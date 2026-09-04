Bkav Pro gắn với ông Nguyễn Tử Quảng: Lợi nhuận gần trăm tỷ sa sút, nợ quá hạn 162 tỷ đồng trái phiếu

Lợi nhuận giảm hơn một nửa, hơn 161 tỷ đồng gốc trái phiếu chưa trả

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026, CTCP Phần mềm diệt virus Bkav (Bkav Pro) do ông Nguyễn Tử Quảng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc (CEO) ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 1,32 tỷ đồng, giảm hơn 56% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế từ 2,58 tỷ đồng cùng kỳ xuống còn 1,18 tỷ đồng, giảm khoảng 54%.

Khả năng sinh lời cũng suy yếu rõ rệt khi tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản chỉ còn 0,2%, bằng một nửa cùng kỳ; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu giảm từ 1% xuống 0,4%.

Đến ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của Bkav Pro đạt khoảng 267 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tổng nợ phải trả lên tới 353 tỷ đồng, tăng khoảng 4 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, nợ trái phiếu vẫn ở mức 161,8 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp chỉ trả được hơn 639 triệu đồng trong tổng số hơn 7,6 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu và mới thanh toán 210 triệu đồng trong tổng số hơn 162 tỷ đồng tiền gốc.

Như vậy, đến cuối tháng 6, doanh nghiệp còn khoảng 161,8 tỷ đồng gốc và gần 7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu chưa thanh toán. Đây là lô trái phiếu BKPCB2124001, đã đáo hạn từ ngày 26/5/2025.

BKAV Pro vẫn chưa trả được gốc, lãi trái phiếu đáo hạn. Nguồn: HNX

Bkav Pro cho biết nguyên nhân chưa thanh toán là “tổ chức phát hành chưa đủ nguồn tài chính để thanh toán” và doanh nghiệp vẫn đang đàm phán với người sở hữu trái phiếu.

Áp lực tài chính của Bkav Pro còn thể hiện ở các khoản công nợ khác. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được AASC kiểm toán từng đưa ra nhiều ý kiến ngoại trừ, trong đó có khoản phải thu cho vay ngắn hạn quá hạn đối với CTCP BKAV với dư nợ gốc 315 tỷ đồng và lãi 100 tỷ đồng nhưng chưa trích lập dự phòng.

Ngoài ra, doanh nghiệp có khoản phải thu khách hàng hơn 18,15 tỷ đồng quá hạn chưa trích lập dự phòng và khoản vay gần 33 tỷ đồng từ CTCP Dịch vụ và Đầu tư Trustlink đã quá hạn thanh toán.

Những số liệu trên cho thấy áp lực của Bkav Pro không chỉ nằm ở mức lợi nhuận thấp, mà còn liên quan đến các khoản phải thu quá hạn và nghĩa vụ thanh toán nợ.

Lô trái phiếu BKPCB2124001 từng huy động 170 tỷ đồng với lãi suất ban đầu 10,5%/năm, sau đó được gia hạn đến tháng 5/2025 với lãi suất 11%/năm. Nguồn vốn được sử dụng cho phát triển camera AI View, chuyển đổi số và một phần sản xuất Bphone.

Trái phiếu được bảo đảm bằng cổ phần Bkav Pro và một số tài sản liên quan đến ông Nguyễn Tử Quảng. Dù lô trái phiếu có tài sản bảo đảm, đến nay phần lớn gốc và lãi vẫn chưa được thanh toán.

Ông Nguyễn Tử Quảng. Ảnh nguồn: VTC news

Triển vọng từ camera AI

Bức tranh hiện tại của Bkav Pro tương đối khác so với giai đoạn hoàng kim. Năm 2021, doanh nghiệp từng đạt gần 100 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, nhưng con số này giảm xuống dưới 40 tỷ đồng năm 2022 và chỉ còn gần 4,44 tỷ đồng trong cả năm 2025. Nửa đầu năm 2026 lợi nhuận sau thuế còn 1,18 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý là theo phương án phát hành, một phần nguồn vốn huy động từ lô trái phiếu quá hạn trên dự kiến được sử dụng để phát triển camera AI View. Về lý thuyết, camera AI là lĩnh vực có triển vọng tại Việt Nam. Nhu cầu giám sát, giao thông thông minh, an ninh đô thị, nhà máy, trường học và các hệ thống cảnh báo tự động đang tạo dư địa cho các thiết bị có khả năng phân tích hình ảnh thay vì chỉ ghi hình.

Bkav có một lợi thế nhất định khi phát triển AI View theo hướng xử lý AI trực tiếp trên thiết bị, với các khả năng như nhận diện khuôn mặt, biển số, phát hiện xâm nhập, cháy và phân tích hình ảnh. Mô hình này có thể phù hợp với những dự án yêu cầu bảo mật dữ liệu, giảm phụ thuộc vào hạ tầng máy chủ và xử lý thông tin theo thời gian thực.

Tuy nhiên, lợi thế công nghệ không đồng nghĩa với lợi thế thị trường. Bkav đang phải cạnh tranh với những thương hiệu quốc tế như Hikvision, Dahua cùng nhiều thương hiệu giá rẻ của Trung Quốc đã xây dựng được hệ thống đại lý, phân phối và lắp đặt rộng khắp Việt Nam.

Vấn đề quan trọng nhất với Bkav Pro là khả năng biến công nghệ thành doanh thu và dòng tiền đủ lớn. Một dự án camera AI có giá trị cao có thể cải thiện doanh thu, nhưng để tạo ra bước ngoặt về lợi nhuận cần có quy mô triển khai đủ lớn, doanh thu lặp lại và biên lợi nhuận phù hợp.

Ở mảng điện thoại Bphone, dư địa cạnh tranh cũng không dễ dàng khi thị trường smartphone Việt Nam tập trung vào các thương hiệu lớn.

Tuy nhiên, camera AI chưa thể được xem là “phao cứu sinh” chắc chắn cho Bkav Pro. Với lợi nhuận hiện tại chỉ vài tỷ đồng mỗi năm, trong khi riêng dư nợ trái phiếu đã hơn 161 tỷ đồng, doanh nghiệp cần cải thiện rất lớn về doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền mới có thể giảm đáng kể gánh nặng tài chính.