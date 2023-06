Độc lạ những ngôi nhà được xây dựng bằng kỹ thuật xây nhà trên Sao Hỏa

Theo Icon, một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Austin đã trở thành một trong những tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến này, các tòa nhà in 3D có thể được xây dựng trong thời gian ngắn hơn, ít lãng phí hơn và bền hơn 350% so với các cấu trúc được tạo ra bằng phương pháp xây dựng truyền thống.

Nhờ vào Vulcan – một máy in 3D cỡ lớn, công ty Icon đã tạo ra một chất liệu đặc thù có tên là Lavacret - nguyên liệu chính cho công nghệ xây nhà in 3D. Thông qua vòi phun, chất liệu sẽ được đùn từng lớp, từng lớp bê tông và tạo ra một khách sạn hoàn chỉnh, giúp du khách được trải nghiệm và sống trong không gian có kiến trúc đặc biệt. Quy trình xây dựng khách sạn được đảm bảo chất lượng và rất chắc chắn.

Trong những năm gần đây, công ty này đã tạo được tên tuổi với kế hoạch tạo ra cộng đồng in 3D lớn nhất thế giới và đang hợp tác với NASA thực hiện các cấu trúc in 3D lên mặt trăng, sao Hỏa. Và đến năm 2024, rô bốt của Icon sẽ khởi động một siêu phẩm khác: khách sạn in 3D đầu tiên, được thiết kế bởi kiến trúc sư AD100 Bjarke Ingels với sự hợp tác của chủ sở hữu khách sạn huyền thoại Austin, Liz Lambert.

Tọa lạc trên 62 mẫu sa mạc ở Marfa, Texas, dự án di dời và mở rộng khách sạn khu cắm trại El Cosmico hiện có diện tích 21 mẫu Anh của Lambert. Theo thiết kế mới, khách sạn sẽ được cải tạo lại với các phòng nghỉ có mái vòm, hồ bơi vô cực hình tròn, nhà tắm ngoài trời, nhà bếp ngoài trời và các tiện nghi nghệ thuật và sáng tạo.

Ngoài các không gian dành cho khách sạn, khu đất này cũng sẽ bao gồm một cộng đồng các Ngôi nhà có hai, ba và bốn phòng ngủ để mua làm nơi nghỉ dưỡng cho các chủ sở hữu tư nhân. Tất nhiên, chiếc máy in của Icon sẽ tạo ra tất cả những ngôi nhà này.

Sử dụng hình học euclide, Ingels đã thiết kế cấu trúc theo ý tưởng phù hợp với bản chất kỳ quặc của thương hiệu khách sạn Lambert. Mỗi căn nhà sẽ có một giếng trời trên mái trần cong của nó, cho phép du khách ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao và có tầm nhìn bao quát ra Dãy núi Davis.

Kiến trúc sư rất hào hứng với triển vọng xây nhà nhanh hơn và có ít sự can thiệp của con người hơn. Các dự án được in 3D loại bỏ quy trình kiến trúc điển hình của các thiết kế mô hình kỹ thuật số được giao cho các nhà thầu dưới dạng bản vẽ xây dựng 2D. Nó cũng làm giảm chất thải xây dựng tại chỗ, ít vật liệu đi đến bãi chôn lấp hơn.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/doc-la-nhung-ngoi-nha-duoc-xay-dung-bang-ky-thuat-xay-nha-tren-sao-h...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/doc-la-nhung-ngoi-nha-duoc-xay-dung-bang-ky-thuat-xay-nha-tren-sao-hoa-1455518.ngn