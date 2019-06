Bình Dương công bố 11 dự án ngâm đất bị "khai tử"

Thứ Hai, ngày 03/06/2019 08:30 AM (GMT+7)

11 dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị “khai tử” do chậm tiến độ hoặc năng lực chủ đầu tư yếu kém, trong khi nhiều dự án chưa đủ điều kiện lại đang tiến hành rao bán rầm rộ gây nhiều rủi ro cho khách hàng.

Tỉnh Bình Dương vừa công bố danh sách 11 dự án phát triển nhà ở trên địa bàn (tính đến ngày 24/5 – PV) bị thu hồi chủ trương đầu tư.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, lý do những dự án này bị “khai tử” do chậm tiến độ hoặc năng lực chủ đầu tư yếu kém.

Dự án Khu đô thị Hill Land 19 (phường Khánh Bình – Tân Uyên) bị thu hồi sau nhiều năm ôm đất không triển khai.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, Bình Dương đã thu hồi chủ trương đầu tư đối với 4 dự án, riêng trong tháng 5/2019, đã có 3 dự án bị thu hồi. Các dự án này là Khu đô thị Hill Land 19 (phường Khánh Bình – Tân Uyên) do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Phương Thành Công làm chủ đầu tư, Khu nhà ở thương mại An Thành (phường Tân Phước Khánh - Tân Uyên) do Công ty TNHH một thành viên Xây dựng bất động sản An Thành làm chủ đầu tư, Dự án phát triển nhà ở độc lập (nhà ở xã hội) tại phường Tân Bình – Dĩ An của doanh nghiệp tư nhân Liên Châu làm chủ đầu tư và Khu nhà ở Quỳnh Tiên (Phường Bình An, thị xã Dĩ An) của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Đầu tư xây dựng Quỳnh Tiên.

Trước đó, năm 2018, tỉnh này thu hồi 4 dự án tại Thủ Dầu Một, Thuận An, Bến Cát và Tân Uyên; 3 dự án tại Thuận An và Dĩ An bị thu hồi trong năm 2017.

Danh sách chi tiết 11 dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị thu hồi chủ trương đầu tư vì chậm tiến độ triển khai hoặc chủ đầu tư yếu kém.

Theo thống kê, tính đến thời điểm hiện tại, có tất cả 381 dự án phát triển nhà ở đã và đang đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trong đó, có 109 dự án tập trung tại TX. Dĩ An, 96 dự án nằm trên địa bàn TX. Thuận An, 50 dự án được triển khai tại TP. Thủ Dầu Một và 2 dự án có quy mô trên 58,1ha tại huyện Dầu Tiếng. Chỉ 5 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư cho 17 dự án đầu tư phát triển nhà ở.