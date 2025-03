Giá vàng tăng vùn vụt, bất ngờ khối tài sản của gia đình đại gia vàng

Cùng với đà tăng của giá vàng thế giới, chiều ngày 19/3, giá vàng trong nước đã ghi nhận mốc hơn 100 triệu đồng/lượng. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá Vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và vàng nhẫn tròn trơn ở mức giá 98,85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 100,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn 99,05 triệu đồng/lượng (mua vào) - 100,65 triệu đồng/lượng (bán ra).

Chiều ngày 19/3, giá vàng trang sức của Bảo Tín Minh Châu đã vượt mốc 100 triệu đồng/lượng

Trong khi đó, PNJ cũng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 98 triệu đồng/lượng (mua vào) - 99,5 triệu đồng/lượng (bán ra), vàng PNJ niêm yết ở mức 98,1 triệu đồng/lượng (mua vào) - 99,9 triệu đồng/lượng (bán ra)... Giá vàng tăng cao trong những ngày gần đây nhận được sự quan tâm của nhiều người khi tại nhiều đơn vị kinh doanh vàng, dòng người xếp hàng chờ giao dịch tràn cả ra vỉa hè.

So với ngày 1/1/2025, khi giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 84,2 triệu đồng/lượng, giá vàng SJC hiện tại đã tăng thêm 15,3 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng hơn 18,17% chỉ trong quãng thời gian chưa đầy 3 tháng. Giá vàng PNJ cũng ghi nhận mức tăng thêm 15,7 triệu đồng/lượng so với đầu năm 2025, tương đương mức tăng hơn 18,6%, mức tăng vượt trội so với những kênh đầu tư khác như chứng khoán, tiết kiệm ở cùng thời điểm.

Trái ngược với đà tăng mạnh của giá vàng trong nước kể từ đầu năm đến nay, mã cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận - doanh nghiệp kinh doanh vàng duy nhất niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam lại ghi nhận mức giảm mạnh từ đầu năm. Cụ thể, kết phiên giao dịch ngày 19/3, mã cổ phiếu PNJ đóng cửa ở mức giá 88.200đ/cổ phiếu. So với giá phiên giao dịch cuối cùng của năm 2024 là 97.900đ/cổ phiếu, thì thị giá của PNJ ghi nhận mức giảm 9.700đ/cổ phiếu, tương đương mức giảm gần 10%.

Đà giảm của cổ phiếu PNJ từ đầu năm 2025 đến nay không chỉ khiến các cổ đông thất vọng, mức giảm này cũng khiến khối tài sản của các thành viên gia đình nữ Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung bị thổi bay hàng trăm tỷ đồng.

Khối tài sản của bà Cao Thị Ngọc Dung và 3 con gái giảm hơn 420 tỷ đồng so với đầu năm bất chấp giá vàng tăng vọt

Theo báo cáo quản trị năm 2024 của PNJ, nữ Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung và 3 người con gái đang nắm giữ tổng cộng hơn 43,44 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 12,85% cổ phần của PNJ.

Trong đó bà Cao Thị Ngọc Dung đang trực tiếp nắm giữ hơn 9,6 triệu cổ phiếu PNJ tương đương tỷ lệ năm giữ chiếm 2,85% cổ phần; bà Trần Phương Ngọc Thảo (con gái bà Dung) đang nắm giữ hơn 8,8 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương tỷ lệ nắm giữ 2,61%; bà Trần Phương Ngọc Giao đang trực tiếp nắm giữ hơn 9,66 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương tỷ lệ nắm giữ 2,66% cổ phần và bà Trần Phương Ngọc Hà đang trực tiếp nắm giữ hơn 12,266 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương tỷ lệ nắm giữ 3,63% cổ phần.

Với mức giảm của cổ phiếu PNJ từ đầu năm đến nay, khối tài sản của bà Cao Thị Ngọc Dung và 3 người con gái ghi nhận giảm hơn 421 tỷ đồng về mức hơn 3.831 tỷ đồng. Trong đó, khối tài sản trên sàn chứng khoán của bà Dung ghi nhận mức giảm hơn 93 tỷ đồng so với đầu năm; khối tài sản của bà Trần Phương Ngọc Giao ghi nhận giảm hơn 93,7 tỷ đồng; bà Trần Phương Ngọc Thảo giảm hơn 115 tỷ đồng và bà Trần Phương Ngọc Hà giảm hơn 118 tỷ đồng.

Hiện gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung có 2 người con đang nắm giữ khối tài sản nghìn tỷ là bà Trần Phương Ngọc Hà với 1.081 tỷ đồng và bà Trần Phương Ngọc Thảo với hơn 1.046 tỷ đồng. Trong khi đó, nữ Chủ tịch PNJ đang nắm giữ khối tài sản trị giá hơn 850 tỷ đồng và bà Trần Phương Ngọc Giao nắm giữ khối tài sản trị giá hơn 852 tỷ đồng.