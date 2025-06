Bán mỹ phẩm nhập lậu, bà chủ của Tina Lê Make Up là ai?

Phát hiện mỹ phẩm nhập lậu tại Công ty Tina Lê Make Up

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết mới đây đội Đội QLTT số 2, Chi cục QLTT thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại cửa hàng làm đẹp Tina Lê Make Up trực thuộc Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư Tina Lê Make Up (Công ty Tina Lê Make Up), có địa chỉ tại số 17 phố Hàng Cá, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời điểm kiểm tra, đại diện cửa hàng, Trần Thị Thanh Mai (quản lý) đã trực tiếp làm việc với lực lượng chức năng.

Lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phát hiện và tạm giữ gần 400 mỹ phẩm nhập lậu tại Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư Tina Lê Make Up - Ảnh DMS

Kết quả kiểm tra cho thấy có 383 sản phẩm mỹ phẩm gồm phấn mắt, son môi, kem nền, phấn má, kem lót… đều có nguồn gốc nước ngoài nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt, thiếu thông tin về tổ chức/cá nhân chịu trách nhiệm. Đáng chú ý, toàn bộ lô hàng đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Ngay sau đó, Đội QLTT số 2 đã lập biên bản tạm giữ và niêm phong toàn bộ số hàng để phục vụ công tác điều tra, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật. Đại diện lực lượng quản lý thị trường cho biết đang phối hợp với các cơ quan liên quan để làm rõ nguồn gốc và đường dây phân phối lô mỹ phẩm nhập lậu này.

Bà chủ của Tina Lê Make Up là ai?

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư Tina Lê Make Up được thành lập tháng 4/2016.

Thời điểm tháng 6/2018, doanh nghiệp chuyển trụ sở chính về 116 Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội. Thời điểm này, ông Nguyễn Ngọc Tài sinh năm 1959 giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 8/2018, bà Lê Anh Thắng sinh năm 1985 thay ông Nguyễn Ngọc Tài giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp. Bà Lê Anh Thắng cũng được công bố là chủ sở hữu của công ty này.

Bà Lê Anh Thắng là người nổi tiếng trên mạng xã hội và không có mặt tại thời điểm lực lượng kiểm tra và lập biên bản xử lý - Ảnh FBNV

Trên trang cá nhân và trang web của công ty, bà Lê Anh Thắng (tên gọi khác Tina Lê) được giới thiệu không chỉ đơn thuần là một Makeup Artist, bà còn được đánh giá là bậc thầy của những bậc thầy về trang điểm tại Việt Nam.

Theo đó, sau quãng thời gian tu nghiệp ngắn tại Makeup For Ever Pháp - Cái nôi đào tạo trang điểm của cả thế giới vào cuối năm 2016, Tina Lê đã về nước xây dựng Tina Lê Makeup Academy nhằm đào tạo nghề trang điểm và kinh doanh mỹ phẩm.

Hiện nay, Tina Lê Make Up của bà Lê Anh Thắng có 3 địa điểm kinh doanh tại Hà Nội gồm 17 Hàng Cá, Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội; cơ sở 2 tại 116 Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội và cơ sở 3 tại 107 Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội.

Thông tin từ trang web của công ty cho biết số lượng học viên từng theo học lên tới hơn 10.000 người với mức học phí khóa học trang điểm cá nhân là 600.000đ/6 buổi. Trong khi khóa học trang điểm chuyên nghiệp tại đây có giá 60 triệu đồng/60 buổi.

Dù có 3 cơ sở kinh doanh, từng đào tạo hàng chục nghìn học viên tuy nhiên trong đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp lần gần nhất vào tháng 4/2025, Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư Tina Lê Make Up của bà Lê Anh Thắng chỉ có 6 lao động như đăng ký suốt từ năm 2018 đến nay.