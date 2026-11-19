Sự kiện có sự góp mặt của 70 nhà giáo tiêu biểu đại diện các cấp học, trình độ đào tạo, các vùng miền trên cả nước.

Tại buổi lễ, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT gửi tới các thế hệ nhà giáo trên mọi miền đất nước sự tri ân sâu sắc và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho hay, trong kỷ nguyên số, khi tri thức được tiếp cận ngày càng dễ dàng và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách dạy, cách học, vai trò dẫn dắt của người thầy càng trở nên quan trọng.

“Công nghệ có thể cung cấp thông tin, nhưng không thể thay thế sự thấu hiểu, tình yêu thương và truyền cảm hứng. Càng nhiều công nghệ, giáo dục càng cần nhiều hơn chiều sâu; càng nhiều thông tin tri thức, người học càng cần người thầy giúp mình biết suy nghĩ độc lập, tinh thần phản biện, phương pháp tự học, tinh thần tự học suốt đời và biết tự lựa chọn điều đúng”, ông Thưởng nói.

Do đó, ông Thưởng cho rằng, nhà giáo cần tiên phong đổi mới toàn diện phương pháp giáo dục; không ngừng tự học và học tập suốt đời.

Các thầy cô dự lễ tuyên dương nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho hay có một điều rất đẹp với nghề dạy học: Những gì thầy cô trao đi hôm nay có khi nhiều năm sau mới đơm hoa kết trái. Một lời động viên đúng lúc, một bài giảng khơi dậy sự ham học, một sự kiên nhẫn dành cho học trò có thể trở thành điểm tựa và làm thay đổi cuộc đời của các em.

“Bởi vậy, tôn vinh nhà giáo không chỉ là ghi nhận thành tích mà còn là trân trọng nhân cách, lòng yêu thương và những cống hiến bền bỉ của các thầy cô. Giá trị của thầy cô được thể hiện sâu sắc trong những thay đổi tốt đẹp đem đến cho học trò, nhà trường và cộng đồng”, ông Thưởng nói.

Năm nay, 335 nhà giáo tiêu biểu đại diện các cấp học, trình độ đào tạo, các vùng miền trên cả nước được nhận Bằng khen của Bộ trưởng GD-ĐT. Ảnh: Thanh Hùng

Thành công của giáo dục không chỉ nằm ở những báo cáo hay con số

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, nếu gia đình, nhà trường và xã hội có thể thường xuyên kết nối, chân thành chia sẻ và nâng đỡ nhau, áp lực trên vai các thầy cô sẽ vơi đi đáng kể. Cấp uỷ, chính quyền các cấp cần quan tâm chăm lo để đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, đủ thiết bị dạy học tối thiểu, bảo đảm sĩ số học sinh/lớp theo đúng quy định để công việc của thầy cô không bị quá tải.

“Nơi nào chưa thực hiện đúng, đủ, chưa thực hiện tốt điều đó thì chẳng những công việc của nhà giáo còn tiếp tục gian nan, vất vả mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập, rèn luyện của học sinh”, ông Thưởng nói.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cũng tri ân tới những thầy cô dù chưa một lần được xướng tên nhưng vẫn lặng lẽ, tận tụy với nghề.

“Từ bản làng vùng cao, biên giới, hải đảo đến đồng bằng, đô thị; từ lớp học còn nhiều thiếu thốn đến giảng đường, phòng thí nghiệm hiện đại, hoàn cảnh có thể khác nhau nhưng các thầy cô đều gặp nhau ở lòng yêu nghề, tình thương học trò và trách nhiệm với tương lai đất nước. Có những thành tựu được ghi nhận bằng công trình, giải thưởng; nhưng cũng có những dấu ấn lặng thầm trong sự tiến bộ từng ngày của học sinh”, ông Thưởng nói.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT vinh danh các nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Thứ trưởng mong các nhà giáo được tuyên dương hôm nay tiếp tục là những người lan tỏa tinh thần đổi mới, lòng yêu nghề và tình thương học trò; truyền cảm hứng cho đồng nghiệp, cộng đồng, đồng thời đóng góp những kinh nghiệm từ thực tiễn vào việc hoàn thiện chính sách giáo dục.

“Thành công của giáo dục, suy cho cùng, không chỉ nằm ở những báo cáo hay con số, mà còn hiện diện trong sự trưởng thành của mỗi học trò, niềm tin của phụ huynh, xã hội và niềm vinh dự được làm nghề của các thầy cô”, ông Thưởng nói.