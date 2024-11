Bitcoin lập kỷ lục mới hơn 93.400 USD

Sau hai ngày rung lắc, có lúc về sát 85.000 USD một đơn vị, Bitcoin (BTC) khởi động đà tăng giá mới trong tối nay. Từ sau 20h, tiền số lớn nhất thế giới nhảy một mạch khoảng 2.000 USD lên sát 90.000 USD chỉ trong vài chục phút.

Thị trường rung lắc ngay lập tức nhưng nhanh chóng lấy lại động lực để vượt mốc kháng cự quan trọng kể trên vào 21h30. Khoảng 10 phút sau, thị giá tiến lên vùng 91.000 USD và vùng 92.000 USD được thiết lập lúc 22h30.

Sau cơn rung lắc nhẹ diễn ra trong vài phút, Bitcoin lại tăng một mạch không ngừng. Đến khoảng 23h15, thị giá ghi nhận trên 93.300 USD, tức tăng gần 9% trong 24 giờ qua. Lũy kế trong một tuần qua, tiền số này đã tích lũy gần 24.000 USD, tương đương khoảng 35%.

Vốn hóa thị trường của BTC đang khoảng 1.845 tỷ USD. Điều này giúp nó vượt "đại gia" dầu khí Saudi Aramco để trở thành tài sản lớn thứ 7 thế giới. Hiện vốn hóa tiền số này chỉ đứng sau vàng và các công ty công nghệ hàng đầu như NVIDIA, Apple, Microsoft, Amazon và Alphabet.

Giá Bitcoin lập kỷ lục mới khi lạm phát Mỹ trong tháng 10 không lệch ngoài dự đoán. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 cao hơn 0,2% so với tháng trước và 2,6% so với cùng kỳ. CPI lõi tăng 0,3% so với tháng trước và 3,3% so với một năm trước. Tất cả đều nằm trọn trong mức dự báo trước đó của các nhà kinh tế, nhà đầu tư và đơn vị quan sát thị trường.

Công cụ theo dõi FedWatch Tool của CME Group cho thấy cơ hội cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào giữa tháng 12 đã tăng lên 69% ngay sau khi dữ liệu về lạm phát được công bố. Tỷ lệ trên đã cải thiện so với mức dưới 60% trước đó.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã cắt giảm lãi suất tổng cộng 75 điểm cơ bản kể từ khi bắt đầu chu kỳ nới lỏng vào tháng 9. Theo CoinDesk, chính sách tiền tệ "dễ thở" xuất hiện gần như tất cả ngân hàng trung ương phương Tây kết hợp với chiến thắng của ông Donald Trump đã cung cấp "nhiên liệu" cho Bitcoin chạy lên mức cao nhất mọi thời đại.

Tuy nhiên, nhiều chỉ số cho thấy thị trường đang trong tình trạng quá mua và tỷ lệ đòn bẩy cao ở giao dịch phái sinh. Điều này khiến các chuyên gia lo ngại về rủi ro xuất hiện đợt pullback (giá đi ngược xu hướng thị trường trong ngắn hạn), sinh ra tâm lý hoảng loạn và bán tháo bất chấp.

