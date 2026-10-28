Bộ GD và ĐT lý giải đề xuất chỉ thi Văn, Toán vào lớp 10

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 28/10 trả lời VnExpress về đề xuất môn thi lớp 10 công lập.

Ít ngày trước, Bộ lấy ý kiến với dự thảo Thông tư về Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp (lớp 1, 6, 10), trong đó kỳ thi lớp 10 (nếu có) chỉ gồm hai môn Văn và Toán, giảm một so với hiện nay.

Theo ông Tài, Bộ thực hiện tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là không dùng các kỳ thi để gạt bỏ cơ hội học tập của học sinh, giảm tối đa áp lực thi cử, đặc biệt là kỳ thi vào lớp 10.

Cùng đó, qua rà soát, Bộ thấy số học sinh vào lớp 10 sẽ giảm trong thời gian tới, khiến nhiều địa phương không tổ chức thi tuyển. Chẳng hạn năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được vào lớp 10 tăng từ 75 lên 80% trên cả nước, có những tỉnh, thành đạt 95-97%.

Ông Tài cho biết đề xuất còn hướng tới giáo dục toàn diện. Nếu sử dụng kỹ thuật tổ chức kỳ thi để quy định số môn, vô tình sẽ định hướng học sinh học theo môn thi, từ đó ảnh hưởng đến lựa chọn nghề nghiệp của các em.

"Việc giảm môn thi hướng đến mục tiêu để học sinh học toàn diện, không xem kỳ thi là mục tiêu cuối cùng, mà coi quá trình học tập là cơ hội phát hiện năng lực bản thân", ông Tài nói. "Kỳ thi chỉ là thời điểm áp dụng trong một số tình huống bắt buộc nhằm tuyển sinh đúng".

Hai năm trước, Bộ yêu cầu kỳ thi lớp 10 công lập gồm ba môn, trong đó bắt buộc Toán và Văn, môn thứ ba phải thay đổi sau ba năm nhằm tránh học sinh học lệch.

Trước khi ra dự thảo, Bộ từng lấy ý kiến một số địa phương về việc thi hai môn vào lớp 10, gây tranh luận giữa những phụ huynh, học sinh đã đầu tư học tiếng Anh từ sớm và nhóm muốn giảm tải. Nhiều người cũng băn khoăn khi bỏ môn tiếng Anh giữa chủ trương đưa thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Theo nhiều nhà giáo, xây thêm trường mới là cách giảm áp lực thi lớp 10 một cách căn cơ.

Học sinh trường Tiểu học, THCS và THPT Lê Thị Riêng, phường Thới An, TP HCM, tháng 9/2026. Ảnh: Quỳnh Trần