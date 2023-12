Những đại gia “ngã ngựa” và khối tài sản khổng lồ hàng nghìn tỷ thu lợi bất chính

Đặc biệt, để che giấu thực trạng tài chính yếu kém và các sai phạm của Ngân hàng SCB, đồng thời để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu, bị can Trương Mỹ Lan trực tiếp gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước, đồng thời là trưởng đoàn thanh tra. Bà Lan còn chỉ đạo ông Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc với Ngân hàng SCB tiếp xúc, đặt vấn đề, trực tiếp đưa tiền cho bà Đỗ Thị Nhàn và đưa tiền, quà bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra.

Trong vụ án này, C03 đã thu giữ tổng số tiền là gần 599 tỷ đồng và gần 15 triệu USD liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan và các bị can. Đồng thời, phong tỏa 43 tài khoản ngân hàng của các bị can và cá nhân đứng tên hộ bị can, tổng số tiền phong tỏa là 1.896 tỷ đồng và gần 8,5 triệu USD. Công ty cổ phần Kim Cương do Trương Mỹ Lan nắm 66% vốn cũng bị ngăn chặn giao dịch với số dư hơn 789 tỷ đồng trong tài khoản mở tại SCB.

Về bất động sản của bà Trương Mỹ Lan, C03 đã tiến hành tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng; 1.784 bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 143 sổ đỏ tại tái định cư Khu công nghiệp An Nhựt Tân (tỉnh Long An); danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng; 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất thuộc dự án Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

C03 cũng tiến hành kê biên đối với 1.237 bất động sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan như nhà đất số 19 – 21 – 23 – 25 phố Nguyễn Huệ, quận 1; nhà đất số 232 Trần Hưng Đạo, quận 5; số 66 Phó Đức Chính, quận 1 (cùng ở TP.HCM)…

Các tài sản khác liên quan Trương Mỹ Lan bị kê biên là hơn 857 triệu cổ phần tại SCB và các cá nhân đứng tên hộ, kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của các bị can trong vụ án. Ngoài ra còn có một du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô; một số sổ tiết kiệm…