Cận cảnh "đất vàng" bỏ không, dang dở của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Toạ lạc tại vị trí 22-36 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM, tòa nhà Time Square là dự án do Vạn Thịnh Phát trực tiếp đầu tư đưa vào khai thác. Trong toà nhà Time Square có hệ thống khách sạn 6 sao đầu tiên tại TP.HCM.

Đối diện tòa nhà Times Square là khu đất tứ giác mặt tiền đường Nguyễn Huệ - Hồ Tùng Mậu - Huỳnh Thúc Kháng - Ngô Đức Kế cũng thuộc sở hữu của Vạn Thịnh Phát.

Khu đất có diện tích 1,31ha và được giao theo hình thức chỉ định thầu cho liên doanh nhà đầu tư là Công ty Larkhall Holding và Công ty CP Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát.

Hiện khu đất này chưa được chủ đầu tư triển khai giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ kinh doanh thuê lại và buôn bán tại đây.

Cũng trên đường Nguyễn Huệ, Vạn Thịnh Phát còn sở hữu trung tâm thương mại Union Square. Dự án có vị trí giáp 4 mặt tiền đường.

Bên trong dự án hiện phần lớn diện tích đang đóng cửa để sửa chữa, chỉ còn vài thương hiệu thời trang nổi tiếng trụ lại.

Ngay trung tâm quận 1, Vạn Thịnh Phát còn có một dự án có vị trí đắc địa khác là tháp SJC, nằm tại khu tứ giác đường Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Trung Trực.

Dự án tháp SJC được khởi công cuối năm 2016. Tuy nhiên, sau đó khu đất này đã biến thành bãi giữ xe. Hiện bãi giữ xe đã đóng cửa, hàng rào vây kín, bên trong cỏ mọc um tùm và vẫn chưa có dấu hiệu thi công.

Ngoài ra, năm 2015, Vạn Thịnh Phát đã bỏ ra hơn 700 tỷ đồng mua lại căn biệt thự cổ từ thời Pháp ở trung tâm quận 3 có diện tích 2.819,5 m2, nằm ở giao lộ Võ Văn Tần - Bà Huyện Thanh Quan - Nguyễn Thị Diệu.

Đến nay, xung quanh căn biệt thự vẫn kín cổng cao tường, có một số bảo vệ canh gác. Bên trong khu biệt thự này hiện có nhiều vật tư để ngổn ngang, nhưng không có công nhân thi công.

Toà nhà Time Square nằm tại vị trí 22-36 Nguyễn Huệ, có tổng mức đầu tư 125 triệu USD. Tổng diện tích 90.000 m2 với quy mô 39 tầng, 6 tầng bệ.

Khu phức hợp Union Square có tổng diện tích 8.800 m2, quy mô 9 tầng nổi, 6 tầng hầm.

Chỉ hơn 1km trên đường Nguyễn Huệ, Vạn Thịnh Phát sở hữu gần 1/3 các dự án nằm tại mặt tiền khu đất vàng, quận 1.

Tháp SJC hiện vẫn chỉ là một khu đất trống sau hơn 6 năm về tay Vạn Thịnh Phát.

Một dự án ồn ào khác là Thuận Kiều Plaza do Công ty CP đầu tư An Đông - thành viên của Vạn Thịnh Phát mua lại vào năm 2015 và được cho là đang hồi sinh sau gần 20 năm. Nhiều người dự đoán Vạn Thịnh Phát sẽ đập bỏ các tòa nhà cũ và xây dự án mới. Thực tế, chủ đầu tư chỉ "đổi áo" 3 tòa tháp từ màu hồng trắng sang màu xanh lá cây, sửa chữa lại phần trung tâm thương mại bên dưới và đổi tên là The Garden Mall rồi cho thuê buôn bán. Hàng trăm căn hộ bên trên hiện vẫn để trống.

Tháng 4/2016, Vạn Thịnh Phát khởi công xây dựng dự án Saigon Peninsula 6 tỷ USD (phường Phú Thuận, quận 7), với tổng diện tích 118 ha. Tuy nhiên, sau gần một năm tổ chức thi công rầm rộ, khu đất này vẫn chưa có gì thay đổi, hoạt động xây dựng bị ngưng hoàn toàn.

Ngoài các dự án nằm ở con đường tỉ đô trên, Vạn Thịnh Phát còn sở hữu hàng loạt dự án có thương hiệu lớn ở trung tâm TP.HCM như Cao ốc căn hộ dịch vụ cao cấp Sherwood Residence, Khách sạn Thương mại An Đông, Khu dân cư Bonville Land...

Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giam để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam các bị can Trương Huệ Vân (34 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor); Nguyễn Phương Hồng (38 tuổi, trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát); Hồ Bửu Phương (50 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Theo cơ quan điều tra, bà Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân, giai đoạn năm 2018-2019.

Việc xử lý hình sự các bị can được tiến hành sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan, ngày 7/10.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/can-canh-dat-vang-bo-khong-dang-do-cua-tap-doan-van-thinh-phat-d5691...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/can-canh-dat-vang-bo-khong-dang-do-cua-tap-doan-van-thinh-phat-d569112.html