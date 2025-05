Vàng giả "qua mặt" đèn khò, chủ tiệm mất trắng số tiền lớn

Giả vờ “bán lỗ vì túng tiền”, hai kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 60.000 NDT (tương đương khoảng 215 triệu đồng) nhờ những sợi dây chuyền vàng giả có vẻ ngoài bóng loáng.

“Người ta vẫn nói: 'Vàng thật không sợ lửa'. Tôi đã dùng đèn khò thử kỹ, không thấy đổi màu, không có khói, nên cứ tưởng là vàng thật. Ai ngờ vẫn bị lừa!”, ông Lý – chủ một tiệm thu mua vàng tại khu phố sầm uất ở quận Kỳ Tân, thành phố Hạc Bích, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) – bức xúc kể lại với Quang Minh Nhật Báo sau khi bị hai đối tượng chiếm đoạt hơn 35.000 NDT (khoảng 125 triệu đồng) chỉ trong vài phút.

Giao dịch tưởng chừng như quen thuộc nhưng lại mở đầu cho một âm mưu lừa đảo được tính toán kỹ lưỡng. Chỉ trong 2 ngày, hai đối tượng đã mang dây chuyền làm bằng vàng giả được pha trộn bằng kỹ thuật tinh vi đến lừa đảo tại 3 cửa hàng thu mua vàng trong thành phố, chiếm đoạt tổng cộng hơn 60.000 NDT.

Điều đáng nói là loại vàng giả lần này được chế tạo tinh vi đến mức khiến cả người trong nghề lâu năm cũng bị qua mặt - dù đã dùng thử lửa.

Ba tiệm vàng tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) bị lừa bởi vàng giả chế tác tinh vi đến mức các phương pháp kiểm tra thông thường không thể phát hiện. Ảnh minh họa: Tân Hoa xã

Màn kịch đánh vào lòng tin: "Bán lỗ vì hết tiền"

Sáng 24/2, chủ tiệm Lý đang kiểm tra hàng hóa thì một người đàn ông tầm ngoài 30 tuổi, nói giọng vùng khác, vội vàng bước vào với vẻ mặt khẩn trương. Người này lấy ra một sợi dây chuyền sáng lấp lánh, miệng nói liên tục: “Anh ơi, em chơi bài thua sạch. Cái này là vàng thật 100%, giờ em cần tiền gấp nên bán rẻ, lấy bao nhiêu cũng được!”.

Người đàn ông xưng tên là Đoạn, nói dây chuyền nặng 52,7 gram, sẵn sàng bán với giá 665 NDT (khoảng 2,3 triệu đồng)/gram. Giá này thấp hơn giá thị trường.

Với kinh nghiệm nhiều năm và sau khi dùng đèn khò đốt thử một đoạn dây: không đổi màu, không khói đen, không dấu hiệu bất thường, ông Lý kết luận là vàng thật. Giao dịch diễn ra nhanh chóng, ông Lý chuyển khoản hơn 35.000 NDT cho Đoạn.

Tuy nhiên, chỉ vài tiếng sau, một người đàn ông khác, cũng nói giọng lạ, bước vào với một sợi dây chuyền gần như giống hệt. Lúc này, ông Lý bắt đầu cảnh giác và gọi chuyên gia kiểm định đến kiểm tra bằng thiết bị hiện đại. Kết quả dây chuyền không phải vàng thật, mà được pha trộn các kim loại nặng như rheni và vonfram.

Ngay sau đó, ông Lý mang sợi dây chuyền đã mua vào buổi sáng đi kiểm tra lại. Ông lập tức trình báo công an.

Công nghệ lừa đảo cao tay: Kim loại hiếm ngụy trang dưới lớp mạ vàng

Theo kết quả điều tra ban đầu, các sợi dây chuyền trong vụ lừa đảo này được chế tạo cực kỳ tinh vi. Lõi bên trong là các kim loại hiếm như rheni và vonfram - vốn có mật độ gần bằng vàng, điểm nóng chảy thậm chí còn cao hơn và tính chất kéo giãn tốt. Bên ngoài được phủ một lớp vàng thật để đánh lừa cả mắt thường và các phương pháp kiểm tra truyền thống.

“Ngành thu mua vàng lâu nay vẫn chủ yếu dựa vào hai phương pháp cơ bản: thử bằng lửa và cân trọng lượng. Nhưng với loại vàng giả kiểu mới này, cả hai phương pháp đều gần như vô dụng”, một chuyên gia giám định kim hoàn chia sẻ.

Theo cơ quan công an Trung Quốc, tội phạm giả vàng dùng “tâm lý chiến” tinh vi, tạo kịch bản cần tiền gấp để khiến chủ tiệm vội vàng giao dịch. Ảnh minh họa: The New York Times

Chỉ có máy đo quang phổ hoặc các thiết bị hiện đại mới có thể phát hiện sự pha trộn này.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Kỳ Tân lập tức vào cuộc. Họ rà soát toàn bộ camera giám sát quanh các tiệm vàng trong khu vực và phát hiện hai đối tượng bước xuống từ cùng một chiếc taxi.

Nhận diện được kẻ tình nghi là Đoạn và một người tên Ngô, cảnh sát tổ chức mật phục. Đúng lúc đó, một cửa hàng khác cũng gọi báo có người đang rao bán dây chuyền vàng đáng ngờ. Cảnh sát ập đến hiện trường và bắt giữ Đoạn.

Để dụ bắt nghi phạm còn lại là Ngô, cảnh sát đề nghị ông Lý liên lạc lại với hắn qua điện thoại, vờ đề nghị mua thêm vàng với giá cao. Ngô xuất hiện tại cửa hàng và bị bắt giữ ngay tại chỗ.

Ban đầu, cả hai nghi phạm chối tội, khăng khăng nói không biết vàng là giả và bản thân cũng là nạn nhân. Nhưng trước các bằng chứng không thể chối cãi, cả hai đã thừa nhận hành vi sản xuất và tiêu thụ vàng giả để lừa đảo các tiệm vàng nhỏ. Đồng thời, hai đối tượng cũng đã hoàn trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt được.

Cả Đoạn và Ngô đã bị tạm giữ hình sự và vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra mở rộng.

Theo cơ quan công an Trung Quốc, tội phạm sử dụng chiêu “tâm lý chiến” rất bài bản: ăn mặc chỉnh tề, nói năng thuyết phục, dựng kịch bản “cần tiền gấp nên bán rẻ” để khiến chủ tiệm mất cảnh giác, ra quyết định mua bán vội vàng mà không kiểm tra kỹ lưỡng.

Các chuyên gia Trung Quốc khuyến cáo các tiệm thu mua vàng nên đầu tư thiết bị kiểm định hiện đại, không quá tin vào kinh nghiệm hay các phương pháp truyền thống như “thử lửa”; đặc biệt không nên bị cuốn theo áp lực “giá hời hay giao dịch gấp” do kẻ gian dựng lên. Khi có nghi ngờ, hãy mời chuyên gia giám định hoặc báo ngay cho cơ quan chức năng.

