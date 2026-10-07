Vẫn còn 123 học sinh tiểu học ở Nghệ An chưa trở lại trường

Sáng 7/10, ông Đậu Viết Triều, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam, cho biết nhà trường vừa đón thêm 1 học sinh tại điểm lẻ Tiến Sơn trở lại trường học, nâng tổng số học sinh đi học lên 43 em.

Đến sáng 7/10, vẫn còn 123 học sinh Trường tiểu học Quỳnh Tam ở Nghệ An chưa trở lại trường.

Theo ông Triều, trước đó đã có 39 học sinh trở lại trường; trong ngày 6/10, có thêm 3 học sinh đến lớp. Sáng 7/10, thêm 1 học sinh được phụ huynh đưa đến trường.

Sau khai giảng năm học 2026-2027, 166 học sinh tại điểm lẻ Tiến Sơn chưa đến trường do phụ huynh phản đối việc giải thể điểm trường này và chuyển học sinh về học tại điểm trường chính, phân hiệu của Trường Tiểu học Quỳnh Tam. Đến ngày 9/9, khoảng 20 học sinh được phụ huynh đưa đến các điểm học mới.

Ngày 11/9, Sở GD&ĐT Nghệ An, cấp ủy, chính quyền địa phương xã Quỳnh Tam đối thoại với phụ huynh thôn Tiến Sơn.

Để tạo điều kiện cho học sinh đến trường, chính quyền địa phương và nhà trường đã bố trí xe ô tô đưa đón miễn phí, có giáo viên đi kèm; tổ chức ăn bán trú, dạy học 2 buổi/ngày. Học sinh thôn Tiến Sơn cũng được hỗ trợ tiền ăn bán trú buổi trưa trong năm học 2026-2027; nhà trường bố trí giáo viên có kinh nghiệm và tổ chức dạy bù kiến thức từ ngày 5/10.

Phân hiệu Trường tiểu học Quỳnh Tam.

Chiều 1/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức đối thoại với phụ huynh học sinh thôn Tiến Sơn để lắng nghe, trao đổi các ý kiến liên quan đến việc giải thể điểm lẻ, điều kiện đi lại, an toàn giao thông, bán trú, chất lượng dạy học và chính sách hỗ trợ học sinh.

Điểm trường Tiến Sơn được xây dựng từ năm 1998. Sau 28 năm sử dụng, nhiều hạng mục tại điểm trường đã xuống cấp. Trong đó, 3 phòng học có nguy cơ sập mái ngói, không bảo đảm an toàn cho việc dạy và học. Điểm trường cũng không có các phòng học chức năng và điều kiện hỗ trợ dạy học đáp ứng yêu cầu hiện nay.

Trong khi đó, điểm trường chính và phân hiệu của Trường Tiểu học Quỳnh Tam được đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, có điều kiện phục vụ dạy học và tổ chức ăn bán trú cho học sinh.

Theo UBND xã Quỳnh Tam, điểm lẻ Tiến Sơn cách điểm trường chính của Trường Tiểu học Quỳnh Tam khoảng 6,2 km và cách điểm phân hiệu khoảng 7,4 km. Từ thôn Tiến Sơn đến các điểm trường có 5 tuyến đường kết nối; các tuyến tỉnh lộ, đường liên thôn cơ bản đã được nhựa hóa, bê tông hóa.

Trong đó, tuyến Tiến Sơn - chợ Đồng Hồ đang được thi công, dự kiến hoàn thành phần bê tông vào ngày 6/10, giúp rút ngắn khoảng 0,8 km quãng đường di chuyển.

Việc giải thể điểm lẻ Tiến Sơn thuộc Trường Tiểu học Quỳnh Tam (Nghệ An) nằm trong chủ trương sắp xếp lại mạng lưới trường lớp của Đảng, Nhà nước và UBND tỉnh Nghệ An nhằm bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên đến nay, vẫn còn 123 học sinh tiểu học thôn Tiến Sơn chưa trở lại trường học.

Ngày 6/10, lãnh đạo xã Quỳnh Tam cho biết, Công an xã và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã mời một số phụ huynh có liên quan đến việc cho con nghỉ học kéo dài lên làm việc.