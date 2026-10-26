Tuyển sinh lớp 10 năm 2027: Áp lực sĩ số lớp 9 tăng cao, TP.HCM tính toán kết hợp linh hoạt thi tuyển và xét tuyển

Thông tin trên được Sở GDĐT TP.HCM nêu trong văn bản số 11348/SGDĐT-VP về việc cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM 2027: Nghiên cứu kết hợp linh hoạt giữa thi tuyển và xét tuyển

Theo Sở GDĐT TP.HCM, hiện nay, Bộ GDĐT đang trong quá trình lấy ý kiến dự thảo Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông, dự kiến thay thế Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT.

Đây là văn bản pháp lý quan trọng, tạo cơ sở để các địa phương xây dựng phương án tuyển sinh cụ thể cho năm học 2027-2028. Do đó, Sở GDĐT TP.HCM sẽ triển khai phương án chi tiết sau khi Thông tư chính thức được ban hành.

Trên tinh thần chủ động chuẩn bị, Sở đã giao các phòng chuyên môn triển khai nghiên cứu phương án tuyển sinh theo hướng kết hợp linh hoạt giữa phương thức thi tuyển và xét tuyển, được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu vực, địa bàn, trong đó dự kiến mở rộng áp dụng xét tuyển tại một số trường có điều kiện đặc thù.

Sĩ tử tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 tại TP.HCM. Ảnh: N.M

Định hướng này có tham khảo kinh nghiệm thực tiễn từ các đơn vị đã triển khai phương thức xét tuyển như Trường THPT Võ Thị Sáu (Côn Đảo), Trường THCS-THPT Thạnh An và Trường phổ thông Dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các tiêu chí xác định trường thuộc diện áp dụng phương thức xét tuyển dự kiến được xây dựng trên cơ sở phân tích dữ liệu tuyển sinh thực tế nhiều năm, gắn với điều kiện đặc thù của từng trường và từng địa bàn, bảo đảm tính phù hợp, khách quan và khả thi khi triển khai.

Về bảo đảm công bằng trong tuyển sinh, Sở xác định đây là yêu cầu tiên quyết khi triển khai phương thức xét tuyển. Cơ chế đánh giá học sinh dự kiến sẽ được nghiên cứu, xây dựng một cách thận trọng, có sự tham gia ý kiến của các phòng chuyên môn liên quan, nhằm bảo đảm tính khách quan, thống nhất giữa học sinh đến từ các trường trung học cơ sở khác nhau trên địa bàn Thành phố.

Về thời điểm công bố phương án tuyển sinh, Sở dự kiến sẽ thông tin chính thức đến phụ huynh, học sinh và các cơ sở giáo dục trong thời gian sớm nhất sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư và Sở hoàn tất quy trình tham mưu, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Giải pháp giảm áp lực tuyển sinh lớp 10 công lập

Theo số liệu từ hệ thống cơ sở dữ liệu ngành, số học sinh lớp 9 trên toàn Thành phố trong năm học 2026-2027 hiện ước đạt khoảng 210.932 học sinh. So sánh tỷ lệ đăng ký dự tuyển của năm 2026, số thí sinh dự tuyển lớp 10 năm 2027 dự kiến tăng khoảng 35.000 em.

Để có cơ sở dự báo chính xác, phục vụ hiệu quả cho công tác tuyển sinh, Sở cho biết cần chờ đến khi số liệu học sinh đã cơ bản ổn định mới có thể đưa ra dự báo phù hợp làm căn cứ xây dựng phương án tuyển sinh năm học 2027-2028.

Về chỉ tiêu, hiện chưa có con số chính thức cho năm học 2027–2028, vì đây là kết quả cần được xác định sau khi các trường hoàn thành công tác rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và năng lực tiếp nhận thực tế.

Trong Quý IV năm 2026, Sở dự kiến sẽ ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát toàn diện để làm cơ sở tính toán, điều chỉnh chỉ tiêu cho phù hợp. TP.HCM luôn duy trì quan điểm nhất quán là bảo đảm chỗ học cho tất cả học sinh, không để học sinh nào bị thiếu cơ hội học tập.

Năm học 2026-2027, TP.HCM có khoảng 210.932 học sinh lớp 9. Ảnh: N.M

Cùng với đó, trước nhu cầu vào lớp 10 công lập của nhiều gia đình, Sở GDĐT TP.HCM dự kiến triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để giảm áp lực tuyển sinh, đồng thời giúp phụ huynh, học sinh hiểu rõ và lựa chọn các lộ trình học tập phù hợp.

Về công tác tư vấn, hướng nghiệp, Sở tăng cường truyền thông đến phụ huynh và học sinh, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về toàn bộ các loại hình giáo dục hiện có, bao gồm trường THPT công lập, trường THPT tư thục, các trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp, cùng hệ thống trung cấp và cao đẳng.

Đây là các lựa chọn có chất lượng đào tạo được Thành phố đảm bảo, mở ra nhiều lộ trình học tập thực chất gắn với nhu cầu thị trường lao động. Thực tế cho thấy, các trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn đã được đầu tư bài bản về cơ sở vật chất và chất lượng chuyên môn.

Về việc công khai chất lượng đào tạo, học phí và chương trình hỗ trợ, hằng năm Sở GDĐT TP.HCM luôn công khai đầy đủ thông tin của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tại Cổng thông tin tuyển sinh ts10.hcm.edu.vn. Bao gồm thông tin về chất lượng đào tạo, học phí và các chương trình hỗ trợ của từng trường, từng loại hình giáo dục, để phụ huynh và học sinh có cơ sở đối chiếu, lựa chọn dựa trên thông tin chính thống, hạn chế tình trạng định hướng theo tâm lý đám đông và giảm thiểu áp lực tâm lý xã hội xung quanh kỳ tuyển sinh lớp 10. Trên cơ sở đó, mục tiêu hướng tới là giúp phụ huynh và học sinh nhận thức đúng rằng mỗi loại hình giáo dục đều có giá trị riêng, phù hợp với từng năng lực và định hướng tương lai.