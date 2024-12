Bài học năm 11 tuổi giúp Warren Buffett “đánh đâu thắng đó”

Warren Buffett, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của công ty Berkshire Hathaway có trụ sở tại Omaha, Nebraska, Mỹ, là một trong những nhà đầu tư nổi tiếng nhất thế giới, với giá trị tài sản ròng lên tới hơn 145 tỷ USD.

Tuy nhiên, giống như tất cả các nhà đầu tư thành công khác, Buffett phải bắt đầu từ những bước đi nhỏ. Trong cuốn tiểu sử "The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life", tác giả Alice Schroeder kể lại sự say mê tiền bạc thời thơ ấu của Buffett - và một bài học quan trọng mà ông học được từ khoản đầu tư đầu tiên năm 11 tuổi của mình.

Buffett lần đầu tiên nếm trải hương vị kinh doanh khi mới sáu tuổi - ông bắt đầu bán kẹo cao su. Buffett kể với Schroeder rằng: "Tôi mua kẹo cao su từ ông tôi và đi từng nhà trong khu phố để bán thứ này". "Tôi thường làm như vậy vào buổi tối, chủ yếu là vào buổi tối".

Cuối cùng, “doanh nhân” trẻ tuổi này chuyển sang bán Coca-Cola, một dự án sinh lời hơn giúp ông kiếm được năm xu cho mỗi sáu chai. Sau đó là bán bóng gôn tại sân gôn Elmwood Park và bán đậu phộng và bỏng ngô tại các trận bóng đá của Đại học Omaha.

Một ngày nọ, Buffett đến thư viện và tình cờ tìm thấy một cuốn sách có tên "Một ngàn cách để kiếm được 1.000 USD", cuốn sách đã "khai sáng" cho ông về sức mạnh của lãi kép. Buffett muốn tự mình thử sức. Đến năm sau, 1942, cậu bé Buffett 11 tuổi đã tiết kiệm được 120 USD để mua cổ phiếu đầu tiên của mình. Ông đã mời chị gái Doris của mình làm đối tác và mua ba cổ phiếu, với mỗi cổ phiếu có giá 114,75 USD.

Thật không may, thị trường đã chạm mức thấp nhất vào tháng 6 năm đó và cổ phiếu Buffett mua đã giảm mạnh từ 38,25 USD xuống còn 27 USD một cổ phiếu, một sự thật mà chị gái của Buffett "nhắc nhở" ông mỗi ngày, Schroeder viết. Vì vậy, khi cổ phiếu đã phục hồi đủ để thu được một khoản lợi nhuận nhỏ - 5 USD một cổ phiếu - Buffett đã bán.

Sau đó, cổ phiếu kia bỗng tăng vọt lên 202 USD. Buffett nói với Schroeder rằng trải nghiệm này là một trong những trải nghiệm quan trọng nhất trong cuộc đời ông vì nó dạy cho ông ba bài học về đầu tư: Đừng "quá tập trung" vào số tiền bạn đã trả cho một cổ phiếu; Đừng vội bán để kiếm lời nhỏ; Đừng đầu tư bằng tiền của người khác trừ khi bạn biết mình có thể thành công.

Bài học này đã giúp Buffett, hiện 94 tuổi, đầu tư thành công trong nhiều năm qua. Vào tháng 8, Berkshire Hathaway đã vượt qua mốc 1 nghìn tỷ USD giá trị thị trường lần đầu tiên.

