Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh vừa có văn bản yêu cầu UBND xã Lục Ngạn làm rõ nội dung báo nêu.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát công tác sắp xếp cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố và xã Lục Ngạn.

Bắc Ninh vào cuộc vụ lùm xùm bổ nhiệm hiệu trưởng sau phản ánh của Tiền Phong. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh cho biết, đơn vị này đã thành lập 7 đoàn tiến hành kiểm tra 36 xã, phường trên địa bàn, trong đó có xã Lục Ngạn. Thời gian các đoàn kiểm tra làm việc từ ngày 21/9 đến ngày 5/10.

Ngày 17/8, Báo Tiền Phong đăng bài “Lùm xùm việc bổ nhiệm hiệu trưởng sau sắp xếp trường học ở Bắc Ninh”. Bài viết thông tin một số cán bộ, giáo viên tại xã Lục Ngạn phản ánh việc bổ nhiệm hiệu trưởng sau sắp xếp các trường học trên địa bàn chưa thỏa đáng, nhất là khi có nhiều trường hợp lựa chọn chưa đúng như công văn hướng dẫn của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Cụ thể, trường hợp ông Nguyễn Ngọc Cương trước khi sắp xếp là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Giáp Sơn, sau sắp xếp được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lục Ngạn 1 (thuộc xã Lục Ngạn). Đáng chú ý, ông Cương có một năm học (năm học 2023-2024) không hoàn thành nhiệm vụ.

Tại bậc THCS, ông Nguyễn Văn Dinh trước khi sắp xếp là Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Cốc có kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 năm gần nhất kém hơn một số hiệu trưởng khác.

Tuy nhiên, sau khi sắp xếp, ông Dinh được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THCS Lục Ngạn 2 (xã Lục Ngạn). Trong khi đó, có hiệu trưởng khác được phản ánh có kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 năm gần nhất tốt hơn ông Dinh lại được bố trí làm phó hiệu trưởng. Tình trạng tương tự cũng được phản ánh tại bậc học mầm non.