Lợi nhuận lao đốc, Chủ tịch và Tổng giám đốc của BĐS Phát Đạt có thu nhập bao nhiêu?

PDR thoát thua lỗ nhờ chuyển nhượng công ty con

CTCP Bất động sản Phát Đạt (PDR) do đại gia Nguyễn Văn Đạt giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị mới đây đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm. Theo đó, trong 3 tháng gần nhất, doanh thu của PDR lao đốc mạnh từ 355 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023 về chỉ còn 2,6 tỷ đồng.

Gần như trắng doanh thu trong quý 3, nhưng PDR ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính từ việc chuyển nhượng công ty con lên tới hơn 194 tỷ đồng. Trong kỳ chi phí tài chính của PDR hết hơn 74,5 tỷ đồng, lỗ trong công ty liên doanh liên kết hơn 17 tỷ đồng, chi phí bán hàng hơn 4,3 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 44 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, PDR báo lãi trước thuế hơn 78,7 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 51 tỷ đồng, giảm gần 50% so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PDR ghi nhận doanh thu đạt 173 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số gần 550 tỷ đồng 9 tháng cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 153,6 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ năm 2023 chủ yếu đến từ doanh thu tài chính, với gần 400 tỷ đồng. Như vậy, với sự tích cực của hoạt động tài chính, Phát Đạt tránh được kịch bản thua lỗ.

Tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ được trả thu nhập hơn 1,4 tỷ đồng, trong khi Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt nhận gần 485 triệu đồng trong quý 3

Trước đó, vào cuối tháng 6, công ty đã thông báo chủ trương chuyển nhượng toàn bộ 111,7 triệu cổ phần tại CTCP Bất động sản BIDICI, tương đương 49% vốn điều lệ. Khoản tiền dự kiến thu về tối thiểu là 1.452 tỷ đồng.

Năm 2024, Phát Đạt đặt mục tiêu doanh thu 2.982 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 880 tỷ đồng. Sau 9 tháng, công ty mới hoàn thành gần 6% mục tiêu doanh thu và 18% mục tiêu lợi nhuận năm.

Trái ngược với đà lao dốc của doanh thu và lợi nhuận, trong quý 3 năm 2024, chi phí thù lao cho Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt và dàn lãnh đạo doanh nghiệp vẫn tăng thêm gần 1 tỷ đồng từ mức gần 5 tỷ đồng lên gần 5,9 tỷ đồng.

Cụ thể, Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt được trả thu nhập gần 485 triệu đồng, tương đương gần 162 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, Tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ được trả thu nhập hơn 1,4 tỷ đồng, tương đương thu nhập hơn 466 triệu đồng/tháng. Ông Phan Lê Hòa là người có thu nhập cao nhất trong số những phó tổng giám đốc với số tiền lên tới hơn 827 triệu đồng. Các phó tổng giám đốc còn lại được trả thu nhập từ 480 triệu đồng đến 581 triệu đồng.

Nợ vay của Phát Đạt tăng mạnh so với đầu năm

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Phát Đạt tăng 7,5%, đạt 22.663 tỷ đồng nhờ danh mục hàng tồn kho tăng mạnh. Với giá trị 12.854 tỷ đồng, chiếm 57% tổng tài sản.

Tổng nợ phải trả của Phát Đạt ghi nhận hơn 11.606 tỷ đồng, thay đổi không đáng kể so với cùng kỳ. Tại danh mục nợ ngắn hạn, Phát Đạt phải trả trước người bán 2.777 tỷ đồng, tăng mạnh 313% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay tại Phát Đạt chiếm hơn 4.410 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng sau 9 tháng, tương đương tăng đến 42% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn hơn 1.366 tỷ đồng và hơn 3.048 tỷ đồng nợ vay dài hạn. Các khoản vay chủ yếu tại các ngân hàng, với tài sản đảm bảo từ các dự án.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, Bất động sản Phát Đạt có 3 khoản vay tại Vietinbank-CN 11 TP HCM với hơn 400 tỷ đồng. Trong khi đó, ngân hàng MB là chủ nợ lớn nhất của PDR với tổng nợ hơn 2.424 tỷ đồng. Trong đó, ngân hàng MB-CN Đà Nẵng cho vay 158 tỷ đồng. Ngân hàng MB-CN Sài Gòn có 3 khoản vay gồm hơn 581,6 tỷ đồng; Khoản vay 2 trị giá 1.021 tỷ đồng và khoản vay 3 trị giá 663 tỷ đồng.

Ngoài ngân hàng, Bất động sản Phát Đạt cũng vay từ các nhân, công ty tài chính như vay ông Vũ Dương Hiền hơn 170 tỷ đồng, ông Đoàn Đức Luyện hơn 110 tỷ đồng... Đáng chú ý, Phát Đạt xuất hiện khoản vay hơn 353 tỷ đồng từ CTCP Đầu tư và Quản lý Khách sạn AKYN. Đây là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của AKYN Group do bà Nguyễn Thị Minh Thư - con gái ông Nguyễn Văn Đạt làm chủ.

