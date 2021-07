Lợi nhuận giảm gần một nửa, “đại gia” chăn nuôi Dabaco giải thể công ty con

Thứ Bảy, ngày 24/07/2021 14:12 PM (GMT+7)

Cùng với sự sụt giảm của giá thịt lợn, thịt gia cầm và giá vốn bán hàng tăng cao đã ăn mòn lợi nhuận của “đại gia” chăn nuôi Dabaco, doanh nghiệp cũng giải thể bớt 2 công ty con.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco cho biết doanh thu thuần trong quý 2 đạt 2.596 tỷ đồng, tăng 4,9% so với quý trước và tăng 17% so với cùng kỳ.

Dù doanh thu tăng mạnh so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế của "đại gia" ngành chăn nuôi lại lao dốc.

Cụ thể, lãi ròng trong quý 2 đạt 215 tỷ đồng, giảm lần lượt 41% và 46% so với quý trước và quý cùng kỳ 2020. Đây là mức lợi nhuận sau thuế thấp nhất của doanh nghiệp này kể từ quý 3/2019.

Lợi nhuận của Dabaco giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm 2020

Nguyên nhân khiến lợi nhuận của doanh nghiệp "lao dốc" so với cùng kỳ là do giá vốn bán hàng trong quý ghi nhận 2.126 tỷ đồng, tăng lần lượt 15,2% và 37,3% so với quý 1/2021 và quý 2/2020.

Cùng với đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2020 lên lần lượt là 91,5 và 100 tỷ đồng. (Cùng kỳ, con số này chỉ là 87 và 74 tỷ đồng).

Tập đoàn Dabaco cũng cho biết thêm, Covid-19 cũng là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận suy giảm. Trong quý vừa qua, dịch bệnh bùng phát tại nhiều tỉnh, thành khiến hoạt động sản xuất, giao thương, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm gặp khó.

Bên cạnh đó, theo HĐQT, sản lượng và giá cả các sản phẩm gia súc, gia cầm giảm dẫn tới kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty chăn nuôi sụt mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam có doanh thu 5.070,1 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm tới 22,7% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 579,9 tỷ đồng.

Tính tới cuối tháng 6, tổng tài sản của công ty tăng 5% so với đầu năm lên 10.604 tỷ đồng; trong đó, tài sản cố định đạt 4.499,8 tỷ đồng, chiếm 42,4% tổng tài sản; tồn kho đạt 4.129,5 tỷ đồng, chiếm 38,9% tổng tài sản.

Mới đây, Hội đồng quản trị Dabaco đã công bố quyết định giải thể hai doanh nghiệp dự án BT (xây dựng - chuyển giao).

Cụ thể, Dabaco sẽ giải thể Công ty TNHH Xây dựng đường Kinh Dương Vương 3 và Đường Trường Chinh cùng Công ty TNHH Xây dựng đường từ Đền Đô đến đường vành đai 3 và TL 295B Từ Sơn.

Đây là hai công ty do Dabaco nắm 100% vốn có trụ sở chính tại Bắc Ninh, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, nhà, đường bộ nhằm thực hiện các dự án BT cùng tên tại Bắc Ninh.

Công ty thực hiện dự án BT tại tuyến đường Kinh Dương Vương 3 - Trường Chinh có vốn điều lệ ban đầu 25 tỷ đồng, công ty còn lại có vốn điều lệ 200 tỷ. Như vậy, Dabaco sẽ chỉ còn 23 công ty con với 100% vốn sở hữu của tập đoàn.

Năm 2021, Dabaco đặt kế hoạch tổng doanh thu là 15.439 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 827 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 70,1% kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 6 tháng.

