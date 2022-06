Cần quy định cụ thể hơn việc dời nhà máy nhưng lại "nhồi" cao ốc

Danh sách các cơ sở nhà đất di dời đợt 1 theo tờ trình gồm: Công ty In báo Nhân dân Hà Nội tại 15 Hàng Tre; Báo Lao Động, 51 Hàng Bồ; Công ty TNHH MTV in Báo Hà Nội mới, 35 Nhà Chung; Nhà máy Bia Hà Nội - Tổng công ty CP Bia - Rượu - nước giải khát Hà Nội; Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long; Công Ty TNHH MTV In và TM Thông tấn xã Việt Nam tại 70/342 Khương Đình; Nhà máy xe lửa Gia lâm - Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội tại 551 Nguyễn Văn Cừ, P Gia Thuỵ; Tổng kho xăng dầu Đức Giang tại 26 phố Đức Giang, P Đức Giang; Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Nông nghiệp; 167/6 phố Phương Mai; Viện hoá học công nghiệp Việt Nam, P. Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm.