính cảnh báo, việc giá vàng liên tục lập đỉnh lịch sử cũng đang tiềm ẩn rủi ro. Nhà đầu tư có thể "đu đỉnh" bất cứ lúc nào nếu không có chiến lược phù hợp, nhất là những người chỉ xác định vàng là kênh lướt sóng. Trừ trường hợp nhà đầu tư xác định nắm giữ vàng dài hạn 5-10 năm còn đầu tư ngắn hạn thì rủi ro bất cứ lúc nào.

"Dù giá có thể tiếp tục tăng, ngày mai cao hơn hôm nay và tuần sau cao hơn tuần này nhưng việc liên tục phá đỉnh cũng đồng nghĩa với khả năng mua phải đỉnh bất cứ lúc nào. Vì vậy nhà đầu tư nên phân bổ danh mục tài sản hợp lý, không nên tất tay vào vàng. Tỷ trọng vàng không nên vượt quá 50% trong danh mục đầu tư. Tốt nhất nên giữ vàng chiếm tỷ trọng 10-20% trong danh mục. Đặc biệt cần lưu ý hoàn toàn không nên vay tiền mua vàng hoặc vay vàng để bán khống. Vì với mức giá mà chúng ta liên tục nghe là lịch sử thì rủi ro đặc biệt trong ngắn hạn sẽ càng lớn nên dù chỉ cần đảo chiều nhẹ nhàng thì mức thua lỗ cũng sẽ rất lớn", PGS.TS Đinh Trọng Thịnh khuyên.

Vàng là kênh đầu tư hấp dẫn người Việt

Ông Nguyễn Quang Huy, Khoa Tài chính tại Trường Đại học Nguyễn Trãi, cho biết giá vàng thế giới vừa lập kỷ lục mới khi vượt ngưỡng 3.000 USD/ounce. Trong khi nhiều nhà đầu tư quốc tế có xu hướng chốt lời, tại Việt Nam, tâm lý mua vào vẫn chiếm ưu thế.

Theo ông, tâm lý nắm giữ vàng của người Việt không chỉ xuất phát từ thói quen truyền thống mà còn bị tác động bởi bối cảnh kinh tế - chính trị thế giới. Hiện nay, căng thẳng địa chính trị gia tăng ở một số nơi khiến dòng tiền toàn cầu dịch chuyển mạnh vào vàng để phòng ngừa rủi ro.

Không chỉ tác động từ quốc tế, thị trường vàng Việt Nam còn có những yếu tố riêng thúc đẩy tâm lý mua vào. Ông Huy cho biết, vàng trở thành lựa chọn an toàn của nhà đầu tư trong bối cảnh lãi suất tiền gửi ngân hàng giảm, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi mạnh.

Ngoài ra, không ít nhà đầu tư tiếp tục gom mua vàng với kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo chuyên gia, quyết định mua vàng lúc này cần được cân nhắc kỹ, tùy vào mục tiêu tài chính của mỗi người.

Mặc dù giá vàng đang trong xu hướng tăng, nhưng người dân và nhà đầu tư không nên chạy theo tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) mà vội vàng đổ xô mua vào với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng mạnh. Lịch sử cho thấy, thị trường vàng có chu kỳ tăng giảm và việc lao vào mua ở thời điểm cao trào có thể khiến nhiều người gặp rủi ro khi giá đảo chiều.

"Nếu xác định vàng là tài sản trú ẩn dài hạn, không bị ảnh hưởng bởi biến động ngắn hạn thì vẫn có thể cân nhắc mua thêm. Đặc biệt, trong bối cảnh lạm phát và bất ổn kinh tế - chính trị kéo dài, việc phân bổ một phần tài sản vào vàng là hợp lý", ông nói.

"Chúng ta không thể khẳng định được giá vàng khi nào sẽ được điều chỉnh giảm hay tăng, bởi chúng ta chịu tác động bởi giá vàng thế giới. Do vậy, nếu đầu tư vào vàng lúc này sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì thế, cả người mua lẫn người bán cần hết sức thận trọng. Nhà đầu tư nên chờ đến khi giá vàng thế giới điều chỉnh giảm và ở mức ổn định rồi mới xuống tiền mua, như vậy sẽ có cơ hội sinh lời tốt hơn", PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nói.

Ngược lại, một số ý kiến lạc quan cho rằng giá vàng thế giới có thể cán mốc 3.100 USD/ounce trong quý II/2025, kéo giá vàng trong nước lên cao hơn nữa. Với người mua vàng từ đầu năm ở mức 84,2 triệu đồng/lượng, đây là thời điểm cân não: chốt lời ngay hay tiếp tục kỳ vọng vào "cơn sóng vàng" sắp tới?