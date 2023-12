Dự án thế chấp ngân hàng, cư dân chung cư Tân Hoàng Minh bị 'treo' sổ

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản trả lời ý kiến của cư dân nhà chung cư D’.ElDorado 2- 298 Võ Chí Công (Khu đô thị Vườn đào HH2) về việc đề nghị thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục triển khai việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cư dân (sổ hồng). Chủ đầu tư đã nộp hồ sơ từ tháng 4/2020.

Về vấn đề này, UBND TP Hà Nội cho biết, ngày 14/12/2020, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội tiếp nhận hồ sơ của Công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Thanh (chủ đầu tư dự án D’.ElDorado 2) về việc thẩm định hồ sơ pháp lý cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà dự án Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại, khách sạn tại ô đất HH2 khu đấu giá quyền sử dụng đất phường Xuân La, quận Tây Hồ do Công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Thanh làm chủ đầu tư.

Dự án được UBND TP Hà Nội giao đất theo các Quyết định số 4640 ngày 17/10/2012, số 2078 ngày 17/4/2014, số 6707 ngày 16/12/2014, số 6919 ngày 23/12/2014; đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngày 11/5/2015 cho Công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Thanh.

"Qua kiểm tra thông tin lưu trữ tại văn phòng, giấy chứng nhận nêu trên được thế chấp bằng quyền sử dụng đất (1.594m2) ngày 10/10/2015 và 2/8/2018 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chi nhánh Hàm Long", UBND TP Hà Nội thông tin.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án chung cư D’.ElDorado Võ Chí Công (quận Tây Hồ) đang bị chủ đầu tư thế chấp tại ngân hàng SHB nên cư dân không được cấp sổ hồng.

Ngày 6/12/2021, Ngân hàng SHB có Văn bản số 908 về việc đồng ý cho Công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Thanh mượn giấy chứng nhận số BY 689975 để thực hiện thủ tục ghi nhận tài sản gắn liền với đất đã hình thành, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các sản phẩm nằm trong dự án.

Cùng ngày, Công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Thanh nộp bổ sung giấy chứng nhận số BY 689975 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp. Tuy nhiên, tại giấy chứng nhận thể hiện dự án vẫn đang thế chấp tại ngân hàng.

Cũng theo UBND TP, ngày 22/12/2021, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu có văn bản đề nghị cung cấp thông tin phục vụ công tác xác minh làm rõ quá trình thực hiện các dự án do Tập đoàn Tân Hoàng Minh thực hiện; trong đó có dự án trên.

Ngày 9/6/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đã ban hành Thông báo số 9867 về việc trả hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết do dự án chưa được giải chấp theo quy định. Đồng thời, chuyển toàn bộ hồ sơ về bộ phần 1 cửa để trả kết quả theo quy định.

Đến ngày 29/6/2023, Văn phòng Đăng ký đất đai đã tổ chức cuộc họp cùng Ban quản trị tòa nhà và chủ đầu tư để trao đổi và thống nhất những nội dung trên.

Như Tiền Phong thông tin, liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh, trước đó cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội và các sở ngành trực thuộc, đề nghị cung cấp tài liệu liên quan đến loạt dự án do Tập đoàn Tân Hoàng Minh thực hiện tại địa phương này.

Theo đó, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã đề nghị cung cấp tài liệu liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước liên quan đến 11 dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh tại Hà Nội.

11 dự án bất động sản do Tập đoàn Tân Hoàng Minh đầu tư nằm trong diện xác minh của cơ quan công an bao gồm: D’.Le Pont D’or Hoàng Cầu; D'. Palais Louis Nguyễn Văn Huyên; D’ San Raffles Hàng Bài; D'. Le Roi Soleil Quảng An; D’.El Dorado Phú Thượng; D’.Dorado Phú Thanh; D’Capitale Trần Duy Hưng; Summit Building Trần Duy Hưng; D’. Jardin Royal-Tân Hoàng Minh Đại Cồ Việt; Tân Hoàng Minh Lò Đúc; Tân Hoàng Minh Hoàng Mai...

