Hồi hộp chờ phương án tuyển sinh lớp 10

Mong công bố sớm

Theo dự thảo quy chế mới, Bộ GD&ĐT đề xuất giao quyền cho các địa phương tự quyết định phương thức tuyển sinh vào lớp 10. Trong trường hợp địa phương tổ chức thi tuyển vào các trường trung học phổ thông (THPT) không chuyên, kì thi dự kiến sẽ gồm hai môn: Toán và Ngữ văn. Tuy nhiên, đây mới chỉ dừng lại ở mức đề xuất trong dự thảo. Phương án chính thức vẫn cần được ban hành để phụ huynh và học sinh có cơ sở chuẩn bị lộ trình học tập, ôn luyện phù hợp.

Chị Nguyễn Thị Mai (có con theo học lớp 9 tại Trường THCS Nguyễn Du, Hà Nội) bày tỏ mong mỏi cơ quan quản lí sớm công bố phương án thi chính thức để gia đình và con em chủ động hơn. Theo chị Mai, việc nắm rõ phương thức tuyển sinh sẽ giúp phụ huynh cùng con xây dựng kế hoạch học tập sát với năng lực, thay vì phải thấp thỏm dựa vào những luồng thông tin còn trong quá trình thảo luận.

Chị Trần Thị Ngân (Hoàng Liệt, Hà Nội), có con đang học tại Trường THCS Hoàng Liệt, cũng nhận định, điều quan trọng không chỉ nằm ở số lượng môn thi mà còn ở cách thức tổ chức tuyển sinh, điều kiện dự tuyển cũng như khả năng lựa chọn trường của học sinh. Những thông tin này càng rõ ràng, minh bạch thì gia đình càng thuận lợi trong việc định hướng tương lai cho con.

Ở góc độ cơ sở giáo dục, nhà giáo Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Chương Dương (phường Hồng Hà), cho biết hiện nhà trường vẫn bảo đảm tổ chức giảng dạy đầy đủ tất cả các môn theo đúng chương trình giáo dục phổ thông, tuyệt đối không xem nhẹ bất kì môn học nào chỉ vì những băn khoăn về kì thi vào lớp 10. Việc duy trì học tập toàn diện không chỉ đáp ứng chuẩn chương trình mà còn củng cố kiến thức, phát triển năng lực và tạo nền tảng vững chắc cho học sinh.

Nhà giáo Nguyễn Thị Vân Hồng cũng nhắn nhủ các bậc phụ huynh và học sinh không nên quá lo lắng trước những thông tin chưa chính thức về số môn thi, tránh tự tạo áp lực hoặc học lệch, dồn sức quá mức vào một vài môn. Trong giai đoạn này, các em cần giữ vững nền nếp học tập, chủ động củng cố kiến thức và ôn tập theo năng lực bản thân; khi có quy chế chính thức, nhà trường và gia đình sẽ có căn cứ điều chỉnh kế hoạch ôn tập cho phù hợp.

Áp lực

Áp lực có suất học tại trường THPT công lập tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM một lần nữa lại đè nặng lên vai phụ huynh và các nhà quản lí giáo dục. Theo ghi nhận tại Hà Nội, năm 2027, số lượng học sinh tốt nghiệp THCS tăng khoảng 40.000 em, đạt con số kỉ lục từ trước tới nay, gần 190.000 em.

Thi lớp 10 năm học 2026-2027 ở Hà Nội. Ảnh: Duy Phạm

Tại các trường THCS trên địa bàn thành phố, số lượng lớp 9 cũng nhiều hơn mọi năm. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều trường THCS tại các quận nội thành cũ của Hà Nội, số lớp 9 thường nhiều hơn 10 lớp. Với số lượng tăng, để đảm bảo chỗ học trường công lập cho khoảng 80% trong số này (tỉ lệ tương đương năm nay), Hà Nội cần phải chuẩn bị thêm khoảng 28 nghìn đến 30 nghìn chỗ học lớp 10.

