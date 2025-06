Đây là ngành vẫn "bay cao" bất chấp khó khăn kinh tế thế giới

Trong khi tăng trưởng GDP toàn cầu dự kiến giảm từ 3,3% năm 2024 xuống còn 2,5% năm 2025, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) vẫn dự báo lợi nhuận ngành hàng không sẽ tăng. Theo báo cáo công bố ngày thứ Hai, doanh thu, lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận ròng của ngành đều tăng so với năm trước, dù một số chỉ số thấp hơn so với kỳ vọng đưa ra hồi tháng 12.

Lợi nhuận ròng của toàn ngành hàng không được dự đoán đạt 36 tỷ USD trong năm 2025, tăng so với 32,4 tỷ USD năm 2024. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn chút ít so với mức dự báo 36,6 tỷ USD trước đó. Biên lợi nhuận ròng của ngành cũng được nâng lên mức 3,7%, so với 3,4% năm trước.

Tổng doanh thu toàn ngành ước đạt 979 tỷ USD – mức cao kỷ lục mới, dù thấp hơn một chút so với mốc 1.000 tỷ USD từng được dự báo.

Những yếu tố nào giúp ngành hàng không tăng trưởng bất chấp thách thức?

IATA cho rằng có hai yếu tố chính thúc đẩy kết quả tích cực của ngành: chi phí nhiên liệu giảm và hiệu suất hoạt động cao hơn. Giá nhiên liệu máy bay được dự báo trung bình ở mức 86 USD/thùng trong năm 2025 – thấp hơn mức 99 USD của năm 2024 – giúp giảm tổng chi phí nhiên liệu xuống còn 236 tỷ USD, tức ít hơn 25 tỷ USD so với năm trước.

Hiệu suất khai thác ghế ngồi (load factor) cũng được kỳ vọng đạt kỷ lục mới ở mức trung bình 84% trong năm 2025. Điều này phản ánh việc các hãng hàng không vận hành hiệu quả hơn trong bối cảnh mở rộng đội bay gặp nhiều trở ngại do gián đoạn chuỗi cung ứng trong ngành hàng không vũ trụ.

Đáng chú ý, IATA cho biết các hãng hàng không gần đây không tham gia nhiều vào các hoạt động phòng ngừa rủi ro giá nhiên liệu, nghĩa là phần lớn sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ giá nhiên liệu giảm.

Các lãnh đạo hãng hàng không nói gì về triển vọng năm 2025?

Lãnh đạo nhiều hãng bay tỏ ra lạc quan trong các cuộc trao đổi với CNBC tại Hội nghị Thượng đỉnh Hàng không Thế giới cuối tuần qua.

Ông Campbell Wilson – CEO của Air India – cho rằng 2025 là “một năm đầy bất ngờ” với ngành hàng không, từ chính trị, thuế quan đến căng thẳng khu vực. Dù vậy, ông tin vào tiềm năng phát triển dài hạn của thị trường Ấn Độ – thị trường hàng không lớn thứ ba thế giới, đang tăng trưởng 8–10% mỗi năm.

Ông nhận định nếu người Ấn Độ đi lại nhiều như người Trung Quốc, nhu cầu quốc tế sẽ “bùng nổ dữ dội”.

Tương tự, CEO của hãng Avianca (Colombia) – ông Adrian Neuhauser – thừa nhận ngành hàng không dễ tổn thương trước bất ổn toàn cầu, nhưng đến thời điểm hiện tại, lượng hành khách và doanh thu vẫn ổn định.

Khu vực nào sẽ dẫn đầu về tăng trưởng nhu cầu bay trong năm tới?

Theo IATA, khu vực châu Á – Thái Bình Dương sẽ là nơi có mức tăng trưởng nhu cầu bay nhanh nhất toàn cầu trong năm 2025. Chỉ số doanh thu theo km hành khách (RPK) – một thước đo nhu cầu vận tải – dự kiến tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, khu vực Bắc Mỹ sẽ tiếp tục dẫn đầu về lợi nhuận tuyệt đối. Sự gia tăng nhu cầu tại châu Á được lý giải bởi việc nới lỏng chính sách thị thực ở một số quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia và Thái Lan.

IATA lưu ý rằng nếu lượng RPK tăng liên tục trong nhiều tháng trên một đường bay, hãng hàng không có thể tăng tần suất hoặc sử dụng máy bay lớn hơn – qua đó tăng doanh thu và chiếm thêm thị phần.

Dù vậy, bức tranh kinh tế của khu vực vẫn còn nhiều thách thức. IATA cảnh báo tốc độ tăng trưởng GDP tại một số nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, đang bị điều chỉnh giảm.