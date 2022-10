Giá vàng hôm nay 13/10: Vàng trong nước cao hơn thế giới tới 18 triệu đồng/lượng

Thời điểm 8h45 sáng nay ngày 13/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.671 USD/ounce, tăng 8 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua.

Giá vàng vẫn bị kìm kẹp bởi nhiều áp lực nên chưa thể bật tăng. Đêm qua, lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên 3,962%. Giá USD giảm nhẹ nhưng vẫn neo ở mức cao nhất trong vòng 2 thập kỷ. Đây là hai yếu tố quan trọng khiến giá vàng giảm mạnh trong những ngày qua.

Ilya Spivak, chiến lược gia tiền tệ tại DailyFX nhận định, thị trường vàng đang tạm chững lại trước những sự kiện rủi ro lớn, trong đó có biên bản họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và báo cáo CPI sắp tới. Fed càng mạnh tay thặt chặt lãi suất thì vàng càng kém hấp dẫn đối với nhà đầu tư.

Lạm phát đang là vấn đề nổi cộm nhất của nền kinh tế Mỹ trong năm qua khi giá hàng hóa dao động quanh mức đỉnh hơn 40 năm. Để “hạ nhiệt” lạm phát, Fed đã 5 lần nâng lãi suất với tổng cộng 3 điểm phần trăm và được dự báo sẽ tiếp tục nâng 75 điểm cơ bản vào cuộc họp tháng tới.

Ở một diễn biến khác, kể từ khi đạt đỉnh vào tháng 3, giá vàng đã giảm 18% do các đợt tăng lãi suất liên tiếp Fed, khiến các nhà đầu tư tài chính bán ra hàng loạt. Theo dữ liệu từ CME Group Inc. và London Bullion Market, hơn 527 tấn vàng đã chảy ra khỏi các hầm chứa ở New York và London.

Đồng thời, các lô vàng đang tiến đến những nước tiêu thụ vàng lớn ở châu Á như Trung Quốc, nơi nhập khẩu vàng đạt mức cao nhất trong 4 năm vào tháng 8 vừa qua. Mặc dù rất nhiều vàng đang hướng về phía đông nhưng vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu. Cuối năm được cho là mùa cao điểm mua vàng ở các nước phương đông.

Cuộc "di cư" của kim loại quý càng khiến cho giá vàng ở châu Á và các nước phương Tây có sự chênh lệch lớn.

Giá vàng tăng nhẹ

Ở thị trường trong nước, với mức biến động nhẹ, giá vàng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới tới trên 18 triệu đồng/lượng (nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 66-67,02 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm trước.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 65,95-66,9 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng chiều mua vào so với chốt phiên gần nhất.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 66,05-66,95 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

