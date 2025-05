Đây là nơi đầu tiên của Mỹ coi Bitcoin và vàng là tài sản dự trữ hợp pháp

Ngày 6/5, Thống đốc bang New Hampshire – bà Kelly Ayotte – chính thức ký ban hành dự luật cho phép tiểu bang đầu tư vào Bitcoin, cùng các loại tài sản quý khác như vàng và bạc. Dự luật này – mang tên House Bill 302 – đã được quốc hội bang thông qua trước đó và trở thành cột mốc pháp lý đầu tiên của Mỹ về tiền mã hóa ở cấp bang.

Theo quy định trong luật, kho bạc bang được quyền sử dụng nguồn vốn để đầu tư vào tiền mã hóa, với điều kiện các đồng tiền đó có vốn hóa thị trường từ 500 tỷ USD trở lên. Điều này loại bỏ phần lớn các đồng “coin” nhỏ và các dự án mang tính đầu cơ cao như memecoin.

Trước đó, một dự luật tương tự tại bang Arizona đã bị phủ quyết vào ngày 2/5 và hai dự luật khác tại bang Florida cũng bị rút lại vào ngày 3/5. Điều này khiến New Hampshire trở thành bang đầu tiên ở Mỹ chính thức công nhận Bitcoin là tài sản dự trữ hợp pháp.

New Hampshire từ lâu đã mang biệt danh là "Live Free or Die" – sống tự do hoặc chết – phản ánh tinh thần tự chủ và đổi mới mạnh mẽ của bang này. Với việc thông qua dự luật House Bill 302, New Hampshire thể hiện quyết tâm trở thành trung tâm tiên phong về thương mại số và tài sản kỹ thuật số tại Mỹ.

Đảng Cộng hòa bang New Hampshire tuyên bố trên mạng xã hội rằng họ đang “dẫn đầu trong việc định hình tương lai của thương mại và tài sản kỹ thuật số.” Quyết định này không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn thể hiện tầm nhìn chính trị về việc làm chủ công nghệ tài chính mới.

Việc đưa tiền mã hóa ngang hàng với vàng – một loại tài sản dự trữ truyền thống – cho thấy bang này đang mở đường cho sự thay đổi căn bản trong cách nhìn nhận về tài sản và quản lý tài chính công.

Chính quyền ông Trump đang làm gì để thúc đẩy dự trữ Bitcoin quốc gia?

Cùng thời điểm New Hampshire đưa ra quyết định mang tính đột phá, chính quyền ông Trump cũng đang đẩy nhanh kế hoạch xây dựng “kho vàng số” – một kho dự trữ chiến lược bằng Bitcoin cho nước Mỹ. Bo Hines, Giám đốc điều hành Nhóm công tác tổng thống về tài sản số, cho biết chính quyền xem Bitcoin là “vàng kỹ thuật số” – có giá trị nội tại và đáng để tích lũy dài hạn.

Tại hội nghị Blockworks Digital Asset Summit tổ chức ở New York, Hines nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn nước Mỹ sở hữu càng nhiều Bitcoin càng tốt.” Việc xây dựng kho dự trữ này được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược tài chính dài hạn của chính phủ.

Ông Hines cũng ví việc này như đang xây dựng một “Fort Knox kỹ thuật số” – ám chỉ nơi cất giữ vàng truyền thống nổi tiếng của Mỹ, nhưng lần này là dành cho Bitcoin.

Theo tiết lộ từ Bo Hines, một trong những đề xuất đang được chính quyền ông Trump cân nhắc là sử dụng các chứng chỉ vàng cũ của Mỹ – từng phát hành từ những năm 1970 – để quy đổi lấy giá trị thực tại và mua Bitcoin. Đây là một phương án mang tính sáng tạo và không làm tăng chi ngân sách.

Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis cũng đã tái giới thiệu Đạo luật Bitcoin, trong đó đề xuất sử dụng lợi nhuận từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và các chứng chỉ vàng để tài trợ cho kho Bitcoin chiến lược này. Điều này cho thấy chính quyền đang tích cực tìm kiếm những cách thức “trung lập ngân sách” để tăng cường nắm giữ Bitcoin mà không gây áp lực lên tài chính quốc gia.

Bo Hines cho biết: “Chúng tôi sẽ làm việc với các nhóm liên ngành để chọn ra phương án khả thi nhất và triển khai sớm nhất có thể.”

Điều gì sẽ xảy ra nếu nhiều bang khác cũng theo chân New Hampshire?

Việc New Hampshire đi đầu trong việc công nhận Bitcoin là tài sản dự trữ có thể mở đường cho nhiều bang khác tại Mỹ làm theo. Nếu xu hướng này lan rộng, nó có thể thay đổi sâu sắc cấu trúc tài chính của các chính quyền bang, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của thị trường tài sản kỹ thuật số.

Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra nhiều thách thức: từ vấn đề pháp lý, quản trị rủi ro cho đến sự ổn định của đồng tiền mã hóa trong dài hạn. Ngoài ra, việc so sánh và sử dụng Bitcoin như vàng sẽ cần những khung chính sách rõ ràng hơn để tránh biến động quá lớn ảnh hưởng tới ngân sách.

Dù vậy, bước đi của New Hampshire đã tạo ra một tiền lệ đáng chú ý và chắc chắn sẽ được theo dõi sát sao trong thời gian tới.