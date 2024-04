Bà Đặng Thị Hoàng Yến tiếp tục không nhận lương tại Tân Tạo

Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) vừa công bố báo cáo tài chính quý I. Phần thuyết minh của báo cáo cho biết, bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Đặng Quang Hạnh - Phó chủ tịch, đều không nhận lương trong ba tháng đầu năm nay. Ông Đặng Quang Hạnh là em trai bà Yến.

Tổng thu nhập của các thành viên khác trong Ban lãnh đạo và Ban kiểm soát của doanh nghiệp này là gần 1 tỷ đồng. Con số này trong năm 2023 là hơn 4,3 tỷ.

Trước đó, từ năm 2021, báo cáo tài chính của Tân Tạo đã không ghi nhận thu nhập cho bà Yến. Còn quý I năm nay là lần đầu ông Hạnh không nhận lương.

Bà Yến (tên hiện tại là Maya Dangelas) thành lập Công ty TNHH Hoàng Yến, tiền thân của tập đoàn Tân Tạo năm 1993. Doanh nghiệp sau đó chuyển đổi loại hình thành công ty cổ phần và niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán TP HCM vào cuối năm 2006.

Vốn điều lệ tính đến cuối quý I của Tân Tạo xấp xỉ 9.385 tỷ đồng. Bà Yến hiện là cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu 5,79%.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến khi dự phiên họp đại hội đồng cổ đông ITA trực tuyến năm 2021. Ảnh: Anh Tú

Những năm gần đây, Chủ tịch Tân Tạo kinh doanh tại Mỹ. Thực tế, bà Yến bắt đầu kinh doanh tại Mỹ từ năm 2002 khi thành lập Công ty TNHH US Southern Homes và Công ty cổ phần US Southern hoạt động trong lĩnh vực phát triển nhà đất. Do không có mặt ở Việt Nam, Chủ tịch Tân Tạo thường xuất hiện trong các phiên họp thường niên của ITA qua hình thức trực tuyến.

Lũy kế ba tháng đầu năm nay, Tân Tạo ghi nhận hơn 71 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng hơn 16% cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp tăng gần 27%. Kết quả này giúp công ty này đạt hơn 20 tỷ đồng lãi trước thuế trong quý I, tăng 16%.

Tại thời điểm cuối quý I, tổng tài sản của doanh nghiệp là hơn 12.100 tỷ đồng. Trong đó, chiếm tỷ trọng cao nhất là giá trị hàng tồn khi ghi nhận tại Khu E-City Tân Đức và chi phí đầu tư vào Trung tâm nhiệt điện Kiên Lương.

Năm ngoái, Tân Tạo báo lãi trở lại sau khoản lỗ nặng năm 2022. Do không ghi nhận hàng bán trả lại như năm 2022 (thanh lý hợp đồng thuê đất dài hạn liên quan đến Trung tâm Điện lực Kiên Lương), ITA đạt doanh thu hơn 560 tỷ đồng, chủ yếu là cho thuê đất phát triển hạ tầng và cung cấp dịch vụ. Các khoản chi phí cũng được tiết giảm, giúp họ lãi ròng hơn 200 tỷ đồng, so với khoản lỗ gần 260 tỷ một năm trước đó.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]