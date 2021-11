Cổ phiếu HAG khởi sắc, lãnh đạo HAGL muốn chốt lời trước khi từ nhiệm

Thứ Ba, ngày 09/11/2021 14:12 PM (GMT+7)

Sau gần 30 năm gắn bó, ông Nguyễn Văn Minh - Thành viên HĐQT tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do sức khoẻ.

Theo thông tin Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố, ông Nguyễn Văn Minh - Thành viên HĐQT - vừa đăng ký bán ra 550.200 cổ phiếu HAG. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh qua sàn, thời gian từ ngày 11/11 đến 10/12/2021. Giá trị giao dịch dự kiến là 5,5 tỷ đồng. Nếu giao dịch thành công, ông Minh dự kiến giảm tỉ lệ sở hữu tại HAGL từ mức 0,28% vốn xuống còn 0,22% vốn, tương đương hơn 2 triệu cổ phiếu. Mục đích nhằm xử lý tài chính cá nhân. Động thái giao dịch của ông Minh thực hiện trong bối cảnh cổ phiếu HAG đang tăng mạnh. Chỉ trong 1 tuần giao dịch, thị giá HAG đã tăng đến 18,5%.

Diễn biến thị giá cổ phiếu HAG. (Nguồn: Trading view)

Tại phiên sáng ngày 9/11, cổ phiếu HAG tăng 3,9% đứng ở mức 6.380 đồng/cp sau 2 phiên liên tiếp tăng trần. Tạm tính theo giá này, ông Minh dự thu về 3,5 tỷ đồng từ thương vụ này.

Được biết, cuối tháng 9 vừa qua ông Minh đã có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT HAGL với lý do sức khỏe. Theo kế hoạch, HĐQT sẽ trình việc này lên ĐHĐCĐ chấp thuận tại cuộc họp gần nhất.

Ông Minh sinh năm 1959, trình độ Kỹ sư nông nghiệp. Ông làm việc tại HAGL từ năm 1992 đến nay. Như vậy, ông Minh đã có tới 30 năm gắn bó với Hoàng Anh Gia Lai và có thể coi là một trong những người đặt nền móng cho Hoàng Anh Gia Lai bởi tập đoàn này khởi nghiệp từ năm 1990, tiền thân chỉ là một xưởng nhỏ đóng bàn ghế cho học sinh.

Trước đó, ông từng có 8 năm làm việc tại Phòng Nông nghiệp huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum và 3 năm làm việc tại Công ty cà phê tỉnh Gia Lai.

Sau khi ông Minh từ nhiệm, Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai còn 5 thành viên, gồm Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức, 2 thành viên độc lập gồm bà Võ Thị Huyền Lan, bà Nguyễn Thị Huyền và 2 thành viên gồm ông Võ Trường Sơn, bà Võ Thị Mỹ Hạnh.

Về tình hình kinh doanh, quý III, HAGL mang về 554 tỷ đồng doanh thu, giảm 21% so với cùng kỳ và lãi sau thuế gần 22 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 568 tỷ). Đây là quý thứ 2 liên tiếp công ty của bầu Đức có lãi trở lại sau chuỗi ngày chìm trong thua lỗ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, HAGL ghi nhận doanh thu giảm phân nửa so với cùng kỳ chỉ còn 1.386 tỷ đồng. Trừ đi giá vốn và chi phí hoạt động cao khiến, tập đoàn có lãi trở lại hơn 30 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ 1.965 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Theo kế hoạch sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ tổ chức vào tháng 11 tới đây, ban lãnh đạo đặt kế hoạch năm 2021 với doanh thu thuần 2.055 tỷ đồng và dự kiến có lãi sau thuế 104 tỷ đồng sau thuế. Như vậy công ty đã thực hiện được 29% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản Công ty ở mức 18.398 tỷ đồng, giảm gần 19.000 tỷ so với thời điểm đầu năm do không còn hợp nhất công ty con. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn gần 5.483 tỷ đồng. Công ty hiện đang có khoản phải thu hơn 2.100 tỷ đồng (ngắn và dài hạn) với HAGL Agrico.

Tổng nợ phải trả cũng giảm đáng kể so với đầu kỳ, còn 13.435 tỷ đồng. Dư nợ vay chiếm 62% với nợ vay ngắn hạn 1.529 tỷ đồng (giảm mạnh so với mức 8.772 tỷ đầu kỳ) và dư nợ dài hạn 6.791 tỷ đồng (giảm mạnh so với mức đầu kỳ 9.331 tỷ đồng). Như vậy, dư nợ vay sau 9 tháng của Công ty giảm 9.800 tỷ đồng còn 8.320 tỷ đồng.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/co-phieu-hag-khoi-sac-lanh-dao-hagl-muon-chot-loi-truoc-khi-tu-nhiem-a533251.html