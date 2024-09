Ba lời khuyên vàng giúp bạn hái ra tiền của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett

Warren Buffett là một trong những người giàu nhất thế giới, với tài sản ròng ước tính khoảng 141 tỷ USD. Ông đã tích lũy toàn bộ khối tài sản này nhờ vào các quyết định đầu tư thông minh và lối sống tiết kiệm. Sinh ra trong thời kỳ Đại suy thoái, Buffett bắt đầu đầu tư vào cổ phiếu từ khi còn rất trẻ. Đến năm 30 tuổi, ông đã trở thành triệu phú nhờ việc mua cổ phần kiểm soát của Berkshire Hathaway – khi đó chỉ là một công ty dệt may đang gặp khó khăn.

Với tài năng quản lý tài chính của mình, Buffett đã biến Berkshire Hathaway thành một tập đoàn tài chính khổng lồ. Thành công của ông không chỉ nằm ở tài sản khổng lồ mà còn ở những đóng góp từ thiện và cách tiếp cận đầu tư dài hạn. Đối với Buffett, chiến lược đầu tư thành công nằm ở sự đơn giản và kỷ luật. Dưới đây là ba lời khuyên đầu tư quan trọng từ ông mà bạn không thể bỏ qua.

Hãy đầu tư vào thứ bạn hiểu rõ

Một trong những nguyên tắc vàng của Warren Buffett là đầu tư vào những gì bạn hiểu. Ông sở hữu một danh mục đầu tư đa dạng, bao gồm các công ty lớn như Apple, Bank of America và Coca-Cola. Tuy nhiên, ông cũng tránh xa những doanh nghiệp mà ông không nắm rõ hoặc không thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình.

Buffett đã từng nói: “Đừng bao giờ đầu tư vào một doanh nghiệp mà bạn không thể hiểu”. Điều này không có nghĩa là bạn phải tránh hoàn toàn các lĩnh vực như công nghệ hay y tế nếu không quen thuộc. Thay vào đó, hãy tiếp cận một cách thận trọng và dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định mua cổ phiếu.

Thiên tài đầu tư Warren Buffett

Bất động sản là nguồn thu nhập thụ động tuyệt vời

Bất động sản thường được xem là một kênh đầu tư an toàn vì rủi ro thấp hơn so với nhiều hình thức đầu tư khác. Mặc dù lợi nhuận không cao bằng cổ phiếu, nhưng việc sở hữu các bất động sản cho thuê có thể mang lại nguồn thu nhập thụ động ổn định. Đối với những nhà đầu tư muốn giữ tiền an toàn trong dài hạn, bất động sản là một lựa chọn hấp dẫn.

Nếu không muốn trực tiếp quản lý bất động sản, bạn có thể xem xét đầu tư vào các Quỹ Đầu tư Bất động sản (REITs). Đây là hình thức mà Buffett đã áp dụng trước đây khi ông sở hữu 9.8% cổ phần tại Store Capital – một nguồn thu nhập thụ động đáng kể.

Quỹ hoán đổi danh mục (ETFs) là lựa chọn tốt nhất cho hầu hết các nhà đầu tư

ETF (quỹ hoán đổi danh mục) là một loại quỹ đầu tư bao gồm nhiều chứng khoán khác nhau, cho phép nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục chỉ với việc mua một cổ phiếu. Đây là cách thức dễ dàng và chi phí thấp để đầu tư vào nhiều loại tài sản cùng một lúc.

Buffett khuyến nghị nhà đầu tư nên sở hữu các quỹ ETF như SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) và Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Ông tin rằng, đối với hầu hết mọi người, cách tốt nhất là sở hữu quỹ chỉ số S&P 500. Điều này giúp bạn đầu tư một cách an toàn và ít phải lo lắng về biến động của thị trường.

Nguồn: [Link nguồn]