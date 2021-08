Dân mạng thích thú truy tìm quán cà phê với cây mít xanh mát, trĩu quả lăn lóc giữa sàn

Thứ Tư, ngày 04/08/2021 05:00 AM (GMT+7)

Những ngày gần đây, hình ảnh cây mít sai trĩu quả nằm lăn lóc giữa sàn tầng 2 của quán cà phê, khiến nhiều bạn trẻ thích thú và truy tìm địa chỉ quán.

Được biết, đây là một quán cà phê ở tỉnh Tuyên Quang. Một số bạn trẻ là khách quen của quán đã chụp ảnh, chia sẻ trên các trang mạng kèm lời nhắn: “Đây là một quán cà phê ở tỉnh Tuyên Quang. Thỉnh thoảng, khi có quả mít nào chín là chủ quán cũng hái xuống và bổ ngay tại trận”.

Những quả mít nằm lăn lóc như đàn lợn trên sàn của một quán cà phê khiến dân mạng thích thú

Cụ thể, sau khi một tài khoản facebook đăng tải hình ảnh tầng 2 của một quán cà phê ở phường An Tường, TP Tuyên Quang, trên sàn là những quả mít to tròn, quả nhiều đến nỗi nhiều “em mít” nằm lăn lóc dưới sàn... đã nhanh chóng nhận được hơn 16.000 lượt yêu thích.

Nhiều người thích thú bình luận "Chủ top cho xin địa chỉ đi, tôi đang may bao đựng rồi, anh chị em có chưa?"

Phần lớn người bình luận cho rằng quán có thiết kế ấn tượng, độc lạ hay “muốn ăn luôn "nội thất" của quán”. Tài khoản có tên Hoa T. bình luận: “Chắc trước lúc mở quán, gia chủ thương tiếc cây mít sai trái nên lúc xây đã giữ cho ‘em ấy’ một chỗ ngay giữa quán”;.

Hàng loạt lời bình luận với nội dung vui vẻ, hài hước của cộng đồng mạng, như: "Quán này ở đâu thế ạ?, Cho em xin địa chỉ đi thớt, em chuẩn bị sẵn bao rồi, mốt đi cà phê phải mang cái balo to to mới được”, hay “Tôi đang may bao đựng rồi, anh chị em có chưa?” và “Quán cafe nào mà muốn hút được nhiều khách thì phải học ngay chủ cửa hàng này, trồng hẳn một cây mít giữa quán để mọi người đến ăn”, Nếu bạn may mắn sẽ được chủ quán mời mít thơm ngon, có một quán cafe như thế này thật là thích”…

Người khác thì bình luận: "Quán cafe nào mà muốn hút được nhiều khách thì phải học ngay chủ cửa hàng này..."

Tưởng nhìn kì cục, nhưng nó đã tạo hiệu ứng cho quán cafe. Mọi người lấy làm thích thú khi vừa nhâm nhi cafe vừa ngắm nguyên vườn mít đầy quả.

Quán cũng được xây khá thú vị, đúng kiểu cafe hoa nhà lá vườn. Sàn được làm bằng gỗ tạo cảm giác mát mẻ, ngồi trong quán rộng rãi thoải mái. Trên sàn tầng 2 của quán là những quả mít to tròn. Quả nhiều đến nỗi các “em mít” nằm lăn lóc dưới sàn. Chính vì điều này mà nhiều cư dân mạng đã lùng địa chỉ để chuẩn bị sẵn bao tới đây uống cafe.

Được biết, theo chia sẻ của chị H. – một khách quen của quán và cũng là một trong những người đăng tải hình ảnh về quán, thì đây đúng là một quán cafe ở Tuyên Quang, quán có rất nhiều mít. Đặc biệt, quán có thiết kế rất độc đáo nên chị thường tới đây cùng bạn bè.

“Trong mùa hè nóng, những tán cây tạo bóng râm, mùi thơm thoang thoảng của mít chín rất dễ chịu. Hai nhánh cây cũng mọc cong tạo thành thế rất đẹp, trẻ con thích ngồi lên để chụp ảnh. Nếu khách đến quán vào ngày mít chín còn được chủ quán bổ quả ra mời, bà chủ rất nhiệt tình, gần gũi", chị H. nói.

Chủ quán có tâm đã cắt một phần ván sàn cho quả mít phát triển

Trước hàng loạt chia sẻ và những lời bình luận về quán café của gia đình, Anh Đỗ Quang Dũng (39 tuổi) – chủ quán cho biết không quá ngạc nhiên khi hình ảnh quán của mình được chia sẻ trên mạng xã hội, vì mùa mít năm trước cũng có nhiều khách tới chụp ảnh.

Anh cho biết quán cà phê được gia đình kinh doanh 2 năm nay, trên bãi đất rộng khoảng 150 m2. Trước đây, bãi đất đã có cây mít do người chủ cũ trồng từ năm 1968 và một ngôi nhà cấp 4. Vì là kiến trúc sư, thay vì chặt bỏ cây để lấy diện tích, anh Dũng thiết kế quán cà phê 2 tầng, với sàn tầng 2 là khung sắt thép, ốp nhựa vân gỗ để cành cây phát triển xuyên qua. Phần dưới sàn là mái tôn mát có chống thấm. Ở tầng một, gốc mít được bao quanh bởi hồ cá nhỏ.

Cũng theo anh Dũng trước đây cây mít không có nhiều quả vì chủ cũ để mọc cành lá quá um tùm và che tấm bạt lớn quanh thân cây. Sau khi thi công quán, anh đã thuê thợ về cắt tỉa và kết quả 2 năm nay mít mọc rất sai, chủ yếu ở phần thân trên tầng 2.

Với không gian lạ và ấn tượng, quán cafe luôn kín chỗ ngồi

Gia đình anh chăm cây mít theo cách tự nhiên như không làm mái che chắn ánh nắng, không sử dụng thuốc trừ sâu hay kích thích quả. Có lần một quả mọc vươn lên từ tầng 1, thay vì cắt quả, mẹ anh lại cắt một phần ván sàn để nó có thể phát triển.

Nhờ đó, vào mỗi mùa mít khoảng tháng 5-7, khách đến uống nước và chụp ảnh với cây mít rất đông. Khu vực tầng 2 thường xuyên kín chỗ nhưng quán chỉ phục vụ được tối đa 200 khách mỗi tối vì diện tích không cho phép.

Cây mít dùng để tạo cảnh quan nên anh Dũng không thu hoạch quả bán. Khi mít chín, anh sẽ đem tặng chủ cho thuê mặt bằng, người thân và bổ luôn tại quán cho khách thưởng thức. Khách và nhân viên cũng thường kiểm tra độ chín của từng quả để thu hoạch, không để rụng.

