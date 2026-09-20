Bộ trưởng Giáo dục nói gì về bỏ cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ?

Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn sáng nay (20/9), đại biểu Quốc hội Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đặt vấn đề, Bộ GD&ĐT vừa dự kiến mỗi ngành, mỗi chương trình đào tạo chỉ sử dụng một phương thức xét tuyển.

Trong khi học sinh đã đầu tư thời gian, chi phí chuẩn bị theo các phương thức mà các trường đã công bố trước đó, Bộ trưởng cần làm rõ căn cứ khoa học, thực tiễn của việc giới hạn phương thức xét tuyển.

Bộ GD&ĐT có giải pháp gì để bảo đảm ổn định, khả năng dự báo chính sách và quyền lợi của những thí sinh đã chuẩn bị theo các phương thức hiện nay?

Đại biểu Quốc hội Đỗ Chí Nghĩa đặt câu hỏi ﻿với Bộ trưởng GD&ĐT.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT làm rõ nội dung dự kiến điều chỉnh việc bỏ cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ, giải học sinh giỏi và các tiêu chí bổ sung từ năm 2027.

Theo bà Nga, trước khi đề xuất nội dung này, bộ đã đánh giá tác động đến những học sinh đã chuẩn bị theo quy định hiện hành hay chưa? "Việc áp dụng có bảo đảm yêu cầu công bố thay đổi trước ít nhất 12 tháng và có lộ trình chuyển tiếp phù hợp để bảo vệ quyền lợi chính đáng của học sinh hay không?, bà Nga đặt câu hỏi.

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, việc một trường sử dụng quá nhiều phương thức tuyển sinh có thể dẫn đến khó khăn trong quy đổi kết quả giữa các phương thức.

Bộ GD&ĐT thống kê, các trường đưa ra hơn 20 phương thức tuyển sinh nhưng thực tế có thể hơn.

Theo ông, với cùng một ngành hoặc chương trình đào tạo, khi đã lựa chọn phương thức tuyển sinh thì cần có tiêu chí thống nhất; điểm chuẩn đầu vào giữa các phương thức phải bảo đảm tiêu chuẩn tương đương.

"Lâu nay, có sự chênh lệch điểm giữa các phương thức. Ngay cả việc quy đổi điểm, mỗi trường cũng có cách quy đổi khác nhau", Bộ trưởng nói, đồng thời thừa nhận việc quy đổi kết quả từ các phương thức khác nhau không phải lúc nào cũng hoàn toàn chính xác.

Theo Bộ trưởng, Bộ đang xây dựng lộ trình giảm số phương thức xét tuyển trong từng ngành. Bộ GD&ĐT dự kiến, từ năm 2027 mỗi ngành, chương trình đào tạo được sử dụng tối đa ba phương thức xét tuyển; từ năm 2028 giảm xuống một phương thức.

Mục tiêu của việc điều chỉnh, theo Bộ trưởng, là đưa thí sinh dự tuyển cùng một ngành về những tiêu chí đánh giá thống nhất hơn, qua đó bảo đảm công bằng và độ tin cậy.

Bỏ cộng điểm chứng chỉ để đảm bảo công bằng

Về việc bỏ cộng điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và thành tích học sinh giỏi quốc gia trong tuyển sinh đại học, Bộ trưởng cho biết, các quy định được xây dựng trên cơ sở dữ liệu và thực tiễn tuyển sinh.

"Học sinh lựa chọn tổ hợp có tiếng Anh có thể quy đổi để xét tuyển. Nhưng nếu có điểm cộng thêm thì có thể dẫn đến bất lợi cho các học sinh khác, bởi một lợi thế được tính đến hai lần", Bộ trưởng nói.

Việc học và thi chứng chỉ quốc tế cũng đòi hỏi chi phí đáng kể. Vì vậy, Bộ cho rằng đây là vấn đề bất cập, cần được điều chỉnh.

Bộ trưởng nhấn mạnh, các trường vẫn có quyền tự chủ tuyển sinh, nhưng khi cách thức thực hiện có thể dẫn đến bất công bằng giữa các thí sinh, Bộ sẽ phải có biện pháp hạn chế.

Ông đồng thời cho rằng, việc điều chỉnh cộng điểm chứng chỉ không đồng nghĩa với việc phủ nhận giá trị của việc học tiếng Anh.

"Học tiếng Anh không phải để thi mà còn cần thiết để sử dụng, nên không có chuyện bỏ cộng điểm là lãng phí việc học", Bộ trưởng nói và cho biết, Bộ sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến chuyên gia để hoàn thiện chính sách.