Tại TPHCM, năm học 2026 - 2027 ước tính có khoảng 210.932 học sinh lớp 9. Căn cứ theo tỉ lệ đăng kí dự tuyển của năm 2026, số lượng thí sinh dự tuyển vào lớp 10 năm 2027 dự kiến rơi vào khoảng 186.000 em, tăng khoảng 35.000 thí sinh so với năm học trước. Nếu chỉ tiêu tuyển sinh cho năm học 2027-2028 giữ ở mức tương đương năm học trước đây là một áp lực rất lớn đã được dự báo trước, đòi hỏi thành phố phải nhanh chóng tìm kiếm và chuẩn bị các giải pháp ứng phó từ sớm.

Không chỉ đối mặt với bài toán quá tải về số lượng, thực tế tuyển sinh tại TPHCM còn phơi bày những bất cập sâu sắc trong việc phân bổ cơ hội học tập giữa các khu vực. Điển hình trong năm 2026, có hơn 3.000 thí sinh dù đã trúng tuyển vào hệ đại trà nhưng lại không làm thủ tục nhập học. Tình trạng này tập trung chủ yếu ở những trường thuộc địa bàn có mật độ dân cư thấp hoặc vùng ven ở các huyện cũ như Cần Giờ, Bình Chánh và một số khu vực thuộc Quận 2, Quận 9 cũ.

Nhằm giải quyết khó khăn và tạo thêm cơ hội học tập cho học sinh, Sở GD&ĐT TPHCM đã tiến hành tổ chức các đợt tuyển sinh bổ sung. Tuy nhiên, giải pháp tình thế này lại làm phát sinh một nghịch lý tại các trường vùng ven: phần lớn học sinh trúng tuyển đợt bổ sung lại cư trú ở rất xa trường, trong khi một số em sinh sống ngay gần trường lại không thể vào học vì điểm thi không đạt ngưỡng điểm chuẩn bổ sung.

Trước thực trạng này, năm học 2027 - 2028, Sở GD&ĐT TPHCM đang nghiên cứu xem xét phương án mở rộng hình thức xét tuyển. Trước đó, thành phố đã áp dụng xét tuyển tại một số cơ sở giáo dục như Trường THCS-THPT Thạnh An (xã Thạnh An), Trường THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bà Rịa-Vũng Tàu. Thực tiễn triển khai tại các đơn vị này chính là cơ sở thực tế quan trọng để nghiên cứu nhân rộng mô hình xét tuyển ở những địa bàn có yếu tố đặc thù.

Sở đang xây dựng bộ tiêu chí rõ ràng để xác định các trường đủ điều kiện áp dụng phương thức xét tuyển. Tiêu chí thứ nhất là trường có số lượng thí sinh đăng kí nguyện vọng 1 trong giai đoạn đầu thấp hơn chỉ tiêu được giao. Thứ hai, trường thuộc khu vực có mật độ trường THCS ít. Thứ ba, trường có điểm chuẩn tuyển sinh duy trì ở mức thấp liên tục qua nhiều năm, phản ánh áp lực cạnh tranh đầu vào thấp hoặc mức độ thu hút chưa cao, là cơ sở để chuyển sang xét tuyển nhằm tạo thuận lợi cho học sinh và đảm bảo đủ chỉ tiêu.

Năm học 2027-2028, Hà Nội và TPHCM là hai địa phương có số lượng thí sinh thi lớp 10 tăng “phi mã”.

Nhưng thách thức lớn nhất và cần nghiên cứu thận trọng nằm ở phương án đánh giá năng lực học sinh trong quy trình xét tuyển. Theo dự thảo Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp của Bộ GD&ĐT, xét tuyển lớp 10 chỉ căn cứ vào kết quả học tập trong 4 năm THCS. Điều này tiềm ẩn nguy cơ thiếu khách quan do chuẩn đánh giá giữa các trường chưa có sự đồng đều, thậm chí có thể nảy sinh tình trạng "làm đẹp" học bạ để tạo lợi thế trúng tuyển.

Không chỉ TPHCM, Hà Nội cũng có thể tổ chức xét tuyển lớp 10 ở một số khu vực ngoại thành, nơi có số lượng học sinh tốt nghiệp THPT ít, nguyện vọng 1 thấp hơn chỉ tiêu được giao để giảm áp lực cho học sinh, phụ huynh.