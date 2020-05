Điều không ai có thể tưởng tượng, công ty phải trả tiền cho dân để sử dụng điện

Chủ Nhật, ngày 17/05/2020 14:30 PM (GMT+7)

Sàn giao dịch phố Wall đang gần như bị bỏ trống. Thị trường dầu khí đã bị sụp đổ. Các nhà máy không thể hoạt động. Kết quả là giá điện sụt giảm trên khắp Hoa Kỳ, Châu Âu và một số khu vực ở Châu Á.

Tại Mỹ, mức suy giảm giá điện thể hiện rõ nhất ở TP. New York, tâm điểm của dịch Covid-19 ở nước này và cũng là nơi chưa nhiều ngành dịch vụ kinh tế và nhà máy với lượng tiêu thụ điện năng lớn.

Giá điện nhiều khu vực giảm xuống mức âm khi không có nguồn tiêu thụ trong dịch Covid-19 (nguồn: WSJ)

Theo Công ty thông tin năng lượng và hàng hóa S&P Global Platts, giá điện bán sỉ ở New York đạt mức trung bình 16,57 đô la/MWh, tương đương 1,66 cent (387 đồng)/KWh trong 6 ngày đầu tiên của tháng 5, giảm hơn 25% so với mức giá đầu năm 2020 và giảm hơn 50% so với mức giá trung bình trong 5 năm qua. Giá điện giảm sâu khi nhu cầu sử dụng không còn, trong bối cảnh chính quyền New York yêu cầu đóng cửa các văn phòng, cửa hàng không thiết yếu để kiểm soát dịch Covid-19.

Điểm khác biệt của điện so với các loại năng lượng khác là điện rất khó để lưu trữ. Khi có quá nhiều điện, đặc biệt là trong những ngành sản lượng đạt mức quá cao, các nhà sản xuất điện đôi lúc phải bán điện với giá âm, tức trả tiền cho khách hàng để họ sử dụng lượng điện dư thừa.

Tại châu Âu, giá điện âm là tình trạng khá phổ biến trong những năm gần đây khi nguồn cung vượt quá nhu cầu của thị trường và lương điện liên tục tăng cao nhờ năng lượng gió phát triển. Các nhà sản xuất điện chấp nhận bán với giá âm vì mức chi trả cho khách hàng sẽ thấp hơn so với chi phí dừng hoạt động và sau đó tái khởi động một nhà máy điện.

Mức giá điệm âm ở châu Âu xuất hiện thường xuyên hơn trong thời gian gần đây do tác động của dịch Covid-19. Khi phần lớn châu Âu bị phong tỏa vì Covid-19, mức tiêu thụ điện ở khu vực này giảm 20% so với mức trung bình, khiến giá điện rơi về vùng âm ở Pháp, Đức, Bỉ và một số nước Bắc Âu khác hồi đầu tháng 4.

Tại Anh, hàng ngàn hộ gia đình được Công ty điện Octopus Energy trả 0,04 pound (1.150 VND) cho mỗi KWh điện mà họ sử dụng từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều hôm 21/4 do nhu cầu giảm nhưng nguồn cung dồi dào nhờ sản lượng điện gió và điện mặt trời tăng mạnh.

Nguồn: http://danviet.vn/dieu-khong-ai-co-the-tuong-tuong-cong-ty-phai-tra-tien-cho-dan-de-su-dung-dien...Nguồn: http://danviet.vn/dieu-khong-ai-co-the-tuong-tuong-cong-ty-phai-tra-tien-cho-dan-de-su-dung-dien-50202017514299517.htm