Tưởng là yêu con, nhiều cha mẹ đang làm hại con mỗi ngày vì thói quen này

Nuông chiều quá mức không phải là yêu thương đúng cách. Theo các chuyên gia, việc cha mẹ luôn đáp ứng mọi đòi hỏi của con có thể khiến trẻ hình thành tính ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và gặp nhiều khó khăn khi trưởng thành.

Biến con thành "đứa trẻ hư" vì cha mẹ quá nuông chiều

Nhiều bậc cha mẹ cho rằng chiều theo mọi mong muốn của con là cách thể hiện tình yêu. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây lại là nguyên nhân phổ biến khiến trẻ hình thành những thói quen xấu và tính cách ích kỷ.

Theo Parents, không ít phụ huynh thừa nhận mình từng nuông chiều con vì quá bận rộn hoặc muốn tránh những cơn ăn vạ.

Một khảo sát của tạp chí này cho thấy 42% cha mẹ cho rằng con mình được nuông chiều, trong khi 80% lo ngại điều đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tương lai của trẻ.

Tiến sĩ Louis J. Lichtman nhận định, nếu trẻ lớn lên với suy nghĩ mọi thứ đều phải xoay quanh mình, các em sẽ gặp nhiều khó khăn khi bước vào môi trường học tập và cuộc sống sau này.

Nhiều bậc cha mẹ cho rằng chiều theo mọi mong muốn của con là cách thể hiện tình yêu. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây lại là nguyên nhân phổ biến khiến trẻ hình thành những thói quen xấu và tính cách ích kỷ. Ảnh minh họa

Vì sao trẻ dễ trở nên hư?

Theo Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ (AAP), việc thiếu kỷ luật và không đặt ra những giới hạn rõ ràng là một trong những nguyên nhân khiến trẻ trở nên ích kỷ, thiếu trách nhiệm và khó kiểm soát cảm xúc.

Nhiều cha mẹ chiều con vì muốn con vui, muốn những buổi đi chơi hay mua sắm diễn ra thuận lợi hoặc cảm thấy có lỗi vì không có nhiều thời gian ở bên con.

Thực tế, việc thỉnh thoảng mua quà hay tạo bất ngờ cho con không có gì sai. Vấn đề chỉ xuất hiện khi cha mẹ liên tục đáp ứng mọi yêu cầu để đổi lấy sự yên ổn.

Dấu hiệu trẻ đang được nuông chiều quá mức

Theo các chuyên gia, trẻ được nuông chiều thường có những biểu hiện như:

Khó kiểm soát cảm xúc.

Hay nổi nóng, ăn vạ khi không được đáp ứng.

Ích kỷ, chỉ quan tâm đến mong muốn của bản thân.

Thiếu kiên nhẫn, muốn có mọi thứ ngay lập tức.

Thích kiểm soát người khác và không chấp nhận bị từ chối.

Nếu những hành vi này không được điều chỉnh từ sớm, trẻ sẽ gặp nhiều khó khăn trong học tập, các mối quan hệ xã hội và cả khi trưởng thành.