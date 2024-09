Từng chỉ trích tiền mã hóa là lừa đảo, giờ đây ông Donald Trump lại có hành động bất ngờ

Trước đây, ông Donald Trump không ủng hộ tiền mã hóa, thậm chí còn công khai phản đối nó. Năm 2019, trong một bài đăng trên Twitter, ông Trump gọi tiền mã hóa là "rất dễ biến động và không có giá trị thực". Đến năm 2021, ông tiếp tục nhấn mạnh rằng bitcoin giống như một "trò lừa đảo" và cho rằng tiền mã hóa là "thảm họa đang chờ xảy ra". Ông Trump lo ngại rằng tiền mã hóa sẽ làm giảm giá trị của đồng đô la Mỹ và kêu gọi phải có những biện pháp quản lý chặt chẽ đối với lĩnh vực này.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi ông Trump bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống lần thứ hai. Ông dần dần chuyển sang ủng hộ tiền mã hóa, khi nhận ra tiềm năng của lĩnh vực này trong việc thu hút các nhà tài trợ và tấn công các chính sách của Đảng Dân chủ liên quan đến quy định tiền mã hóa.

Tại sao ông Trump thay đổi quan điểm về tiền mã hóa?

Dự kiến vào thứ Hai tới, ông Trump sẽ chính thức ra mắt nền tảng tiền mã hóa mới mang tên World Liberty Financial. Nền tảng này sẽ do các con trai của ông, Donald Trump Jr. và Eric Trump, điều hành. Theo một nguồn tin từ CoinDesk, World Liberty Financial có thể hoạt động tương tự như các sàn giao dịch tiền mã hóa nổi tiếng như Coinbase, Gemini và Binance, cung cấp dịch vụ giao dịch tiền mã hóa với một khoản phí nhất định. Ngoài ra, nền tảng này cũng có thể phát hành đồng tiền mã hóa riêng mang tên WLFI.

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu trong chiến dịch tranh cử

Sự ra mắt của World Liberty Financial đánh dấu một bước ngoặt trong quan điểm của Trump đối với tiền mã hóa, từ việc chỉ trích đến nay lại tích cực tham gia vào lĩnh vực này.

Một trong những lý do khiến ông thay đổi quan điểm là vì tiền mã hóa đã trở thành một công cụ mạnh mẽ để thu hút các nhà tài trợ cho chiến dịch tranh cử của ông. Bên cạnh đó, Trump và Đảng Cộng hòa cũng nhận ra rằng họ có thể sử dụng tiền mã hóa như một vũ khí chính trị để chống lại các quy định nghiêm ngặt của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Ông đã cam kết sẽ sa thải Chủ tịch SEC Gary Gensler nếu tái đắc cử và thậm chí đã bắt đầu nhận các khoản đóng góp chiến dịch bằng tiền mã hóa từ tháng 5/2023. Ông cũng công khai ủng hộ hoạt động khai thác bitcoin, đồng thời chọn Thượng nghị sĩ J.D. Vance, một người ủng hộ tiền mã hóa lâu năm, làm người đồng hành trong chiến dịch tranh cử.

Tiền mã hóa của ông Trump có gì khác biệt?

Hiện tại, chưa có nhiều thông tin chi tiết về nền tảng World Liberty Financial. Tuy nhiên, Eric Trump đã chia sẻ rằng mục tiêu của nền tảng này là "thúc đẩy độc lập tài chính". Theo tài liệu nội bộ, con trai út của Trump, Barron Trump, sẽ đóng vai trò là "tầm nhìn về tài chính phi tập trung (DeFi)" của dự án.

Ngoài ra, World Liberty Financial hứa hẹn sẽ thúc đẩy "sự phổ biến rộng rãi của stablecoin" – một loại tiền mã hóa được gắn liền với giá trị của các đồng tiền pháp định như đô la Mỹ. Dự án cũng dự kiến phân phối 70% token cho những người sáng lập và các đối tác, con số này cao hơn mức thông thường của các nền tảng khác.

