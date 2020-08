Từ cuốn sách 70.000đ, ông bố sinh năm 1985 mua được nhà riêng và xe hơi

Thứ Năm, ngày 06/08/2020 05:00 AM (GMT+7)

Sau những thất bại trong những năm đầu khi ra trường, ông bố hai con sinh năm 1985 này đã hoàn toàn thay đổi bản thân nhờ số vốn bỏ ra chỉ chưa đến 70.000đ. Anh cho biết, nhờ số vốn này mà đến nay anh đã có nhà riêng, xe hơi và công ty lớn với đội ngũ nhân viên đông đảo.

Anh Nguyễn Văn Hiệu sinh năm 1985 trong gia đình có 3 anh em ở Uông Bí (Quảng Ninh), sau khi tốt nghiệp cấp III, anh thi đỗ và vào học tại trường Đại học Thương Mại Hà Nội. Anh chia sẻ bản thân đã trải qua một biến cố lớn trong thời gian đi học xa nhà. Vào năm 2008, mẹ anh bị tai biến, anh trai tai nạn, bố ung thư... khiến anh phải nghỉ một học kỳ. Nhưng nhờ lớp trưởng khi đó đã cầm đơn đi từng khoa để xin cho anh được thi nên anh đã tiếp tục được trao cơ hội hoàn thành chương trình học đại học của mình.

Ông bố sinh năm 1985 cho biết đã trải qua nhiều khó khăn, thách thức để có được những thành công như ngày hôm nay

Cuối năm 2009, anh đi thực tập tại một công ty chuyên về phụ kiện may mặc với vị trí nhân viên bán hàng. Tuy nhiên, anh cho biết công việc chính của anh là phụ kho cho một chị lớn tuổi hơn với mức lương 2.500.000đ/tháng vì làm toàn thời gian, làm như một nhân viên phụ kho chính thức. Công việc của anh thời gian đó là bốc xếp hàng, đếm cúc áo, cúc quần và loong đen cúc nữa. Bên cạnh đó, anh có nhiệm vụ là đến hầu hết các nhà máy may lớn nhất tại miền Bắc như Bắc Giang, Nam Định, Thái Bình,... để thu gom vải và phụ liệu may mặc thừa.

Dù chăm chỉ làm việc, nhưng anh thừa nhận tết năm 2010 là một cái tết “đói” nhất trong cuộc đời anh khi về quê ăn tết mà không có một xu dính túi. Đó là cái tết không có quà cho gia đình như những cái tết trước đó vì công ty không trả lương trước tết cũng như không có thưởng.

Sau khi ăn tết với gia đình, tháng 3/2011 anh xin nghỉ việc tại công ty chuyên về phụ kiện may mặc để xin vào làm nhân viên kinh doanh tại một công ty khác. Anh thừa nhận, vị trí bán hàng là một vùng đất hoàn toàn mới với bản thân. Tuy nhiên, với lòng nhiệt tình và đam mê, ngày nào anh cũng cùng con “chiến mã” Super Dream được mua từ 2003 rong ruổi trên khắp các nẻo đường thủ đô. Nhưng điều quan trọng nhất là anh chẳng bán được gì cả.

Không có doanh thu, anh bị chấm dứt hợp đồng lao động. Sau đó, anh mua được cuốn sách Nghệ Thuật Bán Hàng Bậc Cao của Zig Ziglar có giá 67.000đ (sau giảm giá). Anh cho biết, sau khi mua cuốn sách về, đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần.

Anh Hiệu cho biết đã đạt được mọi thứ trong kinh doanh nhờ việc đọc sách và áp dụng kiến thức học được vào thực tế

Với những kiến thức học được từ cuốn sách này, anh xin vào làm nhân viên kinh doanh cho một công ty chuyên về mảng văn phòng và trường học. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh được bổ nhiệm chức trưởng phòng kinh doanh với mức thu nhập hấp dẫn. Nhưng không hài lòng với công việc của bản thân, anh xin nghỉ việc để ra làm ăn riêng bằng việc tìm mối bán mặt hàng chè Thái Nguyên,... Sau khi có vốn, kiến thức từ việc đọc sách và kinh nghiệm trên thương trường, từ năm 2015 anh bắt đầu lấn sân sang các lĩnh vực khác như thiết kế xây dựng và công nghệ. Anh cũng cho biết trong sự nghiệp kinh doanh riêng của mình đã gặp được nhiều người bạn, đồng nghiệp giúp đỡ, giới thiệu cho những mối làm ăn lớn.

Anh Hiệu thừa nhận mình đã đạt được mọi thứ trong nghề bán hàng bao gồm căn hộ đang ở của gia đình tại Hà Nội, chiếc xe đang sử dụng,... và cả những mối quan hệ anh có, những thành công của những công ty, tập đoàn mà anh đã hợp tác là bắt đầu từ cuốn sách trị giá 67.000đ đã mua sau khi thất nghiệp. Mỗi khi chia sẻ về câu chuyện thành công của mình, anh vẫn luôn cho rằng mình đã có một “thương vụ đầu tư siêu lợi nhuận với 67.000đ”.

Anh cũng cho biết dù đã giành được những thành công trong phát triển bản thân và sự nghiệp kinh doanh, bản thân vẫn đọc sách mỗi ngày, vẫn bán hàng, vẫn có đam mê với khởi nghiệp, cũng như tạo ra những sân chơi tuyệt vời cho những cộng sự và bạn đồng hành,.... Theo anh, sách rất tuyệt vời và đến giờ sách là một trong những người thầy có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến suy nghĩ, kỹ năng, tính cách, trí tuệ, tài sản và cả sự nghiệp anh đang và sẽ có.

