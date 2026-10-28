TPHCM cân nhắc mở rộng xét tuyển lớp 10

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT TPHCM, đơn vị đã giao các phòng chuyên môn nghiên cứu phương án tuyển sinh lớp 10 theo hướng kết hợp linh hoạt giữa thi tuyển và xét tuyển, phù hợp với điều kiện từng khu vực, địa bàn. Trong đó, Sở dự kiến mở rộng xét tuyển tại một số trường có điều kiện đặc thù.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết ba nhóm trường đang được cân nhắc gồm: trường có số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 ở giai đoạn đầu thấp hơn chỉ tiêu; trường nằm tại khu vực có ít trường THCS, nguồn tuyển tại chỗ hạn chế và trường có điểm chuẩn thấp trong nhiều năm liên tiếp. Đây là các nhóm được xem xét, chưa phải danh sách trường chính thức áp dụng xét tuyển.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại TPHCM

Sở GD&ĐT TPHCM nêu rõ tiêu chí xác định trường xét tuyển sẽ được xây dựng trên cơ sở phân tích dữ liệu tuyển sinh thực tế nhiều năm, gắn với đặc điểm từng trường và địa bàn, bảo đảm khách quan, phù hợp và khả thi.

Việc nghiên cứu có tham khảo kinh nghiệm từ các đơn vị đã triển khai xét tuyển như Trường THPT Võ Thị Sáu ở Côn Đảo, Trường THCS-THPT Thạnh An và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu.

Một vấn đề được đặt ra khi mở rộng xét tuyển là bảo đảm công bằng giữa học sinh đến từ các trường THCS khác nhau. Sở xác định đây là yêu cầu tiên quyết. Cơ chế đánh giá học sinh sẽ được nghiên cứu thận trọng, có sự tham gia của các phòng chuyên môn nhằm bảo đảm tính khách quan, thống nhất.

Theo Sở, Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông. Vì vậy, phương án tuyển sinh chi tiết của TPHCM sẽ được triển khai sau khi thông tư chính thức được ban hành.

Sở dự kiến công bố thông tin sớm nhất sau khi có quy định của Bộ và hoàn tất quy trình tham mưu, trình UBND TPHCM xem xét, quyết định. Như vậy, việc mở rộng xét tuyển hiện vẫn ở bước nghiên cứu, chưa phải phương án đã được phê duyệt.

Về quy mô tuyển sinh, dữ liệu ngành giáo dục cho thấy năm học 2026-2027, TPHCM có khoảng hơn 210.000 học sinh lớp 9. Tuy nhiên, Sở cho biết cần chờ số liệu ổn định để dự báo, làm căn cứ xây dựng phương án tuyển sinh năm học tiếp theo.

Chỉ tiêu lớp 10 công lập năm học 2027–2028 cũng chưa có con số chính thức. Trong quý IV/2026, Sở dự kiến yêu cầu các trường rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và năng lực tiếp nhận thực tế để tính toán chỉ tiêu.

Để giảm áp lực tuyển sinh, Sở GD&ĐT TPHCM dự kiến tăng cường tư vấn các lộ trình sau THCS, từ THPT công lập, tư thục đến giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, trung cấp và cao đẳng. Thông tin về chất lượng đào tạo, học phí, chương trình hỗ trợ của các cơ sở giáo dục được công khai trên cổng thông tin tuyển sinh để phụ huynh, học sinh đối chiếu, lựa chọn phù hợp.