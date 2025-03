Đồng USD tiếp tục mất giá, Yên Nhật lên gần mức cao nhất trong năm tháng

Đồng USD suy yếu

Đồng USD đang dao động gần mức thấp nhất trong năm tháng so với các đồng tiền chủ chốt, nguyên nhân chính là do những bất ổn trong chính sách thương mại của chính quyền Tổng thống Trump và dữ liệu kinh tế kém khả quan. Các nhà phân tích của Goldman Sachs cho biết có hai yếu tố chính tác động mạnh đến thị trường tài chính trong tháng qua: Sự sụt giảm mạnh của tài sản Mỹ do lo ngại về thuế quan và chính sách kinh tế không rõ ràng. Sự cải thiện đáng kể trong chính sách tài khóa của Đức, giúp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế châu Âu.

Những thay đổi này đang thử thách quan điểm lâu nay rằng nền kinh tế Mỹ có sức mạnh vượt trội so với phần còn lại của thế giới.

Chịu nhiều áp lực, USD giảm

Đồng Euro và Nhân dân tệ đang phục hồi, Yên Nhật duy trì mức cao

Đồng Euro đang ở gần mức cao nhất trong năm tháng sau khi các đảng phái tại Đức đạt được thỏa thuận tài khóa quan trọng, bao gồm việc tăng chi tiêu quốc phòng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, Thủ tướng Đức tương lai Friedrich Merz đã nhận được sự ủng hộ từ đảng Xanh để thông qua gói vay trị giá 500 tỷ Euro, giúp tài trợ cho cơ sở hạ tầng và thay đổi quy tắc vay nợ.

Trong khi đó, đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc đang tăng giá, tiến gần mức cao nhất trong bốn tháng trên thị trường quốc tế. Nguyên nhân chính là do chính phủ Trung Quốc vừa công bố kế hoạch đặc biệt nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa, bao gồm tăng thu nhập cho người dân và hỗ trợ chăm sóc trẻ em.

Tại Nhật Bản, đồng Yên vẫn duy trì gần mức cao nhất trong năm tháng do Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) phát đi tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ. Dù BOJ dự kiến giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp vào thứ Tư, nhưng các điều kiện để tăng lãi suất đã dần hội tụ khi các tập đoàn lớn của Nhật Bản cam kết tăng lương mạnh trong ba năm liên tiếp.

Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng được dự đoán sẽ giữ nguyên chính sách tiền tệ. Chủ tịch Fed Jerome Powell đang đối mặt với thách thức trấn an thị trường trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ có nhiều dấu hiệu suy yếu.

Chỉ số đo sức mạnh của đồng USD so với các đồng tiền chính khác hiện giảm gần 6% so với mức đỉnh hai năm qua, đạt 103,71 điểm – chỉ cách mức thấp nhất trong năm tháng khoảng 0,5%. Điều này phản ánh sự mất niềm tin vào đồng bạc xanh khi nhà đầu tư lo ngại chính sách thương mại của Trump có thể kéo theo suy thoái kinh tế.

Ngoài ra, đồng Đô la Úc – vốn được xem như một chỉ báo về sức mạnh của đồng Nhân dân tệ – cũng tăng nhẹ 0,06%, trong khi đồng Bảng Anh giảm 0.08%. Bitcoin cũng không tránh khỏi tác động khi giảm 0,5%, giao dịch quanh mức 82.847 USD.