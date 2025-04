Giá vàng tăng cao, khó mua trực tuyến, Ngân hàng Nhà nước nói gì?

Đây là nội dung Ngân hàng Nhà nước trả lời cử tri TP Hà Nội gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, cử tri phản ánh vẫn gặp khó khăn trong việc đăng ký mua vàng trực tuyến tại 4 ngân hàng lớn gồm Vietcombank, Agribank, BIDV và VietinBank. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng nhà nước và bộ, ngành liên quan có phương án khắc phục trong thời gian tới.

Ngân hàng Nhà nước cho biết thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, căn cứ các quy định hiện hành, cơ quan này đã thực hiện một số giải pháp để quản lý thị trường vàng. Cụ thể, triển khai các phiên đấu thầu bán vàng miếng và bán vàng miếng trực tiếp với khối lượng phù hợp.

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật…

Đến nay, mức chênh lệch giá vàng miếng SJC trong nước và thế giới đã có sự thu hẹp. Qua đánh giá, Ngân hàng Nhà nước nhận thấy hiện vẫn còn có một số tồn tại như chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế; thị trường chưa thực sự ổn định bền vững, vẫn chịu tác động bởi yếu tố tâm lý, kỳ vọng, tiềm ẩn rủi ro tác động đến thị trường tiền tệ, ngoại hối.

"Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục cân nhắc can thiệp thị trường vàng (nếu cần thiết) với khối lượng, tần suất phù hợp. Tiếp tục xử lý tình trạng chênh lệch cao giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới, không để "vàng hóa" nền kinh tế, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tỉ giá, lãi suất, thị trường tiền tệ, phát triển thị trường vàng lành mạnh" - Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.

Hiện tại, người dân có thể đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Vietcombank, BIDV, Agribank và VietinBank. Bốn ngân hàng này chỉ bán vàng miếng SJC, không mua vào.

Người dân cũng có thể giao dịch mua – bán vàng miếng SJC tại một số ngân hàng khác như Eximbank, ACB, TPBank, Sacombank…

Tính đến trưa 6-4, giá vàng miếng SJC đang được các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại giao dịch quanh 97,1 triệu đồng/lượng mua vào, 100,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 1,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Cũng liên quan đến giá vàng, cử tri tỉnh An Giang phản ánh giá biến động liên tục, chủ yếu theo hướng tăng lên, làm ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước đối với thị trường vàng. Qua đó, cử tri kiến nghị Ngân hàng Nhà nước có biện pháp quản lý giá vàng phù hợp.

Ngân hàng Nhà nước cho hay vàng tiêu thụ trong nước chủ yếu từ nguồn nhập khẩu. Do đó, giá vàng trong nước phụ thuộc vào diễn biến giá vàng thế giới. Gần đây, giá vàng thế giới liên tục biến động, chủ yếu theo xu hướng tăng, do căng thẳng địa chính trị, thương mại, xung đột vũ trang tại nhiều quốc gia trên thế giới leo thang khiến nhu cầu tiêu thụ vàng vật chất ở một số nước và dự trữ vàng của nhiều ngân hàng trung ương tăng mạnh. Vì vậy, giá vàng diễn biến tăng cả trên thế giới chứ không chỉ có ở Việt Nam.

"Theo Luật Giá năm 2012 và Luật Giá sửa đổi năm 2023, vàng không phải mặt hàng thiết yếu, không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá. Giá mua, bán vàng do các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng chủ động niêm yết. Các ngân hàng trung ương cũng không quản lý giá vàng mà giá vàng do cung, cầu thị trường quyết định. Ngân hàng Nhà nước chỉ thực hiện can thiệp nhằm hướng tới sự ổn định của thị trường vàng, không can thiệp vào giá vàng trong nước" – Ngân hàng Nhà nước khẳng định.